Podczas badania psychologicznego nie szuka się idealnych kandydatów, ale precyzyjne odrzuca patologie i potencjalne zagrożenia.

Aktywne leczenie psychiatryczne, uzależnienia czy Niebieska Karta bezwzględnie zamykają drogę do posiadania broni.

Dawne, zakończone problemy depresyjne czy kryzysy psychiczne nie przekreślają szans kandydata na pozwolenie.

Zdrowie psychiczne jest dynamiczne, dlatego posiadanie broni wymaga stałej samoobserwacji oraz czujności otoczenia na sygnały alarmowe (red alerts).

W ośrodku orzecznictwa w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej (WIML) w Warszawie co roku bada się po ok. 100 zainteresowanych pozyskaniem pozwolenia na broń.

W czasie Warszawskich Targów Obronnych o tym, jak wygląda sito selekcyjne, co bezwzględnie zamyka drogę do uzyskania pozwolenia i dlaczego idealny profil kandydata nie istnieje, opowiadali eksperci i orzecznicy WIML: ppłk rez. dr n. med. Marian Macander (psycholog) oraz ppłk dr n. med. Monika Tarpiłowska (psychiatra).

Selekcja negatywna: „Nie wybieramy najlepszych, odrzucamy patologię”

Kandydaci stający przed komisją orzeczniczą starają się wypaść idealnie. W psychologii zjawisko to nazywa się autoprezentacją lub efektem „wspaniałego zięcia”.

- W badaniu podstawowym każdy kandydat robi wszystko, żeby to pozwolenie uzyskać. Przedstawia siebie w jak najlepszym świetle. Nie pije, nie pali, prowadzi zdrowy tryb życia, rodzina się cieszy, że ma tak wspaniałego męża, ojca i zięcia. Wszystko jest pięknie. My jako psycholodzy na pierwszym etapie badania nie mamy możliwości zweryfikowania wszystkich tych deklaracji – mówił ppłk rez. dr n. med. Marian Macander.

Praca psychologa orzecznika nie polega jednak na poszukiwaniu ludzi idealnych, lecz na precyzyjnym identyfikowaniu i eliminowaniu potencjalnych zagrożeń.

- Na pytanie o optymalny profil kandydata odpowiadam: nie ma czegoś takiego. Badając kandydatów, nie wybieramy najlepszych, ale odrzucamy patologię. Odrzucamy te osoby, które w naszym mniemaniu lub według naszej wiedzy nie dają gwarancji, że użyją tej broni we właściwy sposób – wyjaśniał psycholog z WIML.

Trzy filary weryfikacji psychologicznej

Aby przejść przez procedurę, każdy kandydat musi zostać prześwietlony w trzech kluczowych, mierzalnych obszarach:

Sprawność poznawcza – zdolność do logicznego myślenia oraz umiejętność przewidywania konsekwencji i zagrożeń związanych z niewłaściwym użyciem broni.

Odporność psychologiczna na stres – stabilność sfery emocjonalnej i kontrolowanie impulsów w sytuacjach kryzysowych.

Motywacja – realny i racjonalny powód, dla którego dany człowiek chce wejść w posiadanie niebezpiecznego narzędzia.

Taka weryfikacja bywa bezwzględna dla osób próbujących ukryć swoje deficyty.

Dr Macander wspominał przypadek absolwenta Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Choć pod względem czystego intelektu plasował się znacznie powyżej średniej, z powodu poważnych zaburzeń pamięci świeżej i orientacji czasowo-przestrzenniej nie był w stanie wskazać aktualnego roku ani nazwy instytucji, w której się znajdował.

Innym razem badaniu poddała się starsza kobieta, którą do orzecznika przywiódł bliżej nieokreślony lęk.

- Zapytałem, gdzie zamierza nosić pistolet, a ona wskazała swoją torebkę. Poprosiłem o okazanie dowodu osobistego. Kobieta nie potrafiłą go znaleźć, w końcu wysypała całą zawartość torebki na biurko. Spoglądając na ten chaos, sama zrezygnowana podsumowała: „Chyba nie dostanę tego pozwolenia” – opowiadał ekspert z WIML.

Pułapki z przeszłości i problem Niebieskiej Karty

O ile w pierwszej instancji kandydaci mogą próbować ukryć pewne fakty, o tyle w procedurze odwoławczej – w której eksperci z ośrodka w WIML również wydają orzeczenia – wszystkie karty leżą już na stole. Wydziały Postępowań Administracyjnych policji skrupulatnie analizują historię kandydatów. Ukrycie wyroku, który uległ zatarciu, nie ma sensu, ponieważ nie znika on z policyjnych systemów informacyjnych.

Współczesną plagą w procedurach odwoławczych stały się jednak konflikty rodzinne.

- Wiecie państwo, jaka plaga jest teraz, jeśli chodzi o odwołania, z czym jest największy problem? Z Niebieską Kartą. Teraz Niebieską Kartę praktycznie każdy może założyć każdemu. Zakłada żona mężowi, teściowa zięciowi, zakładają dzieci rodzicom – wyliczał dr Macander.

Niebieska Karta w kartotece – nawet przy idealnych wynikach testów psychologicznych – zmusza orzecznika do wydania decyzji odmownej.

- Mając informację o Niebieskiej Karcie, nie mogę dać tej osobie pozwolenia. Dlaczego? Bo nie jestem w stanie sprawdzić na jakiej podstawie została wydana, kto o tym decydował i jakie skutki ta karta może spowodować. Kiedyś przyjechała do mnie pani, która założyła mężowi Niebieską Kartę i chciała broń, żeby się przed nim bronić. Musiałem odmówić. W przypadku nieszczęścia byłbym pierwszym, do którego przyjdzie prokurator z pytaniem, dlaczego pozwoliłem, aby broń palna pojawiła się w domu, w którym dochodzi do aktów przemocy – argumentował dr Macander.

Oficjalny rejestr wykluczeń medycznych. Co mówi prawo?

O ile psycholog ocenia predyspozycje osobowościowe i intelektualne, o tyle lekarz psychiatra opiera się na twardych kryteriach ustawowych. Kluczowym dokumentem w pracy orzeczników jest załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia, który precyzyjnie definiuje katalog stanów chorobowych kategorycznie uniemożliwiających wydanie pozwolenia.

W gabinecie lekarskim tradycyjny podział na „choroby” (np. schizofrenia) oraz „zaburzenia” (np. osobowości) traci znaczenie. W kontekście dostępu do broni palnej obie grupy stanowią bezwzględne przeciwwskazanie.

Do głównych psychiatrycznych przeciwwskazań należą:

Organiczne zaburzenia psychiczne – schorzenia rozwijające się w mózgu, w tym choroby wieku starczego (np. choroba Alzheimera czy zespoły otępienne).

Zaburzenia spowodowane substancjami – stany wywołane używaniem alkoholu, narkotyków oraz leków wpływających na motorykę i percepcję.

Choroby psychotyczne – schizofrenia, zaburzenia schizoafektywne oraz urojeniowe.

Zaburzenia afektywne i lękowe – aktywne zaburzenia nastroju (depresja), zaburzenia nerwicowe oraz obsesyjno-kompulsywne.

Zaburzenia osobowości i rozwoju – przewlekła reakcja na stres, zaburzenia kontroli impulsów, popędów, upośledzenie umysłowe, spektrum autyzmu oraz ADHD.

Ppłk dr n. med. Monika Tarpiłowska, psychiatra z WIML, szczegółowo wyjaśnia te mechanizmy:

- Broń sama w sobie nie podejmuje decyzji. Każda decyzja z jej użyciem niesie za sobą nieodwracalne konsekwencje, o tym należy pamiętać. Najważniejszym zabezpieczeniem broni jest odpowiedni człowiek. Ponieważ użycie broni drastycznie zwiększa wagę każdej podjętej przez człowieka decyzji, zaburzenia psychiczne zawsze bezpośrednio wpływają na proces oceny sytuacji i zachowanie posiadacza. W przypadku schizofrenii dochodzi do głębokiego zaburzenia percepcji i myślenia. Z kolei w aktywnych zaburzeniach depresyjnych często pojawiają się myśli samobójcze oraz tak zwana triada depresyjna, czyli jednoczesne zaburzenia napędu, nastroju oraz funkcji poznawczych, takich jak pamięć, orientacja czy koncentracja.

Równie niebezpieczne w skutkach bywają zaburzenia lękowe oraz popędów.

- W zaburzeniach lękowych strach często upośledza trafność decyzji, pojawia się też problem z kontrolą impulsów. Jeśli działamy pod wpływem lęku bądź strachu, nasze zachowania stają się irracjonalne. Zespół Zależności Alkoholowej z kolei drastycznie zwiększa ryzyko incydentów, ponieważ alkohol sprawia, że decyzje o charakterze ryzykownym podejmujemy znacznie chętniej niż normalnie” – ostrzega dr Tarpiłowska.

Pułapka „niewinnych nawyków” i problem alkoholu

Orzeczenie lekarskie odzwierciedla stan kandydata dokładnie w minucie badania. Nie jest w stanie przewidzieć ekstremalnych sytuacji kryzysowych, w których kluczową rolę odgrywają wieloletnie, z pozoru niewinne nawyki – takie jak codzienne spożywanie alkoholu „dla rozluźnienia”.

Dr Marian Macander przytacza historię przedsiębiorcy posiadającego broń, który po wyczerpującym powrocie z delegacji wypił w domu dwa drinki i zasnął przy komputerze, ryglując drzwi od środka. Gdy jego żona nie mogła dostać się do mieszkania i zobaczyła przez okno nieruchome ciało męża, w panice wezwała służby. Hałas wyważanych przez policję drzwi obudził zdezorientowanego mężczyznę. Przekonany, że to napad, wyciągnął z sejfu pistolet i wycelował prosto w głowę interweniującego funkcjonariusza.

- Wyszła próba dodatnia, był w stanie spożycia alkoholu. WPA skierowało go do ponownego rozpatrzenia. Zapytam krótko: czy taki człowiek może posiadać broń? Napisałem mu orzeczenie negatywne. Dlaczego? Te codzienne dwa drinki od wielu lat to dla każdego orzecznika jasna sugestia, że mamy do czynienia z rozwijającą się chorobą alkoholową – komentuje stanowczo dr Macander.

Aktywne leczenie a dawne epizody. Stop stygmatyzacji

- Niezwykle ważnym i budującym aspektem nowoczesnego orzecznictwa jest wyraźne rozróżnienie pomiędzy aktualnym kryzysem a medyczną przeszłością kandydata – wyjaśniała dr Monika Tarpiłowska.

Trwająca farmakoterapia jest bezwzględną barierą. Przyjmowane leki (np. silne antydepresanty, leki przeciwlękowe czy uspokajające) mogą poważnie upośledzać funkcje poznawcze: pamięć, orientację, koncentrację czy zdolność przerzutności uwagi. Jednak problemy z przeszłości nie muszą przekreślać marzeń o strzelectwie.

- Należy pamiętać, że każde aktualne leczenie jest przeciwwskazaniem do posiadania broni w danym momencie. Natomiast nie wolno nam stygmatyzować osób, które w przeszłości leczyły się na przykład z powodu zaburzeń depresyjnych. Jeśli leczenie zostało pomyślnie zakończone, pacjent przedstawia odpowiednie zaświadczenia i nie ma podstaw, by twierdzić, że zaburzenia powrócą, wcale nie zamykamy przed nim drogi do broni – mówiła ppłk Monika Tarpiłowska.

Zdrowie to proces dynamiczny. Sygnały ostrzegawcze (red alerts)

Otrzymanie pozytywnego orzeczenia i odebranie czerwonej legitymacji posiadacza broni nie oznacza, że proces weryfikacji się skończył.

- Zdrowie psychiczne to proces wysoce dynamiczny, podlegający ciągłym zmianom. Decyzja o posiadaniu broni powinna opierać się na stałej świadomości własnych ograniczeń. Jeśli u strzelca pojawiają się tzw. czerwone flagi (red alerts), należy niezwłocznie reagować – przypominała ekspert z WIML.

Psychiatrzy wskazują główne sygnały alarmowe:

Zaburzenia regulacji agresji (wybuchy niekontrolowanego gniewu, agresja skierowana na innych lub autoagresja).

Nagła izolacja społeczna (gwałtowne unikanie kontaktów z ludźmi, zamykanie się w sobie, ucieczka od dotychczasowego życia towarzyskiego).

Skrajne wahania nastroju (nieuzasadnione, nagłe przejścia od stanów euforii do głębokiego przygnębienia i apatii).

Najlepszy powód?

Podsumowując wieloletnie doświadczenie w badaniu tysięcy kandydatów, dr Marian Macander podzielił się zaskakująco pacyfistyczną, choć głęboką refleksją na temat samej psychologii posiadania broni.

- Dla mnie osobiście najlepszym powodem jest... nie posiadać broni. Weźcie państwo pod uwagę, że mając broń - prowokujecie. Jeśli pan będzie posiadał broń, będzie się pan mnie bał, a ja będę tym, który dybie na pana życie, to kto kogo będzie się bał? Pan mnie czy ja pana? Ja zrobię wszystko, żeby pana wyeliminować. Jeśli będę szedł i trzymał pistolet, a pan będzie szukał swojej broni, to ja strzelę pierwszy. A jeśli będzie pan bezbronny, to ja po prostu podejdę. Jeśli dojdzie do sytuacji, w której ktoś chciałby mnie uderzyć, to powiem „przepraszam” i postaram się odejść. Wolę być miękiszonem, ale pozostać żywym – przekonywał dr Marian Macander.

Edukacja w zakresie zdrowia psychicznego, odpowiedzialność oraz świadomość własnych granic to jedyne czynniki, które gwarantują, że broń w rękach cywila pozostanie bezpiecznym narzędziem sportowym lub łowieckim, a nie zagrożeniem dla życia. Planując ubieganie się o pozwolenie, warto oddać się w ręce profesjonalistów i zgłosić na badania do renomowanego ośrodka, gdzie rzetelna i ekspercka diagnoza stanie się fundamentem bezpieczeństwa samego strzelca, jak i jego otoczenia.