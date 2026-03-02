PGZ i Ukraina pogłębiają współpracę. Na celowniku wspólne projekty bezzałogowe i rakietowe

Spotkanie w warszawskiej siedzibie Polskiej Grupy Zbrojeniowej jest kolejnym dowodem na dynamiczny rozwój polsko-ukraińskich relacji w sektorze obronnym. W rozmowach, które miały na celu dalsze zacieśnianie współpracy, uczestniczyli kluczowi decydenci: prezes PGZ S.A. Adam Leszkiewicz, wiceprezes Jan Grabowski oraz ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar. Jak poinformowała PGZ, spotkanie to jest częścią serii dialogów prowadzonych w ostatnim roku zarówno w Polsce, jak i w Ukrainie, co świadczy o ciągłości i determinacji obu stron w budowaniu trwałego sojuszu. Potwierdzono wspólną gotowość do pogłębiania kooperacji w obszarach o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa obu państw i całego regionu.

Dialog ten wpisuje się w szerszy kontekst działań politycznych i gospodarczych. Wcześniejsze wizyty polskich delegacji w Kijowie, w których uczestniczył m.in. przewodniczący sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Paweł Kowal, miały na celu przygotowanie konkretnych projektów z udziałem PGZ.

Priorytetowe obszary współpracy: Domeny bezzałogowa i rakietowa na czele

Doświadczenia z trwającego konfliktu za naszą wschodnią granicą jednoznacznie pokazały, że nowoczesne technologie bezzałogowe i precyzyjne systemy rakietowe stanowią o przewadze na polu walki. To właśnie te dwa obszary zostały zidentyfikowane jako priorytetowe dla dalszej polsko-ukraińskiej współpracy. PGZ wyraża duże zainteresowanie ukraińskimi kompetencjami w tych dziedzinach, widząc w nich ogromny potencjał do wspólnego rozwoju.

Ukraina, w odpowiedzi na potrzeby frontu, rozwinęła w imponującym tempie swoje zdolności w zakresie produkcji i wykorzystania różnego typu dronów – od rozpoznawczych po uderzeniowe, w tym bezzałogowe systemy morskie. Polska Grupa Zbrojeniowa, doceniając te doświadczenia, dąży do nawiązania ścisłej współpracy, która może obejmować wspólną produkcję sprawdzonych w boju ukraińskich systemów bezzałogowych na terenie Polski, a także wymianę technologii i doświadczeń, co pozwoliłoby polskim firmom, na dalsze doskonalenie swoich produktów.

Drugim filarem współpracy mają być technologie rakietowe. Ukraina posiada znaczący potencjał i doświadczenie w tym zakresie, co jest niezwykle cenne dla polskiego przemysłu obronnego. Rozmowy dotyczą m.in. możliwości wspólnego rozwoju i produkcji systemów rakietowych, co znacząco wzmocniłoby zdolności odstraszania obu państw.