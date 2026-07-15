Program Rozwoju Sił Zbrojnych 2025-2039 nabiera tempa. MON zatwierdza kluczowe plany dla przyszłości armii

We wtorek wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował o swoich decyzjach, które są kolejnym krokiem w transformacji polskiej armii. Jak przekazał na platformie X, „Zatwierdziłem dziś kolejne elementy planów pochodnych do Programu Rozwoju Sił Zbrojnych RP na lata 2025-2039 dla WOT, Żandarmerii Wojskowej, Wojsk Cyberprzestrzeni oraz obszaru badań i rozwoju”.

Zatwierdziłem dziś kolejne elementy planów pochodnych do Programu Rozwoju Sił Zbrojnych RP na lata 2025-2039 dla WOT, Żandarmerii Wojskowej, Wojsk Cyberprzestrzeni oraz obszaru badań i rozwoju.Kolejne elementy programu rozwoju armii przechodzą z poziomu strategii do realizacji.…— Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) July 14, 2026

Nowy etap rozwoju Wojska Polskiego: Co zatwierdził szef MON?

Zatwierdzone elementy planów pochodnych stanowią szczegółowe rozwinięcie ogólnych założeń Programu Rozwoju Sił Zbrojnych RP na lata 2025-2039. Ten strategiczny dokument, przygotowywany przez Sztab Generalny Wojska Polskiego i Ministerstwo Obrony Narodowej, wyznacza kierunki rozwoju armii na najbliższe piętnaście lat, zgodnie ze standardami NATO. Jego regularna aktualizacja, co cztery lata, zapewnia elastyczność i możliwość dostosowania do zmieniającej się sytuacji geopolitycznej. Poprzedni program przyjęto w 2019 roku, a obecny został podpisany pod koniec ubiegłego roku przez szefa MON.

Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że dzięki tym działaniom „kolejne elementy programu rozwoju armii przechodzą z poziomu strategii do realizacji”. Dodał również, że „Wojsko Polskie rozwija się według spójnego - wieloletniego przygotowanego planu, a nie doraźnych decyzji i politycznych potrzeb jak kiedyś”, co ma zapewnić stabilność i przewidywalność w procesie modernizacji.

Strategia obronności: Jakie priorytety wyznacza Program Rozwoju Sił Zbrojnych RP?

Program Rozwoju Sił Zbrojnych RP przewiduje znaczący wzrost liczebności Sił Zbrojnych RP do imponującej liczby 500 tys. żołnierzy. Wśród nich ma znaleźć się 300 tys. żołnierzy w służbie czynnej oraz 200 tys. przeszkolonych rezerwistów, co ma zapewnić odpowiednie zasoby ludzkie do obrony kraju. Dokument stanowi również podstawę do opracowania Planu Modernizacji Technicznej, który określa priorytety w zakresie zakupów uzbrojenia i wyposażenia.

Wśród najważniejszych priorytetów programu znajdują się: rozwój obrony powietrznej, zdolności do precyzyjnych uderzeń dalekiego zasięgu, szerokie wykorzystanie bezzałogowców oraz sztucznej inteligencji, a także przygotowanie wojsk do prowadzenia operacji wielodomenowych.

Wzrost liczebności i nowe technologie: Przyszłość polskiej armii

Oprócz zwiększenia liczebności i skupienia na nowych technologiach, program zakłada również utworzenie nowej, siódmej dywizji Wojsk Lądowych. Ma to na celu zwiększenie zdolności operacyjnych i obronnych kraju na lądzie. Dodatkowo, przewiduje się powołanie jednostki stałego eksperymentowania, której zadaniem będzie przyspieszenie testowania i wdrażania nowych technologii we współpracy z przemysłem. Takie podejście ma zapewnić, że Wojsko Polskie będzie na bieżąco z najnowszymi innowacjami i będzie w stanie szybko adaptować je do swoich potrzeb.