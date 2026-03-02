Ministerstwo Cyfryzacji objęło honorowym patronatem Warszawskie Targi Obronne, podkreślając znaczenie cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa.

Wydarzenie to, odbędzie się w dniach 19-20 czerwca, połączy wystawców z ekspertami, aby omówić budowanie odporności państwa.

Dowiedz się, jak Targi Obronne przyczynią się do wzmocnienia bezpieczeństwa Polski i kto jeszcze patronuje wydarzeniu!

Ministerstwo Cyfryzacji patronem Warszawskich Targów Obronnych

Pierwsza edycja Warszawskich Targów Obronnych odbędzie się w dniach 19-20 czerwca w Centrum Targowym EXPO XXI i składać się będzie z części wystawienniczej oraz bloków konferencyjnych. To wydarzenie targowo-konferencyjne poświęcone będzie budowaniu odporności państwa, małych ojczyzn oraz społeczeństwa. Adresowane jest do przedstawicieli państwa, biznesu i obywateli. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Cyfryzacji. Resortem kieruje wicepremier Krzysztof Gawkowski. Wcześniej Warszawskie Targi Obronne patronatem objął także wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Ideą, jak przyświeca Warszawskim Targom Obronnym, jest stworzenie przestrzeni wymiany wiedzy, prezentacji innowacyjnych rozwiązań oraz wspieranie współpracy, która pozwala kształtować postawy proobronne i rozwijać tak bardzo dziś potrzebne społeczeństwu kompetencje w obszarze bezpieczeństwa.

Warszawskie Targi Obronne odbędą się 19-20 czerwca

Pierwszy dzień targów (piątek 19 czerwca) będzie dniem zamkniętym i został przeznaczony na spotkania i dyskusje w gronie przedstawicieli władzy, ekspertów, partnerów oraz zaproszonych gości.

Tego dnia będziemy rozmawiać między innymi o suwerenności technologicznej Polski w dobie nowych zagrożeń. Eksperci, w tym z Ministerstwa Cyfryzacji, zastanawiać się będą, na ile jest ona możliwa i jak znaleźć złoty środek między suwerennością a współpracą ze środowiskiem międzynarodowym. Nie zabraknie również tematów związanych z cyberbezpieczeństwem – zapowiada Grzegorz Zasępa, redaktor naczelny Portalu Obronnego i „Super Expressu”.

Drugi dzień Warszawskich Targów Obronnych (sobota 20 czerwca) będzie dniem otwartym, na który zaplanowano pokazy, warsztaty i wykłady promujące tematykę bezpieczeństwa (od osobistego i najbliższego otoczenia, przez cybernetyczne, po systemowe wyzwania na poziomie państwa).

Udział w WTO to okazja do prezentacji produktów i rozwiązań

Warto podkreślić, że udział w WTO to okazja do prezentacji produktów i rozwiązań w środowisku, które ceni funkcjonalność, jakość i praktyczne zastosowanie. Wydarzenie tworzy przestrzeń do bezpośrednich spotkań, pokazów sprzętu, wymiany doświadczeń oraz rozmów z decydentami i użytkownikami, co sprzyja zarówno sprzedaży, jak i budowaniu długofalowych relacji z klientami. Obecność na targach pozwala umacniać pozycję marki, prezentować nowości oraz nawiązywać kontakty z odbiorcami, którzy aktywnie śledzą rynek i poszukują nowych rozwiązań.

Jak zostać wystawcą podczas WTO? Wszystkie informacje znajdziesz TUTAJ. Formularz zgłoszeniowy, regulamin i wszelkie informacje na temat WTO znajdują się na stronie: warszawskietargiobronne.pl. Zapraszamy!

