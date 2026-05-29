Rosyjskie wydatki na wojnę w Ukrainie wzrosną o 28 mld dolarów: Czy Kreml czekają głębokie cięcia budżetowe?

Rosyjskie wydatki na wojnę w Ukrainie drastycznie rosną, przekraczając pierwotne założenia o 28 mld dolarów, co wymusza poważne cięcia w innych obszarach budżetu.

Kreml boryka się z rekordowym deficytem budżetowym, a minister finansów alarmuje, że rezerwy państwa nie są nieograniczone.

Rosnące koszty konfliktu: Ile Rosja przeznacza na obronność?

Wniosek ministra finansów Antona Siłuanowa do rosyjskiego rządu, dotyczący zamrożenia planowanych wydatków w innych sektorach, ma na celu zabezpieczenie środków na pokrycie wzrastających kosztów prowadzonej wojny w Ukrainie. Dziennik „Financial Times” podkreślił, że ta prośba „unaocznia trudności Rosji z finansowaniem wojny”, pomimo iż na obronę i bezpieczeństwo przeznaczono już 16,84 biliona rubli (około 238 miliardów dolarów). Kwota ta stanowi niemal 40 procent tegorocznego budżetu Rosji, co wskazuje na priorytetowe traktowanie działań militarnych przez Kreml. Dodatkowe 2 biliony rubli, które mają zostać przeznaczone na wojnę, znacząco obciążą już i tak napięty budżet państwa.

Deficyt budżetowy Rosji: Czy ceny ropy uratują Kreml?

Początkowo Kreml zaplanował na cały 2026 rok deficyt budżetowy w wysokości 3,8 biliona rubli (około 53,5 miliarda dolarów). Jednakże, w ciągu pierwszych czterech miesięcy bieżącego roku, budżet Rosji odnotował deficyt na poziomie 5,9 biliona rubli (około 83 miliardów dolarów), co stanowi 2,5 procent PKB. Jest to największy deficyt od momentu, gdy rosyjski przywódca Władimir Putin nakazał pełną inwazję na Ukrainę w 2022 roku. Ministerstwo finansów, w lutym, oszacowało, że deficyt wynikający z dodatkowych wydatków wojskowych może wzrosnąć nawet do 4 bilionów rubli w „negatywnym scenariuszu”, który mógłby trwać do 2027 i 2028 roku.

W liście do rządu zasugerowano zamrożenie 2,9 biliona rubli (ponad 40 miliardów dolarów) z planowanych wydatków na ten rok, a kwota ta może wzrosnąć do 7,1 biliona rubli (około 100 miliardów dolarów) w 2028 roku. Sugerowano również, że wydatki wojenne mogą pogrążyć rosyjski budżet w jeszcze większym deficycie, jeśli nie uda się dokonać cięć w innych obszarach. Od czasu apelu Siłuanowa, rosyjski budżet otrzymał pewien zastrzyk gotówki dzięki wojnie USA z Iranem, która spowodowała, że ceny ropy po raz pierwszy od 2022 roku przekroczyły poziom 100 dolarów za baryłkę. Mimo to, dodatkowe wpływy prawdopodobnie nie wystarczą na pokrycie wszystkich rosnących wydatków Kremla związanych z wojną przeciw Ukrainie.

Anton Siłuanow ostrzega: "Nasze rezerwy nie są nieograniczone"

W wywiadzie dla rosyjskiej gazety „Kommiersant”, minister finansów Anton Siłuanow poinformował, że jego resort dokonuje korekty budżetu, aby uwzględnić „zmiany warunków makroekonomicznych (oraz) potrzebę skoncentrowania dodatkowych środków na ważnych obszarach priorytetowych”. Zasugerował on również możliwość dalszych cięć budżetowych, podkreślając, że „Nasze rezerwy nie są nieograniczone.

Nie możemy pozwolić sobie na żadne słabe punkty w naszych finansach, podczas gdy na świecie zachodzą tak poważne przemiany”. Wcześniej, w maju, Siłuanow wspomniał, że w kwietniu Rosja uzyskała 200 miliardów rubli (2,8 miliarda dolarów) dodatkowych dochodów z eksportu energii, ale jednocześnie zaznaczył, że oczekiwane dochody z energii w marcu były niższe o mniej więcej taką samą kwotę. To pokazuje niestabilność wpływów i potwierdza presję, pod jaką znajduje się rosyjski budżet w obliczu przedłużającego się konfliktu.