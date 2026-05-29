Mobilny System Bazy Lotniczej w Powidzu. Otwarto kluczowy obiekt

W środę (27 maja), w 33. Bazie Lotnictwa Transportowego w Powidzu (woj. wielkopolskie), uroczyście otwarto obiekt magazynowo-obsługowy Mobilnego Systemu Bazy Lotniczej (DABS - Deployable Air Base System). Ta strategiczna inwestycja, której koszt wyniósł około 650 milionów złotych, ma na celu znaczące wzmocnienie zdolności obronnych Polski i całego Sojuszu Północnoatlantyckiego. Nowa placówka, wraz z kompleksowym wyposażeniem, umożliwia błyskawiczną budowę polowych lotnisk w dowolnym miejscu, co jest kluczowe w obliczu współczesnych zagrożeń.

Czym jest Mobilny System Bazy Lotniczej DABS?

Obiekt magazynowo-obsługowy DABS zajmuje imponującą powierzchnię 28 hektarów. Składa się z dziesięciu nowoczesnych budynków, wyposażonych w zaawansowany sprzęt, który pozwala na samodzielne funkcjonowanie bazy lotniczej w terenie. W jego skład wchodzi m.in. około 500 pojazdów, specjalistyczny sprzęt do obsługi samolotów, kompleksowe systemy paliwowe oraz pełne zaplecze dla żołnierzy, obejmujące namioty, latryny i kuchnie polowe. Instalacja ta jest zlokalizowana w sercu 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu, co podkreśla jej strategiczne znaczenie.

Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, gen. dyw. Dariusz Mendrala, podkreślił, że całość systemu „umożliwia budowę lotnisk na wybranym przez wojsko terytorium, niekoniecznie przygotowanym infrastrukturalnie do przyjmowania samolotów”. Dzięki temu, sojusznicze siły zbrojne będą mogły lądować w regionie nawet w przypadku zniszczenia stałych lotnisk, co znacząco zwiększa elastyczność operacyjną. Gen. Mendrala dodał również:

„To naprawdę jest unikalna zdolność do szybkiego rozwinięcia lotnisk polowych w trudnych warunkach. Nie zawsze będziemy mogli polegać na stałej infrastrukturze, a te zdolności tu zgromadzone dają naprawdę wielką elastyczność w tym zakresie”.

Polsko-amerykańska współpraca kluczem do bezpieczeństwa

Budowa obiektów trwała trzy lata i była efektem umowy o wzmocnionej współpracy obronnej (EDCA) pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi, zawartej w 2020 roku. Inwestycja ta, warta około 650 milionów złotych, była realizowana pod ścisłym nadzorem amerykańskich ekspertów. Docelowo jednak, jak poinformował gen. Mendrala, większość obsługi i zarządzania systemem DABS będą stanowić polscy specjaliści. W otwarciu obiektu wziął udział również Dyrektor Logistyki, Inżynierii i Ochrony Wojsk Sił Powietrznych USA w Europie i Afryce, gen. bryg. Chad Ellsworth, który wyraził zadowolenie z postępów we współpracy. „Ta instalacja udowadnia, że razem jesteśmy gotowi, by odstraszać Rosję i bronić naszego wspólnego interesu gdziekolwiek w Europie” – zaznaczył gen. Ellsworth, podkreślając strategiczne znaczenie wspólnych działań w kontekście bezpieczeństwa międzynarodowego.

Powidz: Przyszły hub logistyczny dla wojsk NATO

Rozwój bazy w Powidzu nie kończy się na otwarciu systemu DABS. W ramach tej samej umowy o wzmocnionej współpracy obronnej, w Powidzu mają powstać kolejne kluczowe obiekty. Wśród nich znajdują się nowoczesne obiekty koszarowe ze stołówką, które zapewnią komfortowe warunki zakwaterowania dla żołnierzy, a także magazyn amunicyjny, niezbędny do zabezpieczenia potrzeb zarówno wojsk polskich, jak i amerykańskich. Wcześniej w bazie oddano już do użytku inne strategiczne elementy infrastruktury, takie jak składnica sprzętu (Army Preposition Stock) oraz magazyn paliwa lotniczego. Dowódca bazy, płk pil. Arkadiusz Golonka, z optymizmem patrzy w przyszłość, podkreślając rosnącą rolę Powidza:

„Będziemy hubem logistycznym dla wojsk amerykańskich, zarówno dla sił powietrznych, jak i wojsk lądowych czy specjalnych. Możliwości Powidza stają się coraz większe”.