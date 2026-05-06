SKW z nowymi oficerami. Kosiniak-Kamysz wręczył akty mianowania

Wtorkowe mianowania stanowią zakończenie procedury nominacji na pierwszy stopień oficerski w SKW. Jak poinformował PAP rzecznik prasowy MON Janusz Sejmej, proces ten był skomplikowany, a jego kulminacja nastąpiła po miesiącach oczekiwań. Sprawa nabrała rozgłosu, gdy prezydent Karol Nawrocki od początku listopada ubiegłego roku nie podpisywał nominacji oficerskich funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) i Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Prezydent uzasadniał swoją decyzję brakiem istotnych informacji dotyczących bezpieczeństwa państwa oraz odwoływaniem jego spotkań z szefami służb przez kierownictwo rządu. Premier Donald Tusk w listopadzie wskazywał, że Karol Nawrocki zablokował nominacje ponad 100 przyszłych oficerów SKW i ABW.

Droga do porozumienia: spotkania i deklaracje

W połowie stycznia doszło do kluczowego spotkania prezydenta Karola Nawrockiego z wicepremierem Kosiniakiem-Kamyszem, a także z ministrem koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem oraz szefami ABW, Agencji Wywiadu, SKW oraz Służby Wywiadu Wojskowego. Po tym spotkaniu szef MON zapowiedział, że wnioski w sprawie nominacji oficerskich w służbach ponownie wpłyną do Kancelarii Prezydenta. Wyraził również przekonanie, że prezydent „w większości” przychyli się do skierowanych wniosków.

Dalsze wydarzenia potwierdziły ten optymizm. W drugiej połowie marca informowano, że prezydent wyraził zgodę na mianowanie na pierwszy stopień oficerski (podporucznika) 78 żołnierzy i funkcjonariuszy SKW. Następnie, w połowie kwietnia, prezydent podpisał 96 nominacji na pierwszy stopień oficerski dla funkcjonariuszy ABW.

Znaczenie nominacji dla bezpieczeństwa państwa

Minister Siemoniak w poniedziałek podkreślił wagę tych nominacji, informując na platformie X o wręczeniu nominacji na pierwszy stopień oficerski w ABW. Stwierdził: „Zasłużone, wyczekane, upragnione. Niezbędne dla ABW”.

Analogiczne stanowisko zajął Władysław Kosiniak-Kamysz, który we wtorek również na platformie X poinformował o mianowaniach w SKW. Napisał: „Dziś wręczyłem ponad 70 aktów mianowania na pierwszy stopień oficerski funkcjonariuszom Służby Kontrwywiadu Wojskowego”.

Podkreślił również kluczową rolę funkcjonariuszy SKW dla bezpieczeństwa kraju: „To ważny moment dla Wojska Polskiego i bezpieczeństwa Polski. Funkcjonariusze SKW każdego dnia chronią nasze siły zbrojne - analizują zagrożenia i przeciwdziałają im, także poza granicami kraju. Ich służba wymaga jednego. Pewności, że państwo stoi za nimi niezależnie od sporów politycznych. Jestem zawsze po Waszej stronie”. Te słowa wskazują na dążenie do stabilizacji i depolityzacji kluczowych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa, co jest szczególnie istotne w obliczu obecnej sytuacji geopolitycznej.