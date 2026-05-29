Polska otrzymała pierwszą płatność z programu SAFE. Jest to 6,6 mld euro zaliczki

Juliusz Sabak
2026-05-29 14:09

„Dzisiejsze płatności zaliczkowe w wysokości 6,6 mld euro dla Polski w ramach programu SAFE to konkretny krok naprzód na rzecz naszego wspólnego bezpieczeństwa” – oświadczył Andrius Kubilius, komisarz ds. obrony i przestrzeni kosmicznej. Jak informuje Komisja Europejska, Polska otrzymała 29 maja pierwszą płatność w ramach instrumentu finansowania działań w zakresie bezpieczeństwa dla Europy SAFE(ang. Security Action for Europe). Stanowi ona 15% całkowitego przydziału dla Polski, wysokości 43,7 mld euro.

Polska jest największym odbiorcą finansowania SAFE i pierwszym państwem członkowskim, które otrzymało płatność w ramach tego instrumentu. Jego wartość to 6,6 mld euro. Płatności zaliczkowe pomogą Polsce przyspieszyć priorytetowe inwestycje w obronność, wzmocnić odporność i dadzą impuls dla przemysłu krajowego, zgodnie ze wspólnymi celami europejskimi. Zbiega się to z podpisywaniem umów w ramach instrumentu SAFE z podmiotami krajowymi w ramach wyjątku, który pozwala Polsce samodzielnie, bez dodatkowego partnera, finansować zamówienia i refinansować już zawarte umowy.

Jak stwierdził Henna Virkkunen, wiceprzewodnicząca wykonawcza do spraw suwerenności technologicznej, bezpieczeństwa i demokracji - „Europa musi być przygotowana na każdy scenariusz i gotowa do działania w każdych okolicznościach. Program pożyczkowy SAFE jest ważnym elementem tej misji – jest podstawowym narzędziem zabezpieczania i rozwijania pilnych zdolności wojskowych naszego kontynentu.”

Jak podkreśla Komisja Europejska, płatność zaliczkowa następuje po zakończeniu wszystkich wymaganych etapów proceduralnych i odzwierciedla zobowiązanie UE do zapewnienia terminowego i praktycznego wsparcia w ramach programu SAFE. Kolejne płatności nastąpią po osiągnięciu tak zwanych „kamieni milowych”, zawartych w umowach, co będzie oznaczało, że polski plan SAFE będzie wdrażany stopniowo.

Instrument SAFE jest finansowany z pożyczek zaciąganych przez UE na rynkach finansowych. Umożliwia to państwom członkowskim występującym z wnioskiem uzyskanie konkurencyjnych cen i atrakcyjnie ustrukturyzowanych pożyczek długoterminowych. Pożyczki SAFE korzystają z silnego ratingu kredytowego UE, który istotnie przewyższa indywidualny rating dla większości krajów, w tym również Polski.

