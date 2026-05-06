Komisja Europejska zatwierdziła polską umowę pożyczkową SAFE

Decyzja Komisji Europejskiej o zatwierdzeniu polskiej umowy pożyczkowej SAFE to przełomowy moment dla bezpieczeństwa Polski i całego regionu. Jak podkreślił Władysław Kosiniak-Kamysz na platformie X, Polska jest pierwszym krajem, którego umowa została zaakceptowana. "Potwierdzamy pozycję lidera na wschodniej flance" – stwierdził szef resortu obrony. Umowa, opiewająca na kwotę blisko 190 mld zł, zostanie podpisana w piątek (8 maja) w Warszawie przez unijnych komisarzy Piotra Serafina i Andriusa Kubiliusa oraz szefów MON i MF, Władysława Kosiniaka-Kamysza i Andrzeja Domańskiego.

Dobre wiadomości z Brukseli! Polska umowa SAFE jako pierwsza zatwierdzona przez Komisję Europejską!Pomimo różnych trudności, także w kraju jesteśmy na mecie! Mamy największą część całej puli (43,7 mld euro z 150 mld), największy i jak się okazuje najlepszy wniosek. Zadanie…— Magdalena Sobkowiak (@magdasobkowiak) May 5, 2026

Komisja Europejska zaakceptowała naszą umowę pożyczkową SAFE jako pierwszą! Potwierdzamy swoją pozycję lidera bezpieczeństwa na wschodniej flance. Jesteśmy także największym beneficjentem programu. SAFE to blisko 190 mld złotych dla naszej armii i naszego przemysłu zbrojeniowego.…— Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) May 5, 2026

Na co zostaną przeznaczone gigantyczne środki?

Pozyskane środki finansowe z programu SAFE mają zostać przeznaczone na szereg kluczowych inwestycji w polską obronność. Wśród priorytetów wymienia się realizację programu Tarcza Wschód, rozwój nowoczesnych systemów anty-dronowych oraz obrony przeciwlotniczej. Planowana jest również modernizacja artylerii i infrastruktury transportowej o znaczeniu wojskowym. Władysław Kosiniak-Kamysz wymienił konkretne programy, które zostaną wsparte, takie jak "Program SAN i Potwór z Tarnowa, Piorun ze Skarżyska Kamiennej, czy Okręt Ratownik z PGZ Stocznia Wojenna w Gdyni i wiele, wiele więcej zamówień coraz bliżej!". Zgodnie z deklaracją rządu, 89% funduszy ma trafić do polskiego przemysłu i gospodarki, co dodatkowo pobudzi krajowy rozwój.

Polska największym beneficjentem programu SAFE

Polska, z przyznaną kwotą 43,7 mld euro, jest największym beneficjentem programu SAFE. Dla porównania, Węgry i Francja otrzymają po 16,2 mld euro. Po podpisaniu umowy z krajami członkowskimi, Komisja Europejska będzie mogła zaciągnąć pożyczki na rynkach kapitałowych i przekazać je beneficjentom. Ważne jest, że pożyczkę zaciągnie BGK na rzecz Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych (FWSZ), a jej spłata nastąpi ze środków niewliczanych do minimalnego limitu wydatków na obronność, co zapewnia stabilność finansowania polskiej armii.

Weto prezydenta a uchwała rządu

W połowie marca prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę wdrażającą SAFE, która zakładała stworzenie specjalnego funduszu dla unijnych środków. W odpowiedzi na to weto, rząd przyjął uchwałę w sprawie Programu Polska Zbrojna. Uchwała ta upoważnia szefa MON oraz ministra finansów i gospodarki do podpisania w imieniu rządu umowy oraz dokumentów dotyczących pożyczki SAFE. Dzięki temu, mimo wcześniejszych przeszkód, realizacja kluczowych inwestycji w polską obronność może postępować zgodnie z planem.