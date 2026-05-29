Pracownik PGZ zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa. Akcja SKW i ABW

Piotr Miedziński
Piotr Miedziński
2026-05-29 14:38

Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował 29 maja o zatrzymaniu polskiego obywatela pod zarzutem szpiegostwa na rzecz obcego państwa. Aresztowany to pracownik jednego z kluczowych zakładów Grupy PGZ, a decyzja o tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące zapadła w Sądzie Okręgowym w Poznaniu.

Raport Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego ujawnia kluczowe wyzwania i sukcesy.

i

Autor: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego/ Materiały prasowe ABW

Zgodnie z informacją przekazaną przez Władysława Kosiniaka-Kamysza na platformie X, do zatrzymania doszło 27 maja. Minister podkreślił, że Polska nie tylko podpisuje strategiczne kontrakty zbrojeniowe w ramach programu SAFE, ale również skutecznie chroni swój przemysł obronny.

„Nie tylko podpisujemy bardzo ważne kontrakty zbrojeniowe w ramach programu SAFE, ale również właściwie chronimy polski przemysł zbrojeniowy” – napisał Władysław Kosiniak-Kamysz. Aresztowany obywatel RP jest podejrzany o działalność szpiegowską, kwalifikowaną z art. 130 paragraf 2 Kodeksu Karnego.

Według przekazanych informacji przez wicepremiera, materiał dowodowy w tej sprawie został zgromadzony przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego (SKW) przy wsparciu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW). Działania służb doprowadziły do ujęcia osoby, której zarzuca się współpracę z obcym państwem, co stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego i strategicznych interesów Polski.

W środę 29 maja Sąd Okręgowy w Poznaniu podjął decyzję o zastosowaniu środków zapobiegawczych wobec zatrzymanego. Postanowiono o tymczasowym aresztowaniu na okres trzech miesięcy. Sprawa jest prowadzona przez Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Polecany artykuł:

Raport ABW 2025. Rosyjska dywersja, cyberataki i nowe zagrożenia dla Polski
ABW
SZPIEGOSTWO
PGZ