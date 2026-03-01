Niemiecka firma HERA ARMS zaprezentowała karabinek HERA HDR Ares, stworzony specjalnie dla polskiego rynku.

Karabinek, opracowany we współpracy z polską firmą Guns Concept, ma spełnić wysokie oczekiwania polskich strzelców.

Ares, syn bogini Hery, został zaprojektowany z myślą o intensywnym użytkowaniu i dostępny będzie w dwóch wersjach.

Sprawdź, dlaczego nowy karabinek może stać się hitem na polskim rynku.

Karabinek HERA HDR Ares. Premiera na IWA Outdoor Classic 2026

Premiera w Norymberdze miała wymiar symboliczny. IWA Outdoor Classic to jedno z najważniejszych wydarzeń branży strzeleckiej w Europie – miejsce, gdzie producenci pokazują swoje najmocniejsze karty. Firma HERA ARMS, zdecydowała się właśnie tam po raz pierwszy publicznie odsłonić model Ares, podkreślając jego znaczenie w portfolio firmy. To konstrukcja klasy „duty”, zaprojektowana z myślą o intensywnym użytkowaniu – zarówno w zastosowaniach profesjonalnych, jak i w wymagającym strzelectwie sportowym.

To efekt wspólnej pracy zespołu HERA ARMS z naszym zespołem z myślą o rynku polskim – mówi Portalowi Obronnemu Marcin Plassowski z firmy Guns Concept. - Biorąc pod uwagę bardzo wysokie oczekiwania polskich strzelców, zebrawszy opinie, sugestie i uwagi, naszym wspólnym zadaniem było dowieźć karabinki na niespotykanie wysokim poziomie jakościowym oraz w rozsądnym przedziale cenowym - podkreśla Plassowski.

Dwie wersje, dwie długości lufy

Jak wyjaśnia, przygotowane zostały dwie wersje – o długości lufy 11,5” i 14,5” w kalibrze .223 REM z komorą Wylde. Bazowo karabinki są wyposażone w dwustronny selektor ognia, dwustronną dźwignię przeładowania, regulowany blok gazowy oraz najwyższej jakości elementy polimerowe – kolba, chwyt. Co najważniejsze, wszystkie istotne komponenty składowe karabinków są produkowane na miejscu, co pozwala HERA ARMS utrzymać kontrolę jakości na najwyższym możliwym poziomie.

Polski rynek strzelecki rośnie

Polski rynek strzelecki w ostatnich latach dynamicznie się rozwinął. Rosnąca liczba strzelców sportowych, kolekcjonerów oraz użytkowników ceniących wysoką jakość sprzętu sprawiła, że oczekiwania wobec producentów znacząco wzrosły. Nic więc dziwnego, że staliśmy się ważnym rynkiem nawet dla światowych gigantów, którzy nierzadko w przeszłości traktowali nas po macoszemu.

Marka HERA jest obecna w Polsce od niedawna. Poprzednie sprzedawane u nas wdarły się przebojem na strzelecką scenę. Szybko zdobyły uznanie zarówno wśród strzelców sportowych, jak i użytkowników poszukujących niezawodnej platformy do intensywnego treningu. Dla wielu były one atrakcyjną alternatywą wobec droższych konstrukcji amerykańskich, oferując jakość w bardziej przystępnym przedziale cenowym.

Nowy Ares - konstrukcja zaprojektowana z myślą o Polsce

Nowy Ares ma szansę powtórzyć ten sukces, a nawet go przebić. Tym razem bowiem mówimy o konstrukcji projektowanej od początku z myślą o Polsce. Sama nazwa modelu również nie jest przypadkowa. Ares w mitologii greckiej był bogiem Wojny - synem Hery – bogini, od której imienia wywodzi się nazwa firmy. Jak zapewnił nas Marcin Plassowski, nowe karabinki ARES pojawią się w sklepach już niebawem.

Garda: Sitarski o zezwoleniu na posiadanie broni Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

HERA ARMS. Niemiecki producent broni myśliwskiej i sportowej

Dodajmy, że HERA ARMA to jeden z czołowych europejskich producentów innowacyjnych akcesoriów do broni palnej, który od lat wyznacza standardy w branży strzeleckiej. Niemiecka firma działa od 2008 roku, w Dolnej Frankonii. Znana jest z szerokiej gamy komponentów, które odmieniły charakterystykę broni. Zdaniem ekspertów to producent najwyższej jakości broni myśliwskiej i sportowej.