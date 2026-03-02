Amerykańskie myśliwce rozbite w Kuwejcie. Czy doszło do "friendly fire"?

W Kuwejcie rozbiły się trzy amerykańskie myśliwce, a załogi przeżyły.

Amerykanie potwierdzili, że przyczyną był "friendly fire" podczas operacji przeciwko Iranowi.

Przyczyny incydentu są badane.

Katastrofa amerykańskich myśliwców w Kuwejcie

Ministerstwo Obrony Kuwejtu oficjalnie potwierdziło rozbicie się kilku amerykańskich samolotów wojskowych na terenie kraju. Rzecznik ministerstwa, pułkownik Saud Al-Atwan, zapewnił, że członkowie wszystkich załóg przeżyli wypadki. Zostali oni ewakuowani i przewiezieni do szpitala, gdzie ich stan określono jako stabilny. Według komunikatu akcja ratunkowa została podjęta bezzwłocznie.

Incydenty miały miejsce w odległości około 10 kilometrów od amerykańskiej bazy wojskowej Ali as-Salim. Nagrania krążące w internecie przedstawiają płonącą maszynę oraz moment katapultowania się pilota. Na jednym z filmów widać również, jak żołnierz po wylądowaniu na spadochronie porusza się o własnych siłach.

Centralne Dowództwo Stanów Zjednoczonych (CENTCOM, United States Central Command) potwierdziło później, że trzy amerykańskie myśliwce F-15 uczestniczyły w incydencie z „friendly fire” w Kuwejcie.

"1 marca o godzinie 23:03 czasu wschodniego trzy amerykańskie myśliwce F-15E Strike Eagle, wykonujące lot w ramach operacji Epic Fury, spadły nad terytorium Kuwejtu w wyniku domniemanego incydentu z ostrzałem własnych sił. Podczas trwających działań bojowych – obejmujących ataki ze strony irańskiego lotnictwa, pocisków balistycznych i dronów – amerykańskie samoloty zostały omyłkowo zestrzelone przez kuwejcką obronę powietrzną. Cała sześcioosobowa załoga katapultowała się, została bezpiecznie odnaleziona i znajduje się w stabilnym stanie. Kuwejt potwierdził zaistnienie zdarzenia, a Stany Zjednoczone wyraziły wdzięczność za wysiłki kuwejckich sił zbrojnych oraz ich wsparcie w prowadzonej operacji. Przyczyny incydentu są obecnie badane. Dodatkowe informacje zostaną przekazane po ich ustaleniu" - przekazało CENTCOM w komunikacie.

بيان رقم 7صرّح الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع بأنه في صباح هذا اليوم سقطت عدد من الطائرات الحربية الأمريكية، مؤكداً نجاة أطقمها بالكامل.وأوضح أن الجهات المختصة باشرت فوراً إجراءات البحث والإنقاذ، حيث تم إخلاء الأطقم ونقلهم إلى المستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية وتقديم… pic.twitter.com/HYX3LGqEX1— KUWAIT ARMY - الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) March 2, 2026

Amerykańskie maszyny ofiarami "friendly fire"

Z dostępnych informacji wynika, że myśliwce F-15 mogły zostać omyłkowo zestrzelony przez jednostkę obrony powietrznej Patriot należącą do sił kuwejckich. Zarówno armia Kuwejtu, jak i stacjonujące tam siły amerykańskie brały udział w odparciu ataków rakiet i dronów wystrzelonych z terytorium Iranu. Istnieje więc możliwość, że w zamieszaniu walki, pociski tego systemu przypadkowo trafiły sojusznicze samoloty.

Zdarzenia te mają miejsce w kontekście zaostrzającego się konfliktu na Bliskim Wschodzie. Od soboty siły amerykańskie i izraelskie prowadzą zmasowaną operację przeciwko Iranowi. W odpowiedzi Iran rozpoczął ataki na Izrael i inne państwa Bliskiego Wschodu, w tym miejsca rozmieszczenia amerykańskich baz. Prezydent Donald Trump przekazał informację o śmierci trzech amerykańskich żołnierzy od momentu wybuchu walk. Ambasada USA w Kuwejcie wydała ostrzeżenie dla swoich obywateli, zalecając im "schronienie się i pozostanie w domach" z powodu zagrożenia ze strony irańskich rakiet i dronów.

Charakterystyka samolotu F-15E Strike Eagle

F-15E Strike Eagle jest modyfikacją myśliwca F-15, zaprojektowanego w Stanach Zjednoczonych pod koniec lat 70. Ta wersja jest przeznaczona przede wszystkim do atakowania celów naziemnych. Załoga samolotu składa się z dwóch osób: pilota i operatora systemów uzbrojenia. Kuwejcki resort obrony zapowiedział, że trwa bezpośrednia koordynacja z zaprzyjaźnionymi siłami USA w sprawie okoliczności zdarzenia i wdrożenia wspólnych procedur technicznych. Odpowiednie władze kontynuują dochodzenie w sprawie incydentu.