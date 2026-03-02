Izrael rozpoczyna ofensywę przeciwko Hezbollahowi. Generał zapowiada wiele dni walki

Izrael rozpoczyna kampanię ofensywną przeciwko Hezbollahowi w Libanie, reagując na niedawny ostrzał rakietowy.

Izraelskie siły zbrojne przeprowadziły ataki lotnicze w Bejrucie i południowym Libanie, w których zginęło 31 osób.

Bezpośrednią przyczyną eskalacji jest odwet Hezbollahu za śmierć najwyższego przywódcy Iranu.

Dlaczego Izrael rozpoczyna ofensywę?

Decyzja o rozpoczęciu ofensywy została podjęta po ocenie sytuacji operacyjnej. Jak oświadczył Ejal Zamir, „Rozpoczęliśmy kampanię ofensywną przeciwko Hezbollahowi. Nie jesteśmy już tylko w defensywie, teraz przechodzimy do ofensywy”. Bezpośrednim powodem były wystrzelone przez Hezbollah pociski w stronę Izraela. W nocy z niedzieli na poniedziałek izraelskie siły zbrojne przeprowadziły już pierwsze ataki lotnicze, które objęły cele w Bejrucie oraz w południowym Libanie.

Według libańskich władz, w wyniku izraelskich bombardowań zginęło co najmniej 31 osób, a 149 zostało rannych. Te liczby świadczą o intensywności i skali prowadzonych działań. Ofensywa ta może mieć daleko idące konsekwencje dla stabilności regionu, biorąc pod uwagę zaangażowanie w konflikt różnych podmiotów.

Odwet Hezbollahu i śmierć ajatollaha Alego Chameneia

Hezbollah ogłosił w niedzielę odwet za śmierć najwyższego przywódcy Iranu, ajatollaha Alego Chameneia. Zginął on w sobotę w amerykańsko-izraelskich bombardowaniach Iranu. Wraz z nim zabici zostali również niektórzy z jego najbliższych współpracowników. Śmierć Chameneia i reakcja Hezbollahu znacząco zaostrzyły sytuację, prowadząc do obecnej eskalacji konfliktu z Izraelem. Sytuacja jest dynamiczna, a rozwój wydarzeń będzie monitorowany w nadchodzących dniach.