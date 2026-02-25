W dniach 19-20 czerwca w Expo XXI odbędą się Warszawskie Targi Obronne, poświęcone budowaniu odporności państwa i obywateli.

To wydarzenie, łączące targi i konferencję, zgromadzi przedstawicieli państwa, biznesu i obywateli, by integrować kluczowe środowiska odpowiedzialne za bezpieczeństwo.

Patronat honorowy objął wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Sprawdź, jak możesz wziąć udział i co zyskasz!

Warszawskie Targi Obronne odbędą się 19 i 20 czerwca w Expo XXI

To będzie jedyne takie wydarzenie w stolicy Polski poświęcone bezpieczeństwu, obronności i budowaniu odporności państwa, połączenie targów i konferencji. Warszawskie Targi Obronne, bo o nich mowa, odbędą się 19 i 20 czerwca w Expo XXI w Warszawie. Ich głównym celem jest integracja kluczowych środowisk odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Ideą, jak przyświeca Warszawskim Targom Obronnym, jest stworzenie przestrzeni wymiany wiedzy, prezentacji innowacyjnych rozwiązań oraz wspieranie współpracy, która pozwala kształtować postawy proobronne i rozwijać tak bardzo dziś potrzebne społeczeństwu kompetencje w obszarze bezpieczeństwa.

Przestrzeń wystawiennicza i przestrzeń konferencyjna

Tragi będą połączeniem wystawiennictwa z konferencją branżową. W przestrzeni wystawienniczej zobaczymy broń, wyposażenie i nowoczesne rozwiązania technologiczne. Z kolei przestrzeń konferencyjna umożliwi szeroką debatę ekspercką. Co ważne, udział w Warszawskich Targach Obronnych umożliwi również bezpośrednie, kuluarowe spotkania i wymianę opinii.

Warszawskie Targi Obronne mają bowiem na celu integrację kluczowych środowisk odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa - administracji publicznej, Sił Zbrojnych RP i innych służb mundurowych, przemysłu obronnego i przedstawicieli środowisk proobronnych oraz osób zainteresowanych świadomym przygotowaniem na sytuacje kryzysowe.

Patronat honorowy nad targami objął wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Kto może wziąć udział w Warszawskich Targach Obronnych?

W czasie spotkań w przestrzeni targowej oraz w czasie konferencji chcemy wykazać, że najskuteczniejszą metodą zapewnienia bezpieczeństwa Polski jest synergia między trzema obszarami. Dlatego do udziału w Warszawskich Targach Obronnych zapraszamy przedstawicieli:

państwa :

: administracji centralnej



służb mundurowych i ratowniczych



Jednostek Samorządu Terytorialnego



ośrodków akademickich kształcących w obszarze bezpieczeństwa;

biznesu :

: firmy z sektora obronności i bezpieczeństwa



dostawców technologii cywilnych, dual-use



firmy z obszaru cyberbezpieczeństwa



producentów i dystrybutorów broni, sprzętu ochronnego, wyposażenia osobistego;

obywateli :

: zaangażowanych w lokalne inicjatywy związane z bezpieczeństwem



preppersów, miłośników survivalu i bushcraftu



strzelców sportowych i kolekcjonerów broni



podnoszących kompetencje z ratownictwa i bezpieczeństwa osobistego



zainteresowanych bezpieczeństwem własnym, małych ojczyzn i kraju.

Jak zostać wystawcą podczas Warszawskich Targów Obronnych?

Dodajmy, że wystawcami Warszawskich Targów Obronnych są podmioty profesjonalne działające w obszarze bezpieczeństwa, strzelectwa, ochrony oraz technologii cywilnych i dual-use, w tym producenci, dystrybutorzy, dostawcy technologii oraz firmy szkoleniowe i usługowe, kierujące swoją ofertę do rynku cywilnego i użytkowników profesjonalnych.

Więcej informacji o tym, jak zostać wystawcą podczas WTO przeczytasz TUTAJ. Warto zaznaczyć, że to idealny moment, aby zgłosić swój udział w Warszawskich Targach Obronnych. Możesz to zrobić przez stronę Warszawskich Targów Obronnych, bezpośrednio TUTAJ.

