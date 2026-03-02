Decyzja Ministra Obrony Narodowej

Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej komandor Przemysław Karaś objął obowiązki na stanowisku Zastępcy Dowódcy Centrum Operacji Morskich - Dowództwa Komponentu Morskiego, instytucji podległej Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych. Z tej okazji przekazano gratulacje „oraz wyrazy pełnego zaufania w związku z objęciem tej odpowiedzialnej funkcji”.

We wpisie zamieszczonym na platformie X nowemu zastępcy dowódcy życzono: „powodzenia w realizacji powierzonych zadań, trafnych decyzji oraz satysfakcji płynącej ze służby na rzecz bezpieczeństwa morskiego Rzeczypospolitej Polskiej”. Dowództwo Operacyjne zwróciło również uwagę, że powierzone stanowisko wiąże się z wysoką odpowiedzialnością w obszarze bezpieczeństwa morskiego państwa.

Rola Centrum Operacji Morskich - Dowództwa Komponentu Morskiego

Centrum Operacji Morskich - Dowództwo Komponentu Morskiego jest jednostką Marynarki Wojennej podległą Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych, odpowiedzialną za planowanie, dowodzenie i koordynację działań wydzielonych sił na kierunku morskim. Obejmuje to działania sił Marynarki Wojennej, Wojsk Lądowych oraz Sił Powietrznych przewidzianych do prowadzenia operacji w środowisku morskim oraz pełnienie Dyżurnej Służby Operacyjnej.

​W komunikacie podkreślono, że „w obliczu współczesnych wyzwań w środowisku morskim komponent morski stanowi jeden z kluczowych filarów systemu obronnego państwa oraz ważny element współdziałania z partnerami krajowymi i sojuszniczymi”. Zaznaczono również, że znaczenie Marynarki Wojennej „w budowaniu nowoczesnej architektury bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej systematycznie rośnie”.

Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej komandor Przemysław Karaś objął dzisiaj obowiązki na stanowisku Zastępcy Dowódcy Centrum Operacji Morskich – Dowództwa Komponentu Morskiego, instytucji podległej Dowódcy Operacyjnemu RSZ 🇵🇱.Z tej okazji składam Panu Komandorowi… pic.twitter.com/zJus4i2dkk— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) March 2, 2026

Doświadczony oficer Marynarki Wojennej z bogatym dorobkiem dowódczym i międzynarodowym

Komandor Przemysław Karaś urodził się 6 stycznia 1973 roku w Krośnie Odrzańskim. Jest absolwentem Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. W 1997 roku rozpoczął służbę w 1. Dywizjonie Okrętów Rakietowych jako dowódca działu okrętowego rakietowo-artyleryjskiego na okręcie rakietowym ORP Orkan. W 2000 roku został zastępcą dowódcy ORP Orkan, a w 2003 roku objął dowodzenie okrętu ORP Piorun w 31. Dywizjonie Okrętów Rakietowych. Pod jego dowództwem jednostka otrzymała tytuł „Najlepszego okrętu Marynarki Wojennej w grupie okrętów bojowych do 400 ton wyporności”.

Po ukończeniu w 2005 roku podyplomowych studiów dowódczo-sztabowych w Naval Staff College w Newport (USA), służył jako specjalista w Ośrodku Szkolenia i Rozwoju Oprogramowania Okrętowych Systemów Dowodzenia 3. Flotylli Okrętów. W latach 2007-2011 pracował w Sztabie Generalnym WP jako starszy specjalista w Oddziale Potencjału Bojowego i Zasobów Obronnych Zarządu Planowania Strategicznego (P5), a następnie w Oddziale Analiz i Użycia Marynarki Wojennej Zarządu Planowania Operacyjnego (P3). W 2011 roku objął stanowisko szefa Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Zarządzie Operacji Morskich (N3) Dowództwa Marynarki Wojennej, a w 2013 roku - szefa Wydziału Operacyjnego i zastępcy szefa Oddziału Operacyjnego.

W styczniu 2014 roku został szefem Oddziału Analiz i Użycia Marynarki Wojennej w Zarządzie Planowania Operacyjnego (P3) Sztabu Generalnego WP. W latach 2015-2018 pełnił funkcje szefa Oddziału Systemu Funkcjonalnego Rażenia oraz koordynatora w Zarządzie Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia (P3/P7). Po ukończeniu w 2019 roku podyplomowych studiów polityki obronnej w Naval War College w Newport (USA), dowodził Morską Jednostką Rakietową. W latach 2022-2023 był szefem sztabu 3. Flotylli Okrętów, a od 8 maja 2023 roku - zastępcą dowódcy flotylli. W okresie 2024-2025 służył w Military Planning and Conduct Capability w Brukseli, strategicznym dowództwie UE ds. planowania i dowodzenia misjami wojskowymi Unii Europejskiej.

Jak można przeczytać na oficjalnej stronie Wojska Polskiego kmdr Karaś otrzymał „Morski Krzyż Zasługi”, złoty medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, złoty medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” oraz srebrny medal „Za Długoletnią Służbę”. Posiada „Odznakę Honorową MW”, tytuł i odznakę „Wzorowy Dowódca” oraz tytuł i odznakę „Zasłużony Żołnierz RP” II stopnia. Za wsparcie Ukrainy wyróżniono go „Common Security and Defence Policy Service Medal - EUMAM Ukraine”, Medalem Misji Wojskowej UE na terytorium RP oraz Odznaką Honorową Naczelnego Wodza Sił Zbrojnych Ukrainy „Za Wspieranie Wojska”.