Polska prezentuje własnego "Shaheda". Rusza produkcja dronów Hornet

W czwartek (9 lipca) w Sochaczewie zaprezentowano linię produkcyjną spółki Hornet - Polskie Drony, utworzonej w ubiegłym roku przez Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych (ITWL) i Grupę Boryszew. W wydarzeniu uczestniczyli wiceszefowie Ministerstwa Obrony Narodowej (MON) Cezary Tomczyk i Stanisław Wziątek, podkreślając strategiczne znaczenie inwestycji w rozwój krajowych zdolności obronnych.

Ogromne inwestycje w polskie drony: Ile wydaje MON?

Wiceminister Cezary Tomczyk zaznaczył, że tego typu linie produkcyjne to przyszłość polskiej obronności. Podkreślił, że Hornet drony są bezpośrednią odpowiedzią na dynamicznie zmieniające się realia współczesnego pola walki.

"Wiele czasu mówiło się, że Polska musi mieć swojego shaheda. Drony Hornet są dziś odpowiedzią na wszystko, co dzieje się na współczesnym polu walki. Całość praw intelektualnych należy do Ministerstwa Obrony Narodowej, bo projekt powstał w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych" – wyjaśnił Tomczyk.

Wiceszef MON zwrócił uwagę na znaczący wzrost finansowania programów dronowych. Porównał wydatki z grudnia 2023 roku, kiedy to na drony i systemy antydronowe przeznaczono 100 mln zł, do tegorocznej kwoty, która ma wynieść aż 26 mld zł.

.@CTomczyk: Rok 2026 to wydatki rzędu 26 mld zł na polskie drony i systemy antydronowe. To dzisiaj pokazuję tę skalę. Podczas prezentacji linii produkcyjnej spółki "Hornet – Polskie Drony” w Sochaczewie ⤵️ pic.twitter.com/m6q8qvkOyb— tvp.info 🇵🇱 (@tvp_info) July 9, 2026

Przed Państwem Hornet – znany również jako 🇵🇱 polski Shahed!To konstrukcja opracowana przez Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych. Patenty są własnością @MON_GOV_PL, więc to w 100% polski projekt! pic.twitter.com/Zs2W3Rm2vb— Cezary Tomczyk (@CTomczyk) July 9, 2026

Szkolenia i laboratoria dronowe: Jak Wojsko Polskie przygotowuje żołnierzy?

Cezary Tomczyk podkreślił również znaczenie szybkiej produkcji dronów oraz rozbudowy infrastruktury szkoleniowej. "Zdolność do szybkiej produkcji dronów w bardzo krótkim czasie to cel z punktu widzenia Wojska Polskiego. (...) Wchodzimy w nową fazę z punktu widzenia budowania zdolności w Wojsku Polskim" – dodał. Obecnie w 10 jednostkach wojskowych funkcjonują tzw. laboratoria dronowe, a program ten zostanie rozszerzony.

"W ciągu kolejnych miesięcy zbudujemy w 20 jednostkach wojskowych w Polsce laboratoria dronowe, które będą podstawą dla żołnierzy szkolenia, uczenia się, funkcjonowania, budowania technik i strategii z użyciem dronów na co dzień" – zapowiedział wiceminister.

Celem jest, aby każdy żołnierz miał możliwość posługiwania się systemami dronowymi.

"Każda drużyna będzie miała systemy do obserwacji, do tego, żeby móc dokonać rozpoznania. (...) Innowacja, przewaga technologiczna, to jest ten element, który daje przewagę na polu walki"– zaznaczył Tomczyk.

Wiceminister Stanisław Wziątek również podkreślił, że Hornet drony to efekt polskiej myśli technicznej. "To są polskie części, polskie komponenty i wreszcie to są nasze własne zdolności. Tylko wtedy, kiedy rozbudujemy te zdolności i własne możliwości produkcji, będziemy skuteczni" – stwierdził. Zwrócił uwagę na konieczność posiadania zarówno zdolności odstraszających, jak i ofensywnych, w czym Hornet drony mają odegrać kluczową rolę. Priorytetem są także szkolenia z obsługi technologii dronowych, nie tylko w wojsku, ale i w szkołach.

"Dlatego wprowadzamy kolejne klasy dronowe w ramach oddziału przygotowania wojskowego. Dlatego będą także szkolenia w szkołach podstawowych" – zapowiedział Wziątek.

Autor: Paweł Supernak/ PAP W Sochaczewie zaprezentowano linię produkcyjną polskich dronów Hornet, które mają być odpowiedzią na wyzwania współczesnego pola walki. Wiceszef MON Cezary Tomczyk ogłosił przeznaczenie 26 mld zł na systemy bezzałogowe

Specyfikacja dronów Hornet: Co potrafią polskie bezzałogowce?

Dyrektor Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych Mirosław Kowalski poinformował, że opracowano już dwie wersje dronów: Hornet 1 w wersji AT (cel latający) oraz Hornet II w wersji bojowej. Zapewnił, że możliwe są dalsze modyfikacje i rozwój, zależnie od potrzeb MON i żołnierzy.

"To jest wszystko uzależnione od zapotrzebowania, jakie postawi przed nami Ministerstwo Obrony Narodowej i nasi żołnierze. Mogę zadeklarować, że będziemy dalej się rozwijać i jesteśmy w stanie podjąć się naprawdę sporej produkcji" – stwierdził Kowalski.

Dodał, że docelowa zdolność produkcyjna spółki Hornet - Polskie Drony może wynieść setki sztuk miesięcznie.

Według danych Grupy Boryszew, bezzałogowy system uzbrojenia Hornet ma długość 2,6 metra i rozpiętość skrzydeł 2,2 metra. Ważąca 85 kilogramów konstrukcja jest w stanie rozwinąć prędkość przekraczającą 200 km/h. Jej zasięg operacyjny, w zależności od wyposażenia, wynosi od 400 kilometrów w wersji podstawowej, do nawet 900-1200 kilometrów w bardziej zaawansowanych konfiguracjach. Wymiary i struktura dronów Hornet odpowiadają dronom bojowym powszechnie wykorzystywanym w trwających konfliktach zbrojnych na świecie, co świadczy o ich nowoczesności i potencjale bojowym.