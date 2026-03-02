Izrael rozpoczyna ofensywę przeciwko Hezbollahowi. Generał zapowiada wiele dni walki

PAP
PAP
oprac. Karolina Modzelewska
2026-03-02 8:49

Szef Sztabu Generalnego Sił Obronnych Izraela, generał Ejal Zamir, ogłosił w poniedziałek rano rozpoczęcie „kampanii ofensywnej” przeciwko Hezbollahowi w Libanie. Działania te są bezpośrednią odpowiedzią na niedawny ostrzał rakietowy. Generał Zamir podkreślił, że wojsko musi przygotować się na „wiele dni walki” oraz utrzymać „silną gotowość obronną”. Ta eskalacja konfliktu następuje po serii wydarzeń, które zintensyfikowały napięcie w regionie.

  • Izrael rozpoczyna kampanię ofensywną przeciwko Hezbollahowi w Libanie, reagując na niedawny ostrzał rakietowy.
  • Izraelskie siły zbrojne przeprowadziły ataki lotnicze w Bejrucie i południowym Libanie, w których zginęło 31 osób.
  • Bezpośrednią przyczyną eskalacji jest odwet Hezbollahu za śmierć najwyższego przywódcy Iranu.

Dlaczego Izrael rozpoczyna ofensywę?

Decyzja o rozpoczęciu ofensywy została podjęta po ocenie sytuacji operacyjnej. Jak oświadczył Ejal Zamir, „Rozpoczęliśmy kampanię ofensywną przeciwko Hezbollahowi. Nie jesteśmy już tylko w defensywie, teraz przechodzimy do ofensywy”. Bezpośrednim powodem były wystrzelone przez Hezbollah pociski w stronę Izraela. W nocy z niedzieli na poniedziałek izraelskie siły zbrojne przeprowadziły już pierwsze ataki lotnicze, które objęły cele w Bejrucie oraz w południowym Libanie.

Według libańskich władz, w wyniku izraelskich bombardowań zginęło co najmniej 31 osób, a 149 zostało rannych. Te liczby świadczą o intensywności i skali prowadzonych działań. Ofensywa ta może mieć daleko idące konsekwencje dla stabilności regionu, biorąc pod uwagę zaangażowanie w konflikt różnych podmiotów.

Polecany artykuł:

Zachód jednoczy siły przeciwko Iranowi. Wspólna deklaracja E3 i zgoda na użycie…

Odwet Hezbollahu i śmierć ajatollaha Alego Chameneia

Hezbollah ogłosił w niedzielę odwet za śmierć najwyższego przywódcy Iranu, ajatollaha Alego Chameneia. Zginął on w sobotę w amerykańsko-izraelskich bombardowaniach Iranu. Wraz z nim zabici zostali również niektórzy z jego najbliższych współpracowników. Śmierć Chameneia i reakcja Hezbollahu znacząco zaostrzyły sytuację, prowadząc do obecnej eskalacji konfliktu z Izraelem. Sytuacja jest dynamiczna, a rozwój wydarzeń będzie monitorowany w nadchodzących dniach.

Garda: Rosjanie ćwiczą ataki na Polskę
Portal Obronny SE Google News
Hezbollah
IZRAEL
BLISKI WSCHÓD
USA