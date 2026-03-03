Roczna odprawa Departamentu Kontroli MON. Podsumowanie roku 2025 i kluczowe wyzwania dla Sił Zbrojnych RP

Odprawę otworzył Dyrektor Departamentu Kontroli – gen. bryg. Cezary Janowski, który w swoim wystąpieniu pt. „Kontrola jako determinant jakości, efektywności i skuteczności funkcjonowania SZ RP” podkreślił znaczenie adaptacji systemu kontroli w resorcie obrony narodowej (RON) do dynamicznie zmieniających się uwarunkowań bezpieczeństwa. Wskazał na wyzwania i zagrożenia w obszarze bezpieczeństwa narodowego i światowego, co implikuje konieczność ciągłego doskonalenia mechanizmów kontrolnych.

Pierwszy dzień odprawy poświęcono analizie najistotniejszych nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli i nadzorów realizowanych w 2025 roku.

W odprawie udział wzięli przedstawiciele: Dyrektora Generalnego MON, departamentów Urzędu MON, Inspektoratu Kontroli Wojskowej, Agencji Uzbrojenia, Sztabu Generalnego WP, Dowództwa Generalnego RSZ, Dowództwa Operacyjnego RSZ, Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej, Dowództwa Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, Dowództwa Garnizonu Warszawa, Inspektoratu Wsparcia SZ, Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, Komendy Głównej ŻW, Wojskowego Centrum Metrologii, Inspektoratu Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, Wojskowego Dozoru Technicznego i Biura Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej. Zaprezentowano również zmiany w funkcjonowaniu systemu kontroli w RON oraz określono kierunki działania na 2026 rok, co ma zapewnić większą spójność i skuteczność działań.

Nowe narzędzia i programy oceny

Drugi dzień odprawy miał charakter informacyjno-szkoleniowy, skupiając się na prezentacji nowo wprowadzonych rozwiązań. Uczestnicy zapoznali się z decyzjami Ministra Obrony Narodowej z 2025 roku oraz z nowymi programami oceny, które są wykorzystywane w trakcie kontroli. Wśród nich znalazły się:

„Program oceny działalności gospodarczo-finansowej jednostek (komórek) organizacyjnych w resorcie obrony narodowej”

„Program oceny jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej w obszarach pokojowego funkcjonowania oraz przygotowania do działania zgodnie z przeznaczeniem”

Programy te mają na celu standaryzację i ujednolicenie procesów oceny, co ma przełożyć się na większą obiektywność i kompleksowość przeprowadzanych kontroli.

Ponadto, podczas odprawy przedstawiono realizację zamówień publicznych w kontekście zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa. Omówiono związane z tym wyzwania i problemy, a także zaprezentowano założenia i funkcjonowanie Programu SAFE, który ma usprawnić procesy zakupowe i zwiększyć ich transparentność.

Współpraca i przyszłość kontroli wojskowej

Podsumowując odprawę, Dyrektor Departamentu Kontroli MON podkreślił bardzo istotną rolę kontroli wojskowej w resorcie obrony narodowej. Zaznaczył konieczność pogłębiania współpracy pomiędzy podmiotami kontrolującymi oraz wymiany informacji z przeprowadzonych kontroli.

„Należy łączyć wysiłki wszystkich podmiotów prowadzących działalność kontrolną dla dobra rozwoju Sił Zbrojnych RP” – powiedział gen. bryg. Cezary Janowski.

Wspólne działanie i koordynacja mają zapewnić, że kontrola wojskowa będzie skutecznym narzędziem wspierającym rozwój i modernizację polskiej armii, a także przyczyni się do zwiększenia jej gotowości bojowej i efektywności operacyjnej.

Na podstawie komunikatu prasowego Wojska Polskiego