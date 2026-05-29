Pracownik PGZ zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa. Akcja SKW i ABW

Zgodnie z informacją przekazaną przez Władysława Kosiniaka-Kamysza na platformie X, do zatrzymania doszło 27 maja. Minister podkreślił, że Polska nie tylko podpisuje strategiczne kontrakty zbrojeniowe w ramach programu SAFE, ale również skutecznie chroni swój przemysł obronny.

Aresztowany obywatel RP jest podejrzany o działalność szpiegowską, kwalifikowaną z art. 130 paragraf 2 Kodeksu Karnego.

Nie tylko podpisujemy bardzo ważne kontrakty zbrojeniowe w ramach programu SAFE, ale również właściwie chronimy polski przemysł zbrojeniowy.W dniu 27 maja w wyniku postanowienia prokuratora okręgowego w Poznaniu wydział do spraw wojskowych, został zatrzymany obywatel RP,…— Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) May 29, 2026

Według przekazanych informacji przez wicepremiera, materiał dowodowy w tej sprawie został zgromadzony przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego (SKW) przy wsparciu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW). Działania służb doprowadziły do ujęcia osoby, której zarzuca się współpracę z obcym państwem, co stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego i strategicznych interesów Polski.

W środę 29 maja Sąd Okręgowy w Poznaniu podjął decyzję o zastosowaniu środków zapobiegawczych wobec zatrzymanego. Postanowiono o tymczasowym aresztowaniu na okres trzech miesięcy. Sprawa jest prowadzona przez Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.