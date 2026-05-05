Tygrysie eskadry NATO. Polskie F-16 już w Grecji na Tiger Meet 2026

NATO Tiger Meet to jedno z najbardziej prestiżowych i rozpoznawalnych ćwiczeń lotniczych w strukturach Sojuszu Północnoatlantyckiego. W wydarzeniu biorą udział jednostki lotnicze zrzeszone w NATO Tiger Association (NTA), które zgodnie z tradycją posługują się symboliką tygrysa. To nieformalne stowarzyszenie eskadr lotniczych z różnych krajów powstało w 1961 roku z inicjatywy francuskiego ministra obrony Pierre’a Messmera jako luźne spotkanie kilku eskadr z USA i Francji i szybko rozrosło się do grupy obejmującej kilkadziesiąt jednostek z ponad 20 państw, w tym pełnych członków NATO, partnerów z ramienia Partnerstwa dla Pokoju oraz państw neutralnych.

Ćwiczenia mają charakter zarówno szkoleniowy, jak i integracyjny. Piloci oraz personel naziemny z różnych państw NATO realizują wspólne misje w złożonym środowisku operacyjnym, obejmującym m.in. działania powietrze–powietrze, powietrze–ziemia czy misje COMAO (Composite Air Operations). Jednostki rywalizują o prestiżowe nagrody, z których najważniejsza to "Silver Tiger Trophy", przyznawana najlepszej jednostce pod względem umiejętności lotniczych i postawy (w 2024 roku wyróżnienie otrzymała 6. Eskadra Lotnictwa Taktycznego). Tegorocznym gospodarzem wydarzenia jest grecka eskadra 335 MIRA „Tigers” z bazy Araxos, a ćwiczenia odbywają się na lotnisku Araxos w Grecji.

Tygrysie eskadry w akcji! 🐯4 maja wystartowało NATO Tiger Meet 2026 ✈️ – jedno z najbardziej prestiżowych i widowiskowych ćwiczeń lotniczych Sojuszu Północnoatlantyckiego. Do bazy w Grecji 🇬🇷 poleciała także nasza „Tygrysia Eskadra" z 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego.— Dowództwo Generalne (@DGeneralneRSZ) May 5, 2026

Polskie F-16 wśród „tygrysów”

Polska „Tygrysia Eskadra” z 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego, czyli 6. Eskadra Lotnictwa Taktycznego, to jeden z aktywnych członków NATO Tiger Association, której przedstawiciele również pojawili się w Grecji. Jak przekazało Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych w mediach społecznościowych: „Przez niemal dwa tygodnie załogi polskich F-16, we współpracy z personelem latającym i technicznym z całego NATO, będą brały udział w intensywnych treningach. To czas na wymianę doświadczeń, która buduje realną interoperacyjność naszych sił”.

Udział w Tiger Meet to bowiem dla załóg F-16 nie tylko prestiż, ale przede wszystkim okazja do intensywnego szkolenia w międzynarodowym środowisku i realne budowanie zdolności bojowych. Wspólne treningi pozwalają m.in. na ujednolicanie procedur operacyjnych, doskonalenie komunikacji między załogami z różnych krajów, sprawdzenie współdziałania w złożonych scenariuszach bojowych, czy wymianę doświadczeń między pilotami i personelem technicznym.