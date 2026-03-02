Taktyczne wyzwanie z Polski. Widowiskowy debiut The Tactical Games w Norymberdze

The Tactical Games, łączące strzelectwo z ćwiczeniami siłowymi, miały debiut na targach IWA Outdoor Classic w Norymberdze.

Uczestnicy mierzyli się z wymagającymi zadaniami, takimi jak przerzucanie 100-kilogramowych worków i strzelanie pod presją czasu.

Najlepsi mogli wygrać bilet na europejską edycję The Tactical Games.

The Tactical Games - sport z charakterem

The Tactical Games to rozgrywki łączące dynamiczne strzelectwo z wymagającymi ćwiczeniami siłowo-wytrzymałościowymi. Uczestnicy muszą nie tylko trafiać w cel, ale też wykazać się ogromną odpornością fizyczną. Najpierw intensywny wysiłek, potem precyzyjne strzały, każdy błąd kosztuje cenne sekundy.

Podczas targów IWA odwiedzający mieli okazję poczuć atmosferę prawdziwej rywalizacji. Stoisko The Tactical Games oferowało specjalne konkurencje pokazowe, które wymagały zarówno siły, jak i precyzji pod presją czasu. Jednym z zadań było przerzucanie worków ważących nawet 100 kilogramów - próba siły, techniki i determinacji. Uczestnicy mierzyli się też z ćwiczeniami na skiergu, które błyskawicznie weryfikowały ich kondycję. Dopiero po zakończeniu tej części przychodził moment prawdy - strzelanie z pistoletu i karabinu, gdy tętno wciąż sięgało maksimum.

Najlepsi zawodnicy mogli zdobyć bilet o wartości 400 dolarów, uprawniający do udziału w europejskiej edycji The Tactical Games. Aby go otrzymać, należało ukończyć zadanie w czasie poniżej 45 sekund, co udało się tylko najbardziej wszechstronnym sportowcom. Widowiskowa formuła przyciągnęła uwagę zarówno profesjonalistów z branży, jak i amatorów sportów strzeleckich. Wielu z nich podkreślało, że The Tactical Games to przyszłość strzelectwa sportowego: dynamiczna, trudna i niezwykle efektowna.

Europejskie edycje już zaplanowane

W tym roku The Tactical Games zawita do Europy w dwóch odsłonach. Pierwsza edycja odbędzie się w Polsce 6-7 czerwca na taktycznej strzelnicy w Pawłowie, a druga 23-24 sierpnia w Rzymie. To kolejne okazje, by zmierzyć się z ekstremalnym połączeniem siły, wytrzymałości i celności.

Więcej informacji na temat zawodów oraz zapisów można znaleźć na stronie: [www.thetacticalgames.com](http://www.thetacticalgames.com).

Na podstawie informacji prasowej The Tactical Games