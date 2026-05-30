Brytyjski karabinek L85A1, innowacyjny projekt bullpup, stał się synonimem kompromitacji przemysłu zbrojeniowego, masowo zawodząc podczas wojny w Zatoce Perskiej.

Od memicznej "legendy niesprawności" po symbol odrodzenia – karabinek, który przeszedł od powszechnych zacięć do statusu niezawodnej broni dzięki niemieckiej modernizacji.

Odkryj fascynującą historię L85: od narodowego wstydu po ikonę popkultury i skuteczne narzędzie na współczesnym polu walki.

Narodziny brytyjskiego bullpupa

Geneza L85 sięga końca lat 60., gdy brytyjska armia zaczęła szukać następcy dla ciężkiego i coraz bardziej archaicznego L1A1 SLR - brytyjskiej odmiany FN FAL. W czasach, gdy NATO przechodziło na amunicję pośrednią, Brytyjczycy postanowili stworzyć coś własnego: nowoczesny karabinek w układzie bullpup, z magazynkiem umieszczonym za chwytem pistoletowym.

Układ bullpup dawał ogromną zaletę - pełnowymiarową lufę przy długości typowej dla karabinka. Teoretycznie idealne rozwiązanie dla mechanizowanej piechoty i walki w ciasnych przestrzeniach pojazdów czy zabudowy miejskiej.

Projekt rozwijano w Royal Small Arms Factory w Enfield. Początkowo broń miała korzystać z eksperymentalnej amunicji 4,85 mm, ale standaryzacja NATO wymusiła przejście na 5,56 × 45 mm. Tak narodziła się rodzina SA80 - Small Arms for the 1980s. Jej podstawowym elementem został właśnie L85A1.

Konstrukcja i charakterystyka

Pod względem technicznym L85A1 był konstrukcją bardzo interesującą. Mechanicznie czerpał sporo z systemu AR-18 – wykorzystując tłok gazowy o krótkim skoku oraz obracający się zamek. Broń działała z zamka zamkniętego i była zasilana standardowymi magazynkami STANAG.

Najbardziej charakterystyczną cechą pozostawał oczywiście układ bullpup. Dzięki niemu L85 miał lufę o długości ponad 20 cali przy całkowitej długości krótszej od wielu klasycznych karabinków. Do tego dochodził bardzo charakterystyczny celownik optyczny SUSAT - ciężki, ale trwały i zapewniający brytyjskim żołnierzom przewagę w czasach, gdy optyka nie była jeszcze standardem w większości armii świata.

Na papierze wszystko wyglądało świetnie:

dobra celność,

wysoka prędkość wylotowa,

kompaktowe rozmiary,

nowoczesna ergonomia,

optyka w standardzie.

Problem polegał na tym, że wojna brutalnie weryfikuje projekty tworzone w laboratoriach.

Katastrofa jakościowa L85A1 podczas wojny w Zatoce Perskiej

L85A1 niemal od początku służby cierpiał na gigantyczne problemy jakościowe. Już podczas pierwszych testów poligonowych pojawiały się skargi dotyczące trwałości części, awarii mechanizmów i fatalnej odporności na trudne warunki środowiskowe. Prawdziwa kompromitacja nastąpiła jednak podczas wojny w Zatoce Perskiej w 1991 roku.

Pustynny pył okazał się dla L85A1 niemal śmiertelnym przeciwnikiem. Broń zacinała się regularnie, problemy sprawiały magazynki, łamały się iglice, wypadały magazynki, a osłony mechanizmów potrafiły otwierać się samoczynnie podczas strzelania. Niektóre plastikowe elementy deformowały się pod wpływem środków chemicznych używanych przez żołnierzy.

Wokół SA80 narosła wtedy prawdziwa legenda niesprawności. Brytyjscy żołnierze opowiadali historie o ćwiczeniach zakładających awarie części uzbrojenia drużyny. Weterani wspominali broń z mieszaniną frustracji i czarnego humoru.

Co ciekawe, sam projekt nie był całkowicie zły. Wielu użytkowników podkreślało bardzo dobrą celność karabinka. Problemem była przede wszystkim fatalna jakość wykonania, słaba kontrola jakości i produkcja realizowana w okresie chaosu reorganizacyjnego brytyjskiego przemysłu zbrojeniowego.

„Niech Niemcy to naprawią”

W połowie lat 90. brytyjskie Ministerstwo Obrony stanęło przed wyborem: wyrzucić cały program do kosza albo spróbować ratować konstrukcję. Zdecydowano się na drugą opcję. Kontrakt otrzymał niemiecki Heckler & Koch - co samo w sobie miało wymiar niemal symboliczny. Brytyjska armia musiała prosić niemiecką firmę o naprawienie własnego karabinka szturmowego.

W rzeczywistości sprawa była bardziej złożona, bo H&K należało wtedy do brytyjskiego koncernu BAE Systems. Efektem programu modernizacyjnego był L85A2. I nie była to kosmetyka. Wymieniono lub przeprojektowano dziesiątki elementów:

zamek,

iglicę,

wyciąg,

system gazowy,

sprężyny,

mechanizm przeładowania,

elementy komory zamkowej.

W praktyce powstała niemal nowa broń. Rezultaty okazały się zaskakująco dobre. L85A2 zdobył opinię konstrukcji niezawodnej, bardzo celnej i wyjątkowo skutecznej na średnich dystansach. Nawet krytycy przyznawali, że H&K dokonało czegoś w rodzaju cudu.

L85A3 – współczesne wcielenie

Dzisiejsza wersja L85A3 to już broń zupełnie innej klasy niż nieszczęsny A1. Modernizacja objęła:

nową komorę zamkową,

pełne szyny montażowe,

zmniejszenie masy,

lepsze zabezpieczenie antykorozyjne,

kompatybilność z nowoczesną optyką i akcesoriami.

Brytyjczycy pozostali wierni platformie SA80 mimo licznych spekulacji o możliwym przejściu na AR-15 lub HK416. Powód jest prosty: po latach modernizacji system wreszcie działa tak, jak powinien od początku.

SA80 - ikona popkultury

Niewiele europejskich karabinków jest tak natychmiast rozpoznawalnych jak L85. Charakterystyczna sylwetka bullpupa, masywny SUSAT i bardzo „brytyjski” wygląd sprawiły, że SA80 szybko trafił do filmów, seriali i gier komputerowych. Broń pojawiała się między innymi w:

„28 Days Later”,

„Children of Men”,

licznych produkcjach BBC dotyczących armii brytyjskiej.

Jeszcze większą karierę zrobiła w grach:

„Call of Duty”,

„Battlefield”,

„Rainbow Six”,

„Escape from Tarkov”.

Internetowa kultura strzelecka o L85A1

Co ciekawe, internetowa kultura strzelecka traktuje L85A1 niemal jak legendę memów. Żarty o zacięciach SA80 stały się równie rozpoznawalne jak dowcipy o wczesnych M16 w Wietnamie. W społecznościach strzeleckich regularnie powraca jednak jeden argument: „A1 był katastrofą. A2 i A3 to już zupełnie inna historia”.

L85A1: porażka czy sukces?

L85A1 pozostaje jedną z najbardziej fascynujących historii współczesnej broni strzeleckiej. Jako produkt końca zimnej wojny był kompromitacją:

źle wykonany,

zawodny,

niedopracowany,

wdrożony zbyt wcześnie.

Ale jako platforma rozwojowa okazał się zaskakująco trwały. Po modernizacji dokonanej przez H&K SA80 przeistoczył się w broń cenioną przez wielu brytyjskich żołnierzy za celność i skuteczność. Na szczęście historia L85 nie kończy się na memach, zacięciach i pustynnych awariach. To także opowieść o ambitnej wizji, bolesnych błędach i spektakularnej rehabilitacji.

Być może właśnie dlatego L85A1 pozostaje tak ciekawy. To nie historia całkowitej klęski. To historia karabinka, który przeszedł drogę od narodowego wstydu do pełnoprawnej ikony współczesnego pola walki.