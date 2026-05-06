Komisja Europejska zatwierdziła polską umowę pożyczkową SAFE

Spis treści
Decyzja Komisji Europejskiej o zatwierdzeniu polskiej umowy pożyczkowej SAFE to przełomowy moment dla bezpieczeństwa Polski i całego regionu. Jak podkreślił Władysław Kosiniak-Kamysz na platformie X, Polska jest pierwszym krajem, którego umowa została zaakceptowana. "Potwierdzamy pozycję lidera na wschodniej flance" – stwierdził szef resortu obrony. Umowa, opiewająca na kwotę blisko 190 mld zł, zostanie podpisana w piątek (8 maja) w Warszawie przez unijnych komisarzy Piotra Serafina i Andriusa Kubiliusa oraz szefów MON i MF, Władysława Kosiniaka-Kamysza i Andrzeja Domańskiego.
Na co zostaną przeznaczone gigantyczne środki?
Pozyskane środki finansowe z programu SAFE mają zostać przeznaczone na szereg kluczowych inwestycji w polską obronność. Wśród priorytetów wymienia się realizację programu Tarcza Wschód, rozwój nowoczesnych systemów anty-dronowych oraz obrony przeciwlotniczej. Planowana jest również modernizacja artylerii i infrastruktury transportowej o znaczeniu wojskowym. Władysław Kosiniak-Kamysz wymienił konkretne programy, które zostaną wsparte, takie jak "Program SAN i Potwór z Tarnowa, Piorun ze Skarżyska Kamiennej, czy Okręt Ratownik z PGZ Stocznia Wojenna w Gdyni i wiele, wiele więcej zamówień coraz bliżej!". Zgodnie z deklaracją rządu, 89% funduszy ma trafić do polskiego przemysłu i gospodarki, co dodatkowo pobudzi krajowy rozwój.
Polska największym beneficjentem programu SAFE
Polska, z przyznaną kwotą 43,7 mld euro, jest największym beneficjentem programu SAFE. Dla porównania, Węgry i Francja otrzymają po 16,2 mld euro. Po podpisaniu umowy z krajami członkowskimi, Komisja Europejska będzie mogła zaciągnąć pożyczki na rynkach kapitałowych i przekazać je beneficjentom. Ważne jest, że pożyczkę zaciągnie BGK na rzecz Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych (FWSZ), a jej spłata nastąpi ze środków niewliczanych do minimalnego limitu wydatków na obronność, co zapewnia stabilność finansowania polskiej armii.
Weto prezydenta a uchwała rządu
W połowie marca prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę wdrażającą SAFE, która zakładała stworzenie specjalnego funduszu dla unijnych środków. W odpowiedzi na to weto, rząd przyjął uchwałę w sprawie Programu Polska Zbrojna. Uchwała ta upoważnia szefa MON oraz ministra finansów i gospodarki do podpisania w imieniu rządu umowy oraz dokumentów dotyczących pożyczki SAFE. Dzięki temu, mimo wcześniejszych przeszkód, realizacja kluczowych inwestycji w polską obronność może postępować zgodnie z planem.