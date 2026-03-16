BELMA zwielokrotni produkcję min przeciwpancernych. Zastrzyk gotówki i kluczowa rola w programie „Tarcza Wschód”

Spis treści Nowoczesne miny dla systemu BAOBAB-K

W obliczu zmieniającej się sytuacji geopolitycznej Polska intensyfikuje działania na rzecz wzmocnienia swojego potencjału obronnego. Jednym z najważniejszych elementów tej strategii jest Narodowy Program Odstraszania i Obrony „Tarcza Wschód”. Projekt, zaplanowany na lata 2024-2028, zakłada budowę rozbudowanego systemu umocnień, fortyfikacji i zapór wzdłuż wschodniej granicy państwa. W tym strategicznym przedsięwzięciu kluczową rolę odgrywają Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne BELMA S.A., które są głównym dostawcą systemów minersko-zaporowych.

Jak podkreślał Wicepremier i Minister Cyfryzacji, Krzysztof Gawkowski, celem jest „bezpieczna i silna Polska”, a rozbudowa zdolności przemysłu zbrojeniowego w takich miejscach jak BELMA jest do tego niezbędna. Nazwał on nadchodzące inwestycje „trójskokiem w dal rozwoju zdolności produkcyjnych”.

"Bezpieczna i silna Polska. Taki cel sobie postawiliśmy. Do tego potrzebna jest rozbudowa zdolności przemysłu zbrojeniowego w takich miejscach jak Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne BELMA. Nowe inwestycje dla BELMY to będzie trójskok w dal rozwoju zdolności produkcyjnych" – mówił Krzysztof Gawkowski, wicepremier, minister Cyfryzacji.

Na realizację projektu zatytułowanego „Rozwój zdolności produkcyjnych Bydgoskich Zakładów Elektromechanicznych „Belma” S.A. na potrzeby narodowego planu bezpieczeństwa „Tarcza Wschód” oraz potrzeb SZ RP” spółka otrzymała łącznie 311 227 000 zł. Środki te pochodzą z Funduszu Inwestycji Kapitałowych (FIK), państwowego funduszu celowego, którego dysponentem jest Minister Aktywów Państwowych. Pierwsza transza w wysokości 50 milionów złotych już trafiła do spółki, co pozwala na natychmiastowe rozpoczęcie kluczowych prac.

Inwestycja w BELMIE to część szerszego planu dokapitalizowania polskiego przemysłu zbrojeniowego, mającego na celu zwiększenie zdolności produkcyjnych, zwłaszcza w obszarze amunicji i środków bojowych.

Otrzymane fundusze pozwolą na bezprecedensową rozbudowę zakładu, która ma zostać zrealizowana do 2028 roku. Plany inwestycyjne są ambitne i obejmują rozbudowę powierzchni produkcyjnej o 10 000 m², specjalnie przystosowanej do wytwarzania amunicji specjalnej, w tym min przeciwpancernych. Zakup nieruchomości o łącznej powierzchni prawie 170 000 m², w tym 8 000 m² budynków. Powiększenie powierzchni magazynowych w specjalistycznych budynkach, co jest kluczowe dla bezpiecznego składowania produkowanych środków bojowych.

Dzięki tym działaniom, jak podsumował Prezes Zarządu PGZ S.A., Adam Leszkiewicz, BELMA zdobędzie nowe kompetencje technologiczne i znacząco zwiększy swoje możliwości sprzedażowe, zarówno w kraju, jak i na rynkach zagranicznych.

"Inwestycje w BELMIE umożliwią zdobycie nowych kompetencji technologicznych oraz zyskanie większych możliwości sprzedażowych w asortymencie min przeciwpancernych i systemów minowania narzutowego w kraju oraz za granicą" – podsumował Adam Leszkiewicz, Prezes Zarządu PGZ S.A.

Jak mówił dalej prezes Leszkiewicz:

"Inwestycja w Belmie zwiększy efektywność procesów produkcyjnych. Poprzez zastosowanie automatycznych linii produkcyjnych zmniejszymy pracochłonność, obniżymy koszty produkcji, ale przede wszystkim zwiększymy liczbę produkowanych min przeciwpancernych".

Nowoczesne miny dla systemu BAOBAB-K

Modułowy System Minowania Narzutowego (MSMN) to zaawansowane rozwiązanie, opracowane i produkowane przez Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne „BELMA” S.A. System MSMN charakteryzuje się pełną automatyzacją procesu ustawiania zapór minowych. Umożliwia on konfigurację różnych wielkości i gęstości minowania, a także precyzyjne określanie czasów samolikwidacji min. Głębokość pola minowego może wynosić od 60 do 180 metrów, a jego długość sięga nawet 1800 metrów. Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne "BELMA" S.A., są również producentem min narzutowych MN-123, które są wykorzystywane w tym systemie. Kluczowym odbiorcą będzie Pojazd Minowania Narzutowego (PMN) BAOBAB-K. Jest to zaawansowany system osadzony na podwoziu ciężarowym Jelcz 8x8, zdolny do automatycznego i szybkiego tworzenia pól minowych.

BAOBAB-K, obsługiwany przez zaledwie dwuosobową załogę, może jednorazowo przewozić do 600 min przeciwpancernych MN-123. Miny te, produkowane przez BELMĘ, występują w wersjach o działaniu natychmiastowym i zwłocznym, a także posiadają opcję programowalnej samolikwidacji, co zwiększa bezpieczeństwo i kontrolę nad postawionymi zaporami. System minowania narzutowego, Baobab-K, jest już od 2023 roku dostarczany do Sił Zbrojnych RP. Co więcej, w grudniu 2025 roku Agencja Uzbrojenia i Huta Stalowa Wola S.A. (również należąca do grupy PGZ) zawarły kolejną umowę na dostawy systemu minowania na podwoziu gąsienicowym TMN Baobab-G.

Wzmacnianie zdolności w zakresie produkcji min zbiega się w czasie z decyzją Polski o wypowiedzeniu Konwencji Ottawskiej. Traktat ten, przyjęty w 1997 roku, zakazuje użycia, składowania i produkcji min przeciwpiechotnych. Polska, wraz z krajami bałtyckimi, podjęła decyzję o wycofaniu się z umowy w odpowiedzi na agresywną politykę Rosji, która nigdy nie była stroną konwencji.

Jak podkreślił Konrad Gołota, Wiceminister Aktywów Państwowych, zwiększenie zdolności produkcyjnych BELMY jest ważne właśnie w kontekście wypowiedzenia przez Polskę Konwencji Ottawskiej. Choć zakłady w Bydgoszczy specjalizują się w minach przeciwpancernych (których konwencja nie obejmowała), całościowa zmiana doktryny obronnej otwiera drogę do produkcji szerokiego spektrum środków zaporowych, co jest postrzegane jako strategiczna konieczność w budowaniu realnego potencjału odstraszania.

"Belma zwiększa zdolności produkcyjne. Tutejszy zakład to bardzo ważne ogniwo rozwoju Grupy PGZ. Dzięki Funduszowi Inwestycji Kapitałowych wzmacniamy znacząco zdolności produkcyjne. To ważne w kontekście wypowiedzenia przez Polskę Konwencji Ottawskiej" – Konrad Gołota, wiceminister Aktywów Państwowych.