Powietrzna elita na F-16

Tiger Demo Team Poland jest w pewnym sensie wizytówka Sił Powietrznych RP. Pokazy są nie tylko atrakcją dla publiczności, ale również służą promocji polskiego lotnictwa wojskowego, jego profesjonalizmu i umiejętności pilotów. Każdy z pilotów należących do zespołu został wybrany ze względu na wyjątkowe umiejętności. Każdy jest też pilotem-instruktorem z setkami godzin nalotu na maszynach odrzutowych.

Umiejętności na najwyższym, światowym poziomie, co zostało potwierdzone w lipcu bieżącego roku. Mjr Maciej "Slab" Krakowian, kierujący zespołem do swoje tragicznej śmierci w katastrofie 28 sierpnia 2025, otrzymał podczas Royal International Air Tattoo 2025 w Wielkiej Brytanii nagrodę „As the Crow Flies Trophy”. Jest to prestiżowe trofeum, przyznawane za najlepszy pokaz indywidualny podczas jednej z największych imprez lotniczych na świecie.

Tygrysi zespół z tygrysiej eskadry F-16

Warto odnotować, że F-16 Tiger Demo Team Poland, „tygrysi” zespół pokazowy, należący do „tygrysiej” 6. Eskadry Lotnictwa Taktycznego, która ma to samo zwierze w swoim godle. Dzięki temu należy do elitarnego klubu „tygrysich” eskadr lotniczych NATO, zrzeszonych w "NATO Tiger Association".

Warunkiem jest posiadanie w godle tygrysa, ale wiele maszyn nosi bardziej rozbudowane pasiaste wzory. Na przykład polski F-16C z Tiger Demo Team nosi na ogonie symbol tygrysiej głowy, a jego kamuflaż też wzbogacono o motywy dwubarwnych pasów. Oczywiście celem tej organizacji nie jest jedynie zrzeszanie fanów tygrysich pasów, ale przede wszystkim zacieśnianie współpracy między siłami powietrznymi państw Sojuszu.

Polska po raz pierwszy wzięła udział w NATO Tiger Meet, corocznym zlocie tygrysich eskadr, w 2011 roku, ale 6. Eskadra Lotnictwa Taktycznego uzyskała pełne członkostwo w organizacji trzy lata później. Natomiast w roku 2018 NATO Tiger Meet odbył się po raz pierwszy w Polsce, w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego Poznań-Krzesiny.

Ćwiczenia NATO w tygrysim klimacie

"NATO Tiger Meet" to coroczne, międzynarodowe ćwiczenia lotnicze organizowane przez "NATO Tiger Association". Wydarzenia te mają na celu nie tylko pochwalenie się efektownym malowaniem maszyn w żółto-czarne pasy. Przede wszystkim chodzi o zwiększenie interoperacyjności i współpracy między lotnikami z różnych państw, przy jednoczesnym elemencie zdrowej rywalizacji.

Jednostki rywalizują o prestiżowe nagrody, z których najważniejsza to "Silver Tiger Trophy", przyznawana najlepszej jednostce pod względem umiejętności lotniczych i postawy. W ubiegłym roku to właśnie polscy piloci z 6. eskadry zdobyli nagrodę "Silver Tiger", co jest ogromnym wyróżnieniem i potwierdzeniem ich wysokiego poziomu wyszkolenia.

Podczas NTM załogi biorą udział w złożonych scenariuszach bojowych (tzw. COMAO - Composite Air Operation), ćwicząc misje ofensywne, defensywne, a także wsparcie sił naziemnych. Współpraca dotyczy różnych rodzajów lotnictwa, ponieważ wśród członków NATO Tiger Association przeważają co prawda jednostki myśliwskie, ale są też np. eskadry śmigłowców.

Kto należy do NATO Tiger Association?

Wśród najbardziej znanych członków stowarzyszenia są oprócz polskiej eskadry m.in. belgijska 31. Tiger Smaldeel (F-16), czeska 211.taktićká letka (JAS39 Gripen), Escadron de Chasse 01.012 (Mirage 2000), grecka 335 Μοίρα (F-16), niemiecka Taktisches Luftwaffengeschwader 51 (Eurofighter), włoska 12° Gruppo (Eurofighter) czy Esquadra 301 (F-16), ale też włoska 21° Gruppo na śmigłowcach HH101 Caesar. Łącznie organizacja zrzesza 24 członków tytularnych i kolejne dziewięć eskadr jako członków honorowych.