Polska otrzymała pierwszą płatność z programu SAFE. Jest to 6,6 mld euro zaliczki

Polska otrzymała przełomową zaliczkę 6,6 mld euro z unijnego programu SAFE, znacząco wzmacniając bezpieczeństwo kontynentu.

Jako pierwszy i największy beneficjent, nasz kraj zainwestuje te środki w pilne projekty obronne i rozwój krajowego przemysłu zbrojeniowego.

Sprawdź, jak ten innowacyjny instrument, finansowany z pożyczek UE, wpłynie na naszą obronność i jakie warunki musimy spełnić dla kolejnych transz.

Polska jest największym odbiorcą finansowania SAFE i pierwszym państwem członkowskim, które otrzymało płatność w ramach tego instrumentu. Jego wartość to 6,6 mld euro. Płatności zaliczkowe pomogą Polsce przyspieszyć priorytetowe inwestycje w obronność, wzmocnić odporność i dadzą impuls dla przemysłu krajowego, zgodnie ze wspólnymi celami europejskimi. Zbiega się to z podpisywaniem umów w ramach instrumentu SAFE z podmiotami krajowymi w ramach wyjątku, który pozwala Polsce samodzielnie, bez dodatkowego partnera, finansować zamówienia i refinansować już zawarte umowy.

Jak stwierdził Henna Virkkunen, wiceprzewodnicząca wykonawcza do spraw suwerenności technologicznej, bezpieczeństwa i demokracji - „Europa musi być przygotowana na każdy scenariusz i gotowa do działania w każdych okolicznościach. Program pożyczkowy SAFE jest ważnym elementem tej misji – jest podstawowym narzędziem zabezpieczania i rozwijania pilnych zdolności wojskowych naszego kontynentu.”

Jak podkreśla Komisja Europejska, płatność zaliczkowa następuje po zakończeniu wszystkich wymaganych etapów proceduralnych i odzwierciedla zobowiązanie UE do zapewnienia terminowego i praktycznego wsparcia w ramach programu SAFE. Kolejne płatności nastąpią po osiągnięciu tak zwanych „kamieni milowych”, zawartych w umowach, co będzie oznaczało, że polski plan SAFE będzie wdrażany stopniowo.

Instrument SAFE jest finansowany z pożyczek zaciąganych przez UE na rynkach finansowych. Umożliwia to państwom członkowskim występującym z wnioskiem uzyskanie konkurencyjnych cen i atrakcyjnie ustrukturyzowanych pożyczek długoterminowych. Pożyczki SAFE korzystają z silnego ratingu kredytowego UE, który istotnie przewyższa indywidualny rating dla większości krajów, w tym również Polski.