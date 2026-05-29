System Jarzębina-S i tysiące min dla armii. BELMA podpisała kontrakty zbrojeniowe w ramach SAFE

W wydarzeniu wziął udział wicepremier i minister obrony narodowej, Władysław Kosiniak-Kamysz, oraz Magdalena Sobkowiak, pełnomocnik rządu ds. Instrumentu na rzecz Zwiększenia Bezpieczeństwa Europy. Łączna wartość kontraktów z „BELMA” S.A. to ponad 1,4 mld zł netto.

Zamówiony sprzęt to przede wszystkim zaawansowane technologicznie rozwiązania przeznaczone dla wojsk inżynieryjnych. Mają one kluczowe znaczenie dla budowy systemów obrony, tworzenia zapór i pól minowych oraz prowadzenia działań o charakterze przeciwmobilnościowym. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Obrony Narodowej, do jednostek trafią:

System sterowanych ładunków Jarzębina-S – nowoczesne rozwiązanie opracowane przez konsorcjum firm MindMade, BELMA oraz Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej (WITI). System ten pozwala na zdalne, precyzyjne i bezpieczne detonowanie ładunków wybuchowych, co jest kluczowe przy budowie zapór inżynieryjnych, niszczeniu infrastruktury krytycznej przeciwnika czy obronie strategicznych obiektów.

– nowoczesne rozwiązanie opracowane przez konsorcjum firm MindMade, BELMA oraz Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej (WITI). System ten pozwala na zdalne, precyzyjne i bezpieczne detonowanie ładunków wybuchowych, co jest kluczowe przy budowie zapór inżynieryjnych, niszczeniu infrastruktury krytycznej przeciwnika czy obronie strategicznych obiektów. Kasety ISM z minami MN-123 – Miny przeciwpancerne MN-123, przenoszone w kasetach, mogą być rozstawiane z pojazdów lądowych lub z powietrza, co pozwala na błyskawiczne stworzenie bariery przeciwpancernej na kluczowych kierunkach natarcia wroga.

– Miny przeciwpancerne MN-123, przenoszone w kasetach, mogą być rozstawiane z pojazdów lądowych lub z powietrza, co pozwala na błyskawiczne stworzenie bariery przeciwpancernej na kluczowych kierunkach natarcia wroga. Miny TM z zapalnikiem ZN – klasyczne miny przeciwpancerne

– klasyczne miny przeciwpancerne Ładunki SPPŁW – Saperskie Podwodne Ładunki Wybuchowe, przeznaczone do realizacji zadań inżynieryjnych w środowisku wodnym, takich jak niszczenie przepraw, obiektów hydrotechnicznych czy neutralizacja zagrożeń podwodnych.

Jak napisano w komunikacie zamówiony system inteligentnych ładunków sterowanych Jarzębina-S zostanie wykorzystany między innymi do wzmocnienia ochrony granicy Polski w ramach programy Tarcza Wschód. Do jednostek trafią także kasety ISM z minami narzutowymi MN-123 dla pojazdów BAOBAB-K, tysiące min przeciwpancernych TM oraz sterowane ładunki przeciwburtowe SPPŁW do niszczenia wozów bojowych i transporterów opancerzonych przeciwnika.

Podpisane dziś umowy dotyczą dostaw dla #WojskoPolskie: systemu sterowanych ładunków Jarzębina-S (MindMade, BELMA, WITI), ładunków SPPŁW, min TM z zapalnikiem ZN oraz kaset ISM z minami MN-123. Łączna wartość kontraktów z „BELMA” S.A. to ponad 1,4 mld zł netto. #PolskaSAFE pic.twitter.com/yeTNdHxMNx— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) May 29, 2026

Jak mówił Kosiniak-Kamysz po podpisaniu umów:

"Ta umowa dotyczy Tulipana, tego, który jest tutaj na obrazku. On będzie w znakomity sposób rozbrajał i unieszkodliwiał pojazdy opancerzone. To są także kasety do Baobaba, czyli do pojazdów minowania narzutowego, który jest naszym produktem eksportowym. Jego również będziemy sprzedawać do innych państw w ramach programu SAFE".

Jak podkreślił:

"Program SAFE to turbo-przyspieszenie transformacji i modernizacji polskiej armii. Program SAFE to największa, realizowana w najkrótszym czasie procedura zakupowa polskiego sprzętu w krajowych firmach prywatnych i państwowych. Dzisiejsza uroczystość, pokazująca, że podpisy zostały złożone zarówno przez przemysł państwowy, prywatny i wojskowy, jak i przez instytuty, pokazuje, że jest to współdziałanie. Że SAFE łączy, a nie dzieli".

Magdalena Sobkowiak-Czarencka powiedziała zaś:

"Wczoraj pokazaliśmy, że te umowy nie są wirtualne, tylko realne. A dzisiaj mam dla was coś jeszcze. Od dzisiejszego poranka realne są też pieniądze. Dziś rano na polskie konto wpłynęło sześć i pół miliarda euro z mechanizmu SAFE. Jesteśmy pierwszym krajem w Unii Europejskiej, który zaczął podpisywać umowy z firmami. Jesteśmy pierwszym krajem w Unii Europejskiej, na którego konto wpłynęły pieniądze".