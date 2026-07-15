PZL Mielec rozpoczyna produkcję śmigłowców FIREHAWK

Śmigłowce Sikorsky S-70 FIREHAWK® to specjalnie opracowany wariant śmigłowca BLACK HAWK®, zaprojektowany z myślą o prowadzeniu szybkich misji gaśniczych w każdych warunkach pogodowych. Głównym beneficjentem tej innowacji jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej, które dzięki FIREHAWK-om zyska możliwość efektywnego zwalczania pożarów. Co więcej, za pośrednictwem programu rescEU Komisji Europejskiej, śmigłowce będą mogły wspierać państwa sąsiednie, coraz częściej zmagające się z intensywnymi sezonami pożarów.

Jak podkreślił dr Dennis Goege, Vice President and Chief Executive for Europe w Lockheed Martin:

„Rozpoczęcie produkcji to nie tylko ważny etap w procesie przemysłowym, ale też pierwszy konkretny krok w stronę stworzenia nowoczesnej, ogólnoeuropejskiej sieci lotniczego zwalczania pożarów. Dostarczając sprawdzoną technologię opartą na europejskim łańcuchu dostaw, zapewniamy społecznościom na kontynencie skuteczne narzędzie do ochrony życia, mienia i ekosystemów”.

Program ten wpisuje się w szerszy strategiczny kierunek Europy, zakładający rozwój własnych, zaawansowanych technologicznie zdolności w obszarze obronności i bezpieczeństwa cywilnego. Śmigłowce będą na stałe włączone do puli rescEU, co pozwoli na ich szybkie wykorzystanie poza granicami kraju w sytuacjach kryzysowych, takich jak pożary roślinności, powodzie czy trzęsienia ziemi.

Strategiczne partnerstwo na rzecz bezpieczeństwa: Kto stoi za projektem?

Sukces tego ambitnego projektu jest wynikiem sprawnej współpracy między PZL Mielec, czeską spółką Česká letecká servisní (ČLS), należącą do Helicopter Alliance, oraz amerykańską firmą United Rotorcraft. W zaawansowanym technologicznie zakładzie PZL Mielec w Polsce powstają kluczowe komponenty śmigłowców Black Hawk, montowane przy udziale ponad 1200 lokalnych dostawców. To wspiera utrzymanie około 5000 miejsc pracy w całej Unii Europejskiej, co ma znaczący wpływ na rozwój gospodarczy regionu. United Rotorcraft odpowiada za integrację specjalistycznego wyposażenia gaśniczego, dostosowanego do konkretnych misji, a także za szkolenie załóg oraz długoterminowe wsparcie eksploatacyjne. Dzięki temu czescy operatorzy otrzymają kompletne rozwiązanie o sprawdzonym poziomie gotowości operacyjnej, wykorzystywane przez amerykańskie służby, w tym CAL FIRE i Straż Pożarną Hrabstwa Los Angeles.

Janusz Zakręcki, prezes i dyrektor generalny PZL Mielec, zaznaczył:

„PZL Mielec ma bogatą historię realizacji dostaw śmigłowców wykorzystywanych zarówno w misjach z zakresu bezpieczeństwa narodowego, jak i bezpieczeństwa publicznego. Uruchomienie produkcji śmigłowców FIREHAWK dla Czech wzmacnia naszą rolę jako kluczowego europejskiego ośrodka produkcyjnego oraz podkreśla rosnące znaczenie współpracy międzynarodowej w przeciwdziałaniu skutkom klęsk żywiołowych oraz w reagowaniu na wyzwania związane z sytuacjami kryzysowymi”.

Monika Kowalczykova, dyrektor generalna Česká letecká servisní, wskazała na pionierski charakter zakupu przez Republikę Czeską. „Republika Czeska nie tylko kupuje śmigłowce; przeciera szlak dla pierwszej w Europie operacyjnej zdolności FIREHAWK” – stwierdziła Monika Kowalczykova. Dodała, że

„Nasze partnerstwo zapewnia regionowi, który mierzy się z coraz większym zagrożeniem pożarami roślinności, dostęp do światowej klasy wielozadaniowych śmigłowców. Jednocześnie wyznacza standard, z którego będą mogli korzystać także inni operatorzy w Europie”.

Niezrównane zdolności: Co oferuje FIREHAWK?

Śmigłowiec Sikorsky S-70 FIREHAWK® to prawdziwie wielozadaniowa maszyna, zaprojektowana z myślą o najbardziej wymagających operacjach ratunkowych i gaśniczych.

Każdy FIREHAWK jest wyposażony w szereg zaawansowanych rozwiązań technologicznych. Najważniejsze z nich to potężny zbiornik na wodę o pojemności 3785 litrów, który pozwala na szybkie i efektywne gaszenie pożarów. Dodatkowo, śmigłowce posiadają chowany przewód poboru wody, co umożliwia napełnianie zbiornika w locie, minimalizując czas potrzebny na uzupełnienie zasobów. Dwa silniki zapewniają niezawodność i moc niezbędną do operowania w trudnych warunkach, a zdolność do prowadzenia działań z wykorzystaniem noktowizji rozszerza możliwości operacyjne na misje nocne. Te rozwiązania, które sprawdziły się podczas najbardziej wymagających pożarów roślinności w Stanach Zjednoczonych, są kluczowe dla efektywnego reagowania na klęski żywiołowe w zróżnicowanym terenie i zmiennych warunkach pogodowych Europy.

„FIREHAWK sprawdził się podczas najtrudniejszych sezonów pożarowych w Stanach Zjednoczonych, co daje nam pewność, że poradzi sobie również w zróżnicowanym terenie i wymagających warunkach pogodowych Europy” – dodała Jeanette Eaton, United Rotorcraft Vice President of Strategy and Business Development.

„W Czechach nasi specjaliści zainstalują zestaw gaśniczy, zbiorniki na wodę oraz dodatkowe wyposażenie poszukiwawczo-ratownicze, zapewniające gotowość śmigłowców do realizacji misji od pierwszego dnia”. Rozpoczęcie produkcji tych zaawansowanych maszyn w PZL Mielec stanowi znaczący krok w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa i zdolności reagowania kryzysowego na całym kontynencie.