Kolejne drony Wizjer trafiają do armii. Wojsko Polskie odebrało 22 nowoczesne zestawy rozpoznawcze

Zgodnie z komunikatem Agencji Uzbrojenia, opublikowanym na platformie X z 10 kwietnia proces wzmacniania potencjału rozpoznawczego polskiej armii nabiera tempa. Przekazanie 22 zestawów bezzałogowych statków powietrznych (BSP) klasy mini typu Wizjer to realizacja kontraktu z grudnia 2021 roku. Umowa, o wartości 174 mln zł brutto, zakłada dostawę łącznie 25 takich zestawów, co oznacza, że finalizacja całego zamówienia jest już na ostatniej prostej. 20 lutego Agencja Uzbrojenia informowała na swoim koncie na X, o przyjęciu na stan 19. zestawu bezzałogowego systemu rozpoznawczego Wizjer.

Każdy dostarczony zestaw to kompleksowy system, a nie pojedynczy dron. W jego skład wchodzą cztery platformy powietrzne (łącznie 100 dronów w całym kontrakcie), naziemna stacja kontroli, naziemny terminal danych oraz przenośny terminal wideo. Oprócz samego sprzętu, umowa obejmuje również pakiety logistyczny i szkoleniowy, co zapewnia kompleksowe wdrożenie systemu w struktury wojska.

Kolejne Wizjery wchodzą do gry!#WojskoPolskie właśnie otrzymało 22 zestaw dronów #WIZJER – polskiego systemu rozpoznawczego @PGZ_pl o zasięgu do 35 km i długotrwałości lotu ponad 3 godziny.W najbliższych tygodniach zakończy się proces dostaw 25 zestawów Wizjer pozyskiwanych… pic.twitter.com/38xEwg0MSj— Agencja Uzbrojenia (@AgencjaUzbr) April 10, 2026

Długa droga do służby. Historia programu Wizjer

Kontrakt na dostawę dronów Wizjer został zatwierdzony przez Ministra Obrony Narodowej w grudniu 2021 roku. Pierwotne plany zakładały, że dostawy rozpoczną się w 2024 roku i potrwają do 2027 roku. Program zanotował pewne opóźnienie, a pozytywne zakończenie testów państwowych, potwierdzające spełnienie wymagań wojska, ogłoszono w marcu 2025 roku. Mimo tych wyzwań, pierwsze zestawy zaczęły trafiać do jednostek już w maju 2025 roku, a obecna dostawa jest kolejnym etapem realizacji umowy.

Bezzałogowy statek powietrzny (BSP) klasy mini Wizjer to w pełni polska konstrukcja, opracowana przez Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych i produkowana przez konsorcjum z liderem Polską Grupą Zbrojeniową.

„Wizjer” jest przeznaczony zarówno do zastosowań wojskowych, jak i cywilnych. Jego podstawowym zadaniem jest prowadzenie misji rozpoznawczych w promieniu do 30 km, z wykorzystaniem dwusensorowej głowicy optoelektronicznej, umożliwiającej prowadzenie obserwacji w warunkach dziennych i nocnych w różnych warunkach atmosferycznych. System charakteryzuje się wysokim stopniem automatyzacji – zarówno start, jak i lądowanie (za pomocą spadochronu i poduszki powietrznej) odbywają się automatycznie, co przekłada się na bezpieczeństwo i prostotę eksploatacji.

Dane taktyczno-techniczne:

Układ latającego skrzydła o rozpiętości 2,98 m, wyposażony w winglety;

Napęd elektryczny z dwupłatowym śmigłem pchającym;

Czas lotu: 3 godziny;

Promień operacyjny: 30km;

Maksymalny pułap operacyjny: 4000m n.p.m;

Maksymalna masa startowa: 13 kg;

Zakres temperatury powietrza od -30°C do +50°C;

Prędkość min. 65km/h;

Prędkość maks. 120 km/h;

Rola Wizjera na współczesnym polu walki

Drony klasy mini, takie jak Wizjer, odgrywają fundamentalną rolę na współczesnym polu walki, co doskonale obrazuje konflikt na Ukrainie. Ich głównym zadaniem jest prowadzenie rozpoznania obrazowego (IMINT) na rzecz Wojsk Lądowych i Wojsk Specjalnych. Dostarczają one dowódcom na szczeblu taktycznym, np. batalionu, kluczowych danych o położeniu i ruchach przeciwnika w czasie rzeczywistym.

Zdolności Wizjera nie kończą się na obserwacji. System ten jest przeznaczony do wskazywania celów i określania danych do precyzyjnego rażenia ogniowego, co czyni go idealnym partnerem dla systemów artyleryjskich, takich jak haubice Krab czy wyrzutnie Langusta. Ponadto, drony te mogą być wykorzystywane do oceny skutków uderzeń oraz wsparcia działań z zakresu ochrony wojsk. Jego uniwersalność sprawia, że może być on również przydatny dla innych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa.