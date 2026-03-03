Wojsko Polskie pozyska nowe miny przeciwpiechotne. Agencja Uzbrojenia rozpoczyna kluczowe konsultacje

Decyzja o rozpoczęciu procedury pozyskania nowych min przeciwpiechotnych wpisuje się w szerszy kontekst działań modernizacyjnych Wojska Polskiego oraz strategicznych zmian w podejściu do obronności na wschodniej flance NATO. W lutym 2026 roku Polska formalnie przestała być stroną Konwencji Ottawskiej z 1997 roku, która zakazywała używania, składowania i produkcji min przeciwpiechotnych. Decyzja o wycofaniu się z traktatu, podjęta wspólnie z państwami bałtyckimi, była podyktowana niestabilnym środowiskiem bezpieczeństwa i rosnącym zagrożeniem militarnym.

Doświadczenia z konfliktu na Ukrainie jednoznacznie pokazały, że pola minowe pozostają niezwykle skutecznym elementem obrony, zdolnym do spowalniania i kanalizowania ruchów wojsk przeciwnika, a także ochrony własnych pozycji. Wznowienie zdolności do stosowania tego typu uzbrojenia jest postrzegane jako kluczowy element wzmocnienia potencjału odstraszania i obrony, szczególnie w ramach takich projektów jak Tarcza Wschód.

Jakie miny chce pozyskać Agencja Uzbrojenia?

Zgodnie z opublikowaną informacją Agencji Uzbrojenia na X wstępne konsultacje rynkowe dotyczą czterech głównych rodzajów min przeciwpiechotnych, które mają trafić na wyposażenie Wojska Polskiego. Każdy z nich charakteryzuje się innym sposobem działania i przeznaczeniem taktycznym:

Miny odłamkowe kierunkowe – rażące odłamkami w precyzyjnie określonym sektorze, najczęściej odpalane zdalnie przez operatora. Przykładem takiej miny jest amerykańska M18A1 Claymore. Mina przeciwpiechotna odłamkowa kierunkowa przeznaczona jest do rażenia siły żywej przeciwnika odłamkami. Mina przeznaczona do ustawiania w każdych warunkach terenowych (również w terenie zurbanizowanym), do przeprowadzenia zasadzek oraz jako element mieszanych pól minowych (złożonych z min przeciwpiechotnych i przeciwpancernych). Według szczegółów w dokumentacji Agencja ma zamiar pozyskać 5 000 000 szt. min bojowych oraz 500 000 szt. min ćwiczebnych. Czas realizacji dostaw to 2026-2028.

Na czym polegają wstępne konsultacje rynkowe?

Wstępne konsultacje rynkowe to procedura przewidziana w Prawie zamówień publicznych, która pozwala zamawiającemu, w tym przypadku Agencji Uzbrojenia, na przeprowadzenie dialogu z potencjalnymi wykonawcami przed formalnym wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia. To standardowy etap w procesie pozyskiwania skomplikowanego sprzętu wojskowego.

Kluczowe cele dialogu z przemysłem

Głównym celem konsultacji jest zebranie informacji niezbędnych do precyzyjnego przygotowania opisu przedmiotu zamówienia. W ramach dialogu z firmami zbrojeniowymi Agencja Uzbrojenia chce osiągnąć kilka celów:

Ocena możliwości technicznych – sprawdzenie, czy oferowany przez producentów sprzęt spełnia wstępne wymagania wojska.

Sprecyzowanie wymogów – doprecyzowanie uwarunkowań dotyczących logistyki, systemu szkolenia i zabezpieczenia technicznego.

Oszacowanie kosztów – uzyskanie wstępnych szacunków dotyczących kosztów pozyskania, eksploatacji oraz przyszłej utylizacji min.

Ustalenie harmonogramu – określenie realnych terminów dostaw.

Zapewnienie bezpieczeństwa dostaw – zbadanie możliwości i warunków transferu technologii, produkcji oraz serwisowania sprzętu przez podmioty polskiego przemysłu obronnego.

Harmonogram i znaczenie dla polskiego przemysłu

Zainteresowane podmioty mają czas na składanie zgłoszeń do udziału w konsultacjach do 20 marca 2026 roku. Same spotkania i wymiana informacji planowane są w okresie od 30 marca do 24 kwietnia 2026 roku.

Kładzenie nacisku na zaangażowanie krajowego przemysłu jest stałym elementem strategii modernizacyjnej MON. Uruchomienie produkcji min w Polsce nie tylko wzmocniłoby bezpieczeństwo dostaw, ale również stanowiłoby impuls rozwojowy dla takich firm jak Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne Belma S.A. czy Zakłady Sprzętu Precyzyjnego "Niewiadów" S.A., które już posiadają kompetencje w tym zakresie.

Jak mówił w rozmowie z Portalem Obronnym Jarosław Zakrzewski, prezes Belma S.A.

"Stale rozwijamy nasze możliwości produkcyjne. Jesteśmy gotowi dostarczać setki tysięcy, czy miliony min. Oprócz zabezpieczenia własnych granic, jesteśmy gotowi wspierać również kraje bałtyckie i innych członków NATO. Nasze systemy minowania, takie jak Baobab, cieszą się dużym zainteresowaniem na całym świecie".

Możliwość produkcji i serwisowania min w kraju to strategiczny atut, który uniezależnia siły zbrojne od zewnętrznych dostawców, co jest szczególnie istotne w sytuacji kryzysowej.