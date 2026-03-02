Amerykańskie myśliwce rozbite w Kuwejcie. Czy doszło do "friendly fire"?

- W Kuwejcie rozbiły się trzy amerykańskie myśliwce, a załogi przeżyły.
- Amerykanie potwierdzili, że przyczyną był "friendly fire" podczas operacji przeciwko Iranowi.
- Przyczyny incydentu są badane.
Katastrofa amerykańskich myśliwców w Kuwejcie
Ministerstwo Obrony Kuwejtu oficjalnie potwierdziło rozbicie się kilku amerykańskich samolotów wojskowych na terenie kraju. Rzecznik ministerstwa, pułkownik Saud Al-Atwan, zapewnił, że członkowie wszystkich załóg przeżyli wypadki. Zostali oni ewakuowani i przewiezieni do szpitala, gdzie ich stan określono jako stabilny. Według komunikatu akcja ratunkowa została podjęta bezzwłocznie.
Incydenty miały miejsce w odległości około 10 kilometrów od amerykańskiej bazy wojskowej Ali as-Salim. Nagrania krążące w internecie przedstawiają płonącą maszynę oraz moment katapultowania się pilota. Na jednym z filmów widać również, jak żołnierz po wylądowaniu na spadochronie porusza się o własnych siłach.
Centralne Dowództwo Stanów Zjednoczonych (CENTCOM, United States Central Command) potwierdziło później, że trzy amerykańskie myśliwce F-15 uczestniczyły w incydencie z „friendly fire” w Kuwejcie.
"1 marca o godzinie 23:03 czasu wschodniego trzy amerykańskie myśliwce F-15E Strike Eagle, wykonujące lot w ramach operacji Epic Fury, spadły nad terytorium Kuwejtu w wyniku domniemanego incydentu z ostrzałem własnych sił. Podczas trwających działań bojowych – obejmujących ataki ze strony irańskiego lotnictwa, pocisków balistycznych i dronów – amerykańskie samoloty zostały omyłkowo zestrzelone przez kuwejcką obronę powietrzną. Cała sześcioosobowa załoga katapultowała się, została bezpiecznie odnaleziona i znajduje się w stabilnym stanie. Kuwejt potwierdził zaistnienie zdarzenia, a Stany Zjednoczone wyraziły wdzięczność za wysiłki kuwejckich sił zbrojnych oraz ich wsparcie w prowadzonej operacji. Przyczyny incydentu są obecnie badane. Dodatkowe informacje zostaną przekazane po ich ustaleniu" - przekazało CENTCOM w komunikacie.
Amerykańskie maszyny ofiarami "friendly fire"
Z dostępnych informacji wynika, że myśliwce F-15 mogły zostać omyłkowo zestrzelony przez jednostkę obrony powietrznej Patriot należącą do sił kuwejckich. Zarówno armia Kuwejtu, jak i stacjonujące tam siły amerykańskie brały udział w odparciu ataków rakiet i dronów wystrzelonych z terytorium Iranu. Istnieje więc możliwość, że w zamieszaniu walki, pociski tego systemu przypadkowo trafiły sojusznicze samoloty.
Zdarzenia te mają miejsce w kontekście zaostrzającego się konfliktu na Bliskim Wschodzie. Od soboty siły amerykańskie i izraelskie prowadzą zmasowaną operację przeciwko Iranowi. W odpowiedzi Iran rozpoczął ataki na Izrael i inne państwa Bliskiego Wschodu, w tym miejsca rozmieszczenia amerykańskich baz. Prezydent Donald Trump przekazał informację o śmierci trzech amerykańskich żołnierzy od momentu wybuchu walk. Ambasada USA w Kuwejcie wydała ostrzeżenie dla swoich obywateli, zalecając im "schronienie się i pozostanie w domach" z powodu zagrożenia ze strony irańskich rakiet i dronów.
Charakterystyka samolotu F-15E Strike Eagle
F-15E Strike Eagle jest modyfikacją myśliwca F-15, zaprojektowanego w Stanach Zjednoczonych pod koniec lat 70. Ta wersja jest przeznaczona przede wszystkim do atakowania celów naziemnych. Załoga samolotu składa się z dwóch osób: pilota i operatora systemów uzbrojenia. Kuwejcki resort obrony zapowiedział, że trwa bezpośrednia koordynacja z zaprzyjaźnionymi siłami USA w sprawie okoliczności zdarzenia i wdrożenia wspólnych procedur technicznych. Odpowiednie władze kontynuują dochodzenie w sprawie incydentu.