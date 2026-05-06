W latach 2024-2025 ABW skupiła się na zwalczaniu wzmożonej aktywności rosyjskich i białoruskich służb specjalnych (w tym działań dywersyjnych i hybrydowych), zagrożeń terrorystycznych oraz cyberprzestępczości, identyfikując i neutralizując liczne wrogie operacje.

Agencja zneutralizowała ponad 60 postępowań przygotowawczych dotyczących szpiegostwa, zatrzymała 62 osoby oraz zapobiegła planowanym zamachom terrorystycznym, m.in. w Olsztynie i na Podkarpaciu, prowadzonym przez zradykalizowaną młodzież.

ABW intensywnie chroni strategiczne interesy gospodarcze, w tym budowę elektrowni jądrowej i infrastrukturę energetyczną, prowadząc 180 śledztw dotyczących przestępstw gospodarczych i monitorując wykorzystanie kryptoaktywów przez wrogie służby do omijania sankcji.

Decyzja o wznowieniu publikacji raportów z działalności ABW, po dziesięcioletniej przerwie (ostatni ukazał się w 2014 r.), jest sygnałem powrotu do polityki otwartości i budowania zaufania społecznego. Jak podkreśla płk Rafał Syrysko, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, we wstępie - celem jest zwiększenie świadomości o zadaniach ABW oraz pokazanie skali wyzwań, z jakimi mierzy się państwo. Ta transparentność jest kluczowa w dobie narastającej dezinformacji i prób podważania autorytetu instytucji państwowych.

Raport obejmuje szerokie spektrum działań ABW, koncentrując się na czterech filarach:

Kontrwywiadzie,

Zwalczaniu terroryzmu,

Ochronie strategicznych interesów gospodarczych,

Ochronie cyberprzestrzeni RP.

Poza tym są także opisane: Ochrona informacji niejawnych; współpraca międzynarodowa; działania operacyjno-techniczne; prewencja i edukacja; dobre praktyki oraz struktura terenowa ABW. A sam raport liczy 58 stron.

Agencja, będąca największą służbą specjalną w Polsce, odpowiada za rozpoznawanie i neutralizowanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek konstytucyjny. Jak zaznacza we wstępie płk Rafał Syrysko, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego:

"Najpoważniejszym wyzwaniem pozostaje aktywność dywersyjna wymierzona w Polskę, inspirowana i organizowana przez rosyjskie służby specjalne. To zagrożenie było (i jest) realne i bezpośrednie. Wymaga pełnej mobilizacji. Dzięki determinacji, profesjonalizmowi i zaangażowaniu funkcjonariuszy ABW udało się zapobiec licznym aktom dywersji wymierzonym w obiekty wojskowe, infrastrukturę krytyczną, obiekty użyteczności publicznej oraz miejsca związane z organizacją wsparcia dla walczącej Ukrainy. Tam, gdzie zapobieżenie aktom dywersji okazało się niemożliwe, Agencja skutecznie identyfikowała, ścigała oraz doprowadzała do skazania sprawców i organizatorów. Zwalczanie zagrożeń dywersyjnych nie zwolniło ABW z realizacji zadań związanych z ochroną kontrwywiadowczą przed wrogimi działaniami wywiadowczymi rosyjskich i białoruskich służb specjalnych (oraz ich proxy). Przeciwdziałaliśmy zagrożeniom terrorystycznym i ekstremistycznym. Chroniliśmy ekonomiczne interesy państwa. Wzmacnialiśmy bezpieczeństwo cyberprzestrzeni poprzez ochronę kluczowych systemów teleinformatycznych oraz monitorowanie aktywności wrogich grup odpowiedzialnych za incydenty w tym obszarze".

Kontrwywiad – odpowiedź na rosyjską agresję i działania hybrydowe

Jak się zaznacza w raporcie lata 2024-2025 to okres bezprecedensowej intensyfikacji działań rosyjskich i białoruskich służb specjalnych wymierzonych w Polskę oraz inne państwa członkowskie UE i NATO. Raport jednoznacznie wskazuje, że głównym celem tych operacji jest dezintegracja struktur euroatlantyckich oraz destabilizacja społeczno-polityczna i gospodarcza. Rosyjski wywiad coraz częściej stosuje metody charakterystyczne dla wojsk specjalnych, takie jak rozpoznanie i dywersja. Jak się zaznacza: "Swoje przedsięwzięcia realizuje on w sposób planowy i skoordynowany. Jednocześnie służby specjalne FR starają się przenosić na terytorium RP doświadczenia z działań hybrydowych realizowanych przed 2022 r. w Ukrainie, wykorzystując podobny modus operandi".

Kluczowe obszary rosyjskich działań w Polsce obejmowały:

Dyskredytowanie RP na arenie międzynarodowej oraz podważanie zaufania do instytucji państwowych.

Budowanie prorosyjskiej narracji i podsycaniu nastrojów antysystemowych, antyeuropejskich i antynatowskich.

Polaryzację społeczeństwa i wykorzystywanie historycznych antagonizmów narodowościowych.

Według raportu ABW w minionych dwóch latach wywiad FR prowadził w Polsce rozpoznanie na masową skalę m.in. pod kątem przygotowań do przeprowadzenia aktów dywersji. Celem rosyjskich ataków były nie tylko obiekty wojskowe i infrastruktura krytyczna, ale również sklepy wielkopowierzchniowe i inne miejsca użyteczności publicznej. W raporcie podkreśla się, że rosyjskie służby specjalne, eskalując swoje działania, akceptowały wystąpienie ofiar śmiertelnych. Szczególnie widoczne było to w przypadku przedsięwzięć, które mogły doprowadzić do katastrof lotniczych lub kolejowych

ABW w latach 2024-2025 zidentyfikowała i zneutralizowała wiele wrogich operacji, prowadząc ponad 60 postępowań przygotowawczych dotyczących szpiegostwa, z czego aż 48 wszczęto w 2025 r. Skuteczność Agencji potwierdza postawienie zarzutów 82 osobom i zatrzymanie 62. Wśród przykładów działań wymieniono m.in. akty oskarżenia wobec Janusza N. (szpiegostwo na rzecz Rosji) oraz zatrzymania osób dokonujących podpaleń na zlecenie rosyjskich służb. W sprawach prowadzonych od momentu wybuchu pełnoskalowej agresji przeciwko Ukrainie statusem podejrzanego objęte zostało 91 osób. Skuteczność procesowa Agencji zaowocowała postawieniem zarzutów z art. 130 Kodeksu karnego (szpiegostwo) 82 osobom, z czego 62 zostały zatrzymane. Równolegle ABW zapewniała obsługę informacyjną najwyższych organów państwa, opracowując i dystrybuując w latach 2024–2025 ponad 430 analiz i informacji dotyczących aktualnych zagrożeń wywiadowczych.

Raport podkreśla, że do realizacji zadań rozpoznawczych i dywersyjnych Rosjanie wykorzystują osoby, które poszukują łatwego zarobku. Rekrutują je m.in. za pośrednictwem komunikatorów internetowych, zamieszczając ogłoszenia, w których oferują możliwość szybkiego wzbogacenia się w zamian za wykonanie określonych zadań, często pozornie niezwiązanych z działalnością wywiadowczą.

W rozmowie z „Rzeczpospolitą" szef ABW płk Rafał Syrysko wskazuje, że Polska stała się celem operacji agentury niskokosztowej (low-cost agents) – osób rekrutowanych szybko i tanio, głównie przez internet, do działań sabotażowych. Rosja wykorzystuje ich do podpaleń, pobić. Masowy i rozproszony charakter tych działań ma m.in. spowodować „zatkanie” polskiego kontrwywiadu i odwrócenie uwagi od poważniejszych operacji. Płk Syrysko zwraca uwagę, że rosyjskie służby coraz chętniej sięgają po osoby ze środowisk przestępczych, co skraca proces szkolenia i brutalizuje metody ich działania.

W raporcie napisano, że rosyjskie operacje dywersyjne organizowane są głównie przez wyspecjalizowane komórki GRU i FSB, przy czym GRU dotychczas skupiała się na celach związanych z sektorem wojskowości, natomiast FSB – na pozamilitarnej infrastrukturze krytycznej oraz cywilnych obiektach użyteczności publicznej. Z uwagi na totalny charakter rosyjskich działań hybrydowych w latach 2024–2025 podział ten był nieostry. W praktyce obie służby prowadziły operacje w stosunku do obiektów wojskowych i cywilnych, w zależności od posiadanych możliwości operacyjnych.

Zauważa się, że w latach 2024–2025 kontrwywiad ABW obserwował „profesjonalizację” rosyjskich działań dywersyjnych.

"O ile jeszcze w 2023 r. służby FR opierały swoje przedsięwzięcia głównie na tzw. jednorazowej agenturze, ad hoc pozyskiwanej za pośrednictwem internetu, o tyle w kolejnych latach większy nacisk położono na tworzenie złożonych komórek dywersyjnych (sieciowych), opartych na hermetycznych strukturach przestępczości zorganizowanej. Rosjanie preferują przy tym osoby z doświadczeniem nabytym w strukturach siłowych (np. byłych żołnierzy, milicjantów, najemników z Grupy Wagnera). Rosyjskie służby zintensyfikowały też prowadzone na terytorium FR szkolenia, których celem jest profesjonalne przygotowanie agentury do działań terrorystycznych (posługiwanie się bronią i materiałami wybuchowymi). W jej skład wchodzą głównie cudzoziemcy" - napisano.

W odpowiedzi na te zagrożenia, w lipcu 2024 r. ABW odtworzyła 10 delegatur, rozbudowując strukturę terenową, szczególnie na ścianie wschodniej, co zwiększyło zdolność do rozpoznawania zagrożeń i szybkiej reakcji. Agencja uruchomiła również chatbota @ABW_STOPdywersji_bot na Telegramie, umożliwiając zgłaszanie podejrzanych kontaktów i ofert dotyczących aktów dywersji.

Poza tym służby specjalne FR prowadziły również tradycyjne operacje wywiadowcze, które były neutralizowane przez ABW. Polegały one na pozyskiwaniu źródeł z dostępem do informacji wrażliwych i wpływaniu na procesy decyzyjne organów RP. W obszarze zainteresowania wywiadu Federacji Rosyjskiej pozostawali także rosyjscy opozycjoniści (najliczniejsze tego typu środowisko w Europie), w stosunku do których służby tego kraju prowadziły rozpoznanie, operacje wpływu oraz działania kinetyczne. Kontrwywiad ABW, we współpracy z innymi jednostkami, zapobiegł m.in. próbom zamachów na życie i zdrowie ustalonych antyputinowskich aktywistów.

Przytacza się także informacje, że w lipcu 2024 r. funkcjonariusze Agencji doprowadzili do odzyskania i zwrotu komponentów specjalistycznego systemu łączności NATO, które zostały wcześniej utracone na terytorium państw europejskich. Agencja prowadziła w tej sprawie współpracę m.in. z Biurem Bezpieczeństwa NATO. A w sierpniu 2024 r. doszło do największej wymiany więźniów pomiędzy USA a Rosją od czasu zakończenia Zimnej Wojny. Polska miała swój udział w tej sojuszniczej operacji. ABW oraz inne polskie służby odpowiadały w swoim zakresie za zabezpieczenie jej prawidłowego przebiegu. Uwolniono 16 dziennikarzy i opozycjonistów, a stronie rosyjskiej przekazano 8 osób, wśród których był Pavel Rubtsov vel Pablo Gonzales Yague, zatrzymany w 2022 r. przez ABW oficer GRU operujący w Europie pod przykryciem dziennikarskim.

Białoruś cichy współpracownik Rosji

W raporcie wspomina się także o działalności białoruskiego wywiadu. Najważniejszym zadaniem służb specjalnych Białorusi była ochrona reżimu, dlatego też ich aktywność koncentrowała się na infiltracji i dezintegracji licznych białoruskich środowisk opozycyjnych funkcjonujących w Polsce. Zwraca się uwagę, że białoruski wywiad, zwłaszcza wojskowy, ściśle współpracuje ze swoim odpowiednikiem w Rosji. Doszło także do dalszego pogłębienia współpracy a wręcz symbiozy w związku z inwazją rosyjską na Ukrainę i ograniczeniem możliwości prowadzenia działań na terytorium RP z klasycznych pozycji przykrycia. Co ciekawe wywiad wojskowy Białorusi również podejmuje intensywne działania rozpoznawcze wobec obiektów Sił Zbrojnych RP i sojuszniczych oraz infrastruktury krytycznej.

Poza tym białoruskie służby specjalne prowadzą także masowe werbunki na terytorium swojego kraju, a następnie starają się przenosić swoich agentów do Polski. W ostatnich dwóch latach odnotowano wzrost opresyjnych działań podejmowanych przez białoruskich oficerów wobec obywateli Białorusi typowanych do werbunku (szantaż, przymus bezpośredni). Przejawem wrogiej aktywności służb specjalnych RB są też próby indagowania i pozyskiwania do współpracy polskich obywateli regularnie podróżujących na Białoruś i operacyjna infiltracja mniejszości polskiej w tym kraju.

Chiny - agentura która jest mało zauważalna

Jeśli ktoś myśli, że odległe Chiny nie interesują się tym, co się dzieje w Polsce jest w bardzo dużym błędzie. Według raportu ABW w ostatnich latach Chiny postawiły na ekspansję ekonomiczną w naszym regionie, dążąc do uzyskania coraz większego wpływu na gospodarkę oraz politykę. "Polska poddawana jest presji i lobbingowi ze strony Państwa Środka, co realizowane jest również z rosnącym zaangażowaniem wywiadu ChRL" - jak się zaznacza. W raporcie napisano, że chiński wywiad, z jednej strony lobbował na rzecz interesów gospodarczych ChRL, w tym konkretnych chińskich podmiotów, z drugiej zaś wykorzystywał te przedsiębiorstwa do prowadzenia działań wywiadowczych.

Według raportu, chiński wywiad dążą do kreowania pozytywnego wizerunku ChRL, wykorzystując w tym celu rodzime środki masowego przekazu oraz podejmując próby docierania do polskich mass mediów. W obszarze zainteresowania wywiadu Państwa Środka pozostaje także chińska diaspora. Charakter tego zainteresowania jest dwojaki: pasywny (kontrola potencjalnych działań opozycyjnych w stosunku do chińskich władz) i aktywny (wykorzystanie członków diaspory do działań wywiadowczych).

Podobnie jak rosyjski wywiad, Chiny prowadzą masowe i prowadzone w skali globalnej działania werbunkowe z wykorzystaniem internetu, w tym portali społecznościowych. Także w ostatnich dwóch latach oficerowie wywiadu pod pozorem dobrze płatnych zleceń podejmowali próby pozyskiwania do współpracy ekspertów, naukowców, urzędników oraz osób związanych z resortami siłowymi.

Zwraca się także uwagę na pogłębienie współpracy chińsko-rosyjskiej, w tym kooperacja w obszarze wojny informacyjnej, a także rosnąca obecność i wpływy polityczno-gospodarcze ChRL na Białorusi.

Zwalczanie Terroryzmu – wzrost ryzyka i działania prewencyjne

W latach 2024-2025 ABW analizowała ryzyka terrorystyczne wynikające z wojny w Ukrainie, sytuacji na Bliskim Wschodzie oraz działań hybrydowych Rosji i Białorusi. Mimo stosunkowo niskiego poziomu zagrożenia terroryzmem islamskim w Polsce, Agencja ujawniła pojedyncze przypadki radykalizacji wśród obywateli polskich i cudzoziemców. Niepokojącym trendem jest wzrost zainteresowania propagandą terrorystyczną wśród bardzo młodych osób. W kwietniu i czerwcu 2025 r. funkcjonariusze ABW zatrzymali trzech 19-latków z Olsztyna, którzy planowali przeprowadzenie zamachu terrorystycznego m.in. na jedną z lokalnych szkół. W maju 2025 r. funkcjonariusze ABW zatrzymali 17-letniego mieszkańca woj. podkarpackiego, który przygotowywał zamach w celu wsparcia polityki organizacji radykalnych dżihadystów Państwa Islamskiego ISIS.

W latach 2024–2025 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego realizowała intensywne działania nakierowane na neutralizację zagrożeń terrorystycznych oraz wzmacnianie odporności państwa. W tym obszarze prowadziła łącznie 19 postępowań przygotowawczych (śledztw), przy czym liczba tych działań wzrosła w 2025 r., kiedy to zainicjowano 7 nowych spraw.

W wywiadzie opublikowanym w „Rzeczpospolitej” płk Rafał Syrysko, szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, powiedział, że radykalizacja młodzieży wynika z oswojenia z brutalnością w sieci i pogardy dla życia, co czyni z „samotnych wilków” realne zagrożenie terrorystyczne w naszym kraju. Według rozmówcy „Rz” przeciwdziałanie temu zjawisku wymaga zaangażowania całego systemu edukacji, a nie tylko służb.

Zgodnie z raportem ABW znaczące zagrożenia wynikały z nielegalnego przepływu cudzoziemców na granicy z Republiką Białorusi i działań hybrydowych tego państwa powiązanych z migracją. Taka aktywność ułatwia przedostanie się do Polski obcokrajowców, którzy mogą zagrażać bezpieczeństwu RP. Jak się zaznacza: "ujawniane przypadki nielegalnego wjazdu lub pobytu na terytorium RP dotyczą w istotnej mierze obywateli krajów podwyższonego ryzyka terrorystycznego".

Kluczowe aspekty działań antyterrorystycznych ABW:

Monitoring aktywności organizacji terrorystycznych, zwłaszcza tych powiązanych z Azją Centralną.

Wprowadzenie trzeciego stopnia alarmowego CHARLIE dla infrastruktury kolejowej w listopadzie 2025 r. w związku z aktami dywersji.

Weryfikacja i opiniowanie 5,5 tys. wniosków dotyczących obrotu towarami o znaczeniu strategicznym.

Przygotowanie 178 opracowań analitycznych dotyczących zagrożeń terrorystycznych.

ABW pełni również rolę fusion centre poprzez Centrum Antyterrorystyczne (CAT ABW), koordynujące obieg informacji o zagrożeniach terrorystycznych i współpracę z polskimi oraz zagranicznymi służbami. W latach 2024-2025 CAT ABW przekazało blisko 700 raportów operacyjnych o potencjalnych zagrożeniach.

Poza tym agencja obserwuje widoczny wzrost aktywności grup o podłożu skrajnie prawicowym oraz utrzymującą się aktywność grup o profilu antypaństwowym/antysystemowym. W obu przypadkach wykorzystuje się media społecznościowe do celów propagandowych i autopromocji. Algorytmy rekomendacji stosowane na tych platformach sprzyjają polaryzacji i utrwalaniu skrajnych postaw. Jak napisano:

"Rozpowszechniana negatywna narracja uderza m.in. w organy i instytucje państwowe, strategiczne dla Polski sojusze międzynarodowe (jak Unia Europejska czy NATO), cudzoziemców i przeciwników ideologicznych, co ma prowadzić do pogłębiania w społeczeństwie kryzysu zaufania do demokratycznych zasad funkcjonowania państwa".

Równolegle wzrasta liczba incydentów z udziałem skrajnie lewicowych środowisk proekologicznych. W ramach nagłaśniania swoich postulatów ich przedstawiciele dopuszczają się dewastacji mienia oraz zakłócania porządku publicznego i funkcjonowania obiektów infrastruktury krytycznej, w tym odpowiedzialnych za dostawy energii.

Raport ABW zwraca uwagę, że rozpowszechnianie skrajnych treści zwiększa podziały w społeczeństwie, co sprawia, że staje się ono mniej odporne na działania destabilizujące. Narracja liderów oraz kluczowych aktywistów ruchów o charakterze antypaństwowym często koreluje z wyrażaniem poparcia dla polityki reżimów Federacji Rosyjskiej i Republiki Białorusi. Podatność jednostek na tego typu operacje informacyjno-psychologiczne (manipulację i dezinformację) ułatwia radykalizację ich postaw. ABW przytacza przykład, że w listopadzie 2024 r. funkcjonariusze ABW zatrzymali obywatela Niemiec, członka organizacji terrorystycznej zaklasyfikowanej do kategorii zbrojnego ekstremizmu prawicowego o charakterze neonazistowskim.

ABW prowadzi także ciągłą i wszechstronną weryfikację sygnałów dotyczących prób nielegalnego obrotu bronią, jej komponentami, sprzętem wojskowym oraz produktami podwójnego zastosowania, klasyfikowanymi jako towary o znaczeniu strategicznym.

Ochrona strategicznych interesów gospodarczych – Zabezpieczenie krytycznej infrastruktury

W obliczu geopolitycznych napięć, ABW intensywnie chroni strategiczne interesy gospodarcze Polski. Działania Agencji koncentrują się na identyfikacji i neutralizacji zagrożeń w kluczowych sektorach, takich jak energetyka, infrastruktura i finanse. Szczególną uwagę poświęcono ochronie budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, rozbudowie infrastruktury LNG w Świnoujściu, morskich farm wiatrowych oraz terminala FSRU w Gdańsku.

Ważne aspekty działań ABW w tym obszarze:

Prowadzenie 180 śledztw dotyczących przestępstw gospodarczych, w tym 50 w 2025 r., co świadczy o dynamicznym wzroście aktywności.

Weryfikacja 820 kandydatów na najwyższe stanowiska w administracji publicznej i spółkach Skarbu Państwa w ramach procedur osłonowo-weryfikacyjnych.

Opracowanie 446 analiz i informacji dla najwyższych organów państwa.

Osłona antykorupcyjna, obejmująca 36 przedsięwzięć do końca 2025 r., mająca na celu identyfikację i neutralizację nieprawidłowości.

Zwalczanie nielegalnego transferu środków finansowych przez zorganizowane grupy przestępcze, często wykorzystywane przez rosyjskie służby do destabilizacji.

Monitorowanie nowych technologii, w tym kryptoaktywów, wykorzystywanych do omijania sankcji i finansowania wrogich operacji.

Przykładem działań jest prowadzenie czynności procesowych w sprawie nieprawidłowości w koncernie Orlen S.A., gdzie straty Skarbu Państwa oszacowano na ok. 4 mld zł.

Według raportu ABW wiele wyzwań dla ochrony bezpieczeństwa ekonomicznego państwa w ostatnim okresie generują także nowe technologie, w tym związane z kryptoaktywami. "Aktualnie stanowią zaawansowane narzędzie w działalności przestępczej, uderzającej bezpośrednio w interesy gospodarcze oraz bezpieczeństwo publiczne kraju. Wykorzystanie kryptoaktywów do celów nielegalnych obejmuje szerokie spektrum czynów zabronionych, wśród których kluczowe znaczenie mają transfer oraz pranie kapitału pochodzącego z przestępstw, oszustwa i wyłudzenia o charakterze masowym (fałszywe platformy inwestycyjne, piramidy finansowe), korupcja, finansowanie terroryzmu".

ABW zidentyfikowała proceder wykorzystywania technologii blockchain przez rosyjskie służby specjalne. Pozwala ona obcym ośrodkom wywiadowczym na omijanie międzynarodowych reżimów sankcyjnych oraz zapewnia anonimowe finansowanie wrogich operacji dywersyjno-sabotażowych na terytorium państw NATO. Z rozpoznania Agencji wynika także, że rozliczenia w tych aktywach wykorzystywane są w procederze sterowanej, nielegalnej migracji na granicy RB–RP.

Ochrona cyberprzestrzeni RP – Walka z dezinformacją i atakami APT

Polska cyberprzestrzeń jest pod podwyższonym poziomem zagrożenia, co odzwierciedla utrzymywanie podwyższonych stopni alarmowych CRP. ABW odnotowuje systematyczną profesjonalizację działań grup APT (Advanced Persistent Threat), sponsorowanych przez wrogie państwa, takich jak rosyjskie APT28 (Fancy Bear), APT29 (Midnight Blizzard) oraz białoruskie UNC1151. Ich celem jest cyberszpiegostwo, operacje wpływu i kampanie dezinformacyjne.

Klasycznym przykładem działań hybrydowych było przejęcie w maju 2024 r. konta pracowniczego w Polskiej Agencji Prasowej. Incydent ten posłużył zewnętrznym aktorom do opublikowania fałszywej depeszy informującej o rzekomym ogłoszeniu w Polsce mobilizacji. Autorzy fałszywego komunikatu sprecyzowali, że powołaniami do wojska zostaną objęte konkretne grupy zawodowe, m.in. górnicy oraz kierowcy kategorii C i D.

Kluczowe działania ABW w cyberprzestrzeni:

CSIRT GOV, działający w strukturach ABW, koordynuje procesy ochronne dla administracji publicznej i operatorów infrastruktury krytycznej.

W latach 2024-2025 system ARAKIS GOV odnotował ponad 40 tys. zgłoszeń o incydentach teleinformatycznych oraz 5,5 mln alarmów bezpieczeństwa.

Walka z dezinformacją – kampanie socjotechniczne, QR phishing, ataki na infrastrukturę krytyczną (np. stacje uzdatniania wody, co miało miejsce w 2025 r. w kilku miejscowościach). ABW zwraca uwagę, że kampanie dezinformacyjne stanowią jedno z największych wyzwań bezpieczeństwa wewnętrznego, zwłaszcza w kontekście rosyjskich działań hybrydowych. "Obecnie niemal każdy wrażliwy społecznie temat lub wydarzenie jest natychmiast przedmiotem aktywności tzw. internetowych trolli i botów, które rozpowszechniają fałszywe narracje" - napisano.

W sierpniu 2024 r. Polska Agencja Antydopingowa (POLADA) padła ofiarą ataku hakerskiego, w wyniku którego skradziono dane wrażliwe.

Prewencja i edukacja – budowanie odporności społeczeństwa

ABW kładzie szczególny nacisk na pozyskiwanie i upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach hybrydowych i asymetrycznych. W latach 2024-2025 przeprowadzono ponad 3 tys. szkoleń stacjonarnych dla ponad 70 tys. pracowników administracji publicznej i sektora strategicznego, obejmujących m.in. profilaktykę kontrwywiadowczą, antyterrorystyczną, cyberbezpieczeństwo i ochronę informacji niejawnych.

Ważne inicjatywy edukacyjne:

Uruchomienie platformy e-learningowej ABW (https://learning.tpcoe.gov.pl/), z której skorzystało ponad 1,1 mln osób.

Publikacja dwóch czasopism naukowych: „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” i „Terroryzm – studia, analizy, prewencja”, które w latach 2024-2025 ukazały się w 9 numerach.

Zainicjowanie prac nad nowelizacją ustawy o ochronie informacji niejawnych w kontekście stanów nadzwyczajnych.

Wydanie 23 tys. poświadczeń bezpieczeństwa i ponad 1 tys. świadectw akredytacji systemów IT.

Raport podkreśla, że w systemie ochrony informacji niejawnych najsłabszym ogniwem pozostaje człowiek, dlatego tak ważna jest ciągła edukacja i świadomość zagrożeń. Wskazano na „Dobre praktyki”, czyli zalecane zachowania w obszarach profilaktyki kontrwywiadowczej, ochrony informacji, cyberhigieny i zagrożeń terrorystycznych, oraz zachowania niepożądane, których należy unikać.

Współpraca międzynarodowa i działania operacyjno-techniczne

ABW utrzymuje stałe relacje z blisko 100 podmiotami z ponad 50 państw, co przekłada się na intensywną wymianę informacji i doświadczeń. W latach 2024-2025 Agencja uczestniczyła w ponad 3 tys. spotkań eksperckich i wymieniła ponad 76 tys. informacji z zagranicznymi partnerami.

W zakresie działań operacyjno-technicznych ABW zrealizowała ponad 520 tys. ustaleń telekomunikacyjnych, w tym 177 tys. abonenckich, 290 tys. bilingowych i 54 tys. lokalizacji urządzeń mobilnych. Przeprowadzono także ponad 200 specjalistycznych badań antypodsłuchowych oraz zrealizowano ponad 850 wniosków o zastosowanie kontroli operacyjnej, zawsze w granicach prawa i z poszanowaniem wolności obywatelskich.

