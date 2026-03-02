USA niszczy irańskie lotnictwo. Su-22 i F-4 Phantom w ogniu

W poniedziałek, 2 marca 2026 roku, CENTCOM opublikował nagranie na platformie X z trwającej operacji militarnej przeciwko Iranowi, nazwanej „Epic Fury”. Działania zbrojne, prowadzone wspólnie z siłami izraelskimi, rozpoczęły się w sobotę, 28 lutego, na bezpośredni rozkaz prezydenta Stanów Zjednoczonych. Celem operacji jest, jak podaje CENTCOM, demontaż aparatu bezpieczeństwa irańskiego reżimu i neutralizacja bezpośrednich zagrożeń dla sił amerykańskich i ich sojuszników w regionie.

Opublikowany materiał wideo, udostępniony na platformie X, ukazują precyzyjne uderzenia w cele wojskowe. Na nagraniu widać zniszczenie samolotu Su-22 Fitter, maszyny szturmowej będącej na wyposażeniu irańskich sił zbrojnych oraz myśliwca F-4 Phantom II, legendarnej, choć przestarzałej konstrukcji z czasów wojny w Wietnamie, która wciąż służy w irańskim lotnictwie. Na nagraniu widać także, zniszczenie dronów Shahed.

CENTCOM, choć nie ujawnił dokładnej lokalizacji poniedziałkowych ataków, podkreślił, że uderzenia będą kontynuowane. Komunikat jasno wskazuje, że celem jest wyeliminowanie bezpośrednich zagrożeń, jakie stwarza irańska infrastruktura wojskowa, w tym systemy rakiet balistycznych oraz zdolności produkcyjne i operacyjne dronów.

Jest to już kolejne nagranie pokazujące zniszczenie irańskich samolotów. Wcześniej Izrael udostępnił nagranie ze zniszczenia F-4 Phantom i F-5 Tiger, które zostały trafione, gdy były przygotowane do startu. Jak do tej pory nie ma informacji o zniszczeniu F-14 Tomcat.

U.S. forces are taking bold action to eliminate imminent threats posed by the Iranian regime. Strikes continue. pic.twitter.com/z1x07D7APl— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 2, 2026

Irańskie lotnictwo: Su-22 i F-4 Phantom II

Samoloty zniszczone w trakcie operacji, Su-22 Fitter i F-4 Phantom II, to maszyny o długiej historii, stanowiące trzon starzejącego się irańskiego lotnictwa.

Su-22 Fitter to eksportowa wersja radzieckiego samolotu szturmowego Su-17. Co ciekawe, Iran nigdy nie zakupił tych maszyn bezpośrednio. Samoloty te trafiły na jego terytorium w 1991 roku, gdy irackie siły powietrzne ewakuowały część swojego sprzętu, aby uchronić go przed zniszczeniem podczas operacji Pustynna Burza. Przez lata Iran z pomocą techniczną innych państw przywrócił część z nich do służby. Jak można sądzić sprawnych może być do 5 sztuk. Większość analityków zakłada, że flota Su-22 praktycznie przestała istnieć, samoloty zostały albo zniszczone na ziemi, albo są niesprawne do działania.

F-4 Phantom II to amerykański myśliwiec bombardujący z okresu wojny wietnamskiej. Iran był jednym z głównych nabywców tych maszyn jeszcze przed rewolucją islamską w 1979 roku. Mimo swojego wieku i technologicznego zacofania w porównaniu z nowoczesnymi konstrukcjami, takimi jak F-22 Raptor, irańskie F-4 wciąż pozostają w aktywnej służbie, jednak ich zdolność bojowa jest obecnie żadna.

Początek Operacji „Epic Fury”

Zgodnie z oficjalnymi komunikatami, pierwsza fala uderzeń w ramach „Epic Fury” rozpoczęła się o 1:15 w nocy czasu wschodnioamerykańskiego (ET) w sobotę. Ataki były wymierzone w kluczowe obiekty, takie jak:

Centra dowodzenia i kontroli Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej.

Stanowiska irańskiej obrony powietrznej.

Wyrzutnie rakiet i dronów oraz lotniska wojskowe.

W operacji wykorzystano szeroki wachlarz uzbrojenia, w tym precyzyjne pociski odpalane z platform powietrznych, lądowych i morskich. W akcji wzięły również udział bombowce strategiczne B-2 Spirit, które dokonały nalotów na ufortyfikowane irańskie ośrodki produkcji i przechowywania rakiet balistycznych, zrzucając 2000-funtowe bomby.

W odpowiedzi na ataki, Iran wystrzelił setki rakiet i dronów w kierunku Izraela oraz amerykańskich baz w regionie. CENTCOM poinformował, że siły USA skutecznie obroniły się przed tymi atakami, a straty w infrastrukturze były minimalne. Pojawiły się również doniesienia ze strony irańskiej o rzekomym trafieniu lotniskowca USS Abraham Lincoln, które zostały jednak stanowczo zdementowane przez amerykańskie dowództwo jako dezinformacja.

Pomimo początkowych doniesień o braku ofiar po stronie amerykańskiej, w niedzielę 1 marca CENTCOM wydał zaktualizowany komunikat. Potwierdzono w nim, że w trakcie operacji „Epic Fury” zginęło trzech amerykańskich żołnierzy, a pięciu zostało ciężko rannych. Kilku innych żołnierzy odniosło lżejsze obrażenia, takie jak rany od odłamków i wstrząśnienia mózgu. Według nieoficjalnych doniesień medialnych, do strat doszło w wyniku irańskiego ataku na amerykańską bazę w Kuwejcie.

Strona irańska również poniosła dotkliwe straty. Trakcie nalotów zginął Najwyższy Przywódca Iranu, ajatollah Ali Chamenei. Według prezydenta USA, w atakach zginęło łącznie 48 przedstawicieli irańskich władz i dowódców wojskowych. Zniszczonych zostało także co najmniej dziewięć irańskich okrętów wojennych.