Amunicja, drony, technologie. Prezes PGZ spotkał się z ambasadorem Ukrainy w Polsce

Spotkanie w siedzibie PGZ skupiło się na kilku strategicznych aspektach, które mają znacząco wpłynąć na wzmocnienie potencjału obronnego Ukrainy oraz rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego. Jak podaje Polska Grupa Zbrojeniowa, dyskutowano o:

Systemach dronowych, w tym morskich;

Produkcji amunicji;

Transferze technologii i współpracy projektowej;

Wymianie doświadczeń z eksploatacji polskiego sprzętu wykorzystywanego przez SZ Ukrainy.

Wsparcie dla Sił Zbrojnych Ukrainy

Robocze spotkanie stanowi kontynuację wspólnych inicjatyw, których celem jest zwiększenie efektywności wzajemnej współpracy handlowej. Polska odgrywa kluczową rolę w dostarczaniu wsparcia wojskowego Ukrainie, a zacieśnienie więzi może przełożyć się na jeszcze bardziej skoordynowane i skuteczne działania w obliczu trwającego konfliktu. Wymiana doświadczeń związanych z eksploatacją polskiego sprzętu przez Siły Zbrojne Ukrainy jest niezwykle cennym elementem tej współpracy.

Ambasador Wasyl Bodnar w rozmowie z agencją Ukrinform pod koniec września mówił, że Kijów i Warszawa są zainteresowane pogłębianiem współpracy obronno-przemysłowej, a Ukraina oczekuje udziału Polski w targach zbrojeniowych, które odbędą się na początku października w Kijowie.

"Najważniejsza sprawa to wymiana doświadczeń w kwestii przeciwdziałania zagrożeniom dronowym, przeciwdziałania współczesnym metodom prowadzenia wojny, jakie Rosja zastosowała wobec Ukrainy" – zaznaczył Bodnar.

Jak podkreślił ukraiński ambasador, wzmocnienie polsko-ukraińskiej współpracy obronnej i rozszerzenie możliwości wspólnej produkcji uzbrojenia będzie możliwe także dzięki wykorzystaniu środków z unijnego mechanizmu finansowania SAFE.

Możliwości współpracy mają być omawiane m.in. podczas targów zbrojeniowych, które odbędą się na początku października w Kijowie. – Pracujemy nad tym, aby Polska wzięła udział w tym wydarzeniu: tak czynniki oficjalne, jak i przedstawiciele sektora obronnego, biznesu i wielu innych sektorów związanych z produkcją, obsługą i zastosowaniem uzbrojenia – powiedział Bodnar.

Dodał, że Ukraina nadal jest zainteresowana produkowanymi w Polsce armatohaubicami Krab, transporterami Rosomak, moździerzami Rak oraz pociskami przeciwlotniczymi Piorun i innym sprzętem. Z kolei strona polska ma na uwadze ukraińskie systemy obrony przeciwlotniczej i bezzałogowce - zarówno działające w powietrzu, jak i drony morskie.

Polska stawia na współpracę z Ukrainą

W lutym 2025 r. w Kijowie wiceminister obrony Cezary Tomczyk oraz przedstawiciele PGZ, w tym Piotr Zaweya i Marcin Idzik, spotkali się z ukraińskim ministrem przemysłów strategicznych Hermanem Smetaninem i przedstawicielami Ukroboronprom, takimi jak Oleh Hulyak i Mykhailo Shevchenko. Podpisano wtedy Memorandum o Współpracy (MoU) między PGZ a Ukroboronprom, omawiając lokalizację produkcji w Ukrainie, joint ventures, produkcję materiałów wybuchowych i wzmacnianie obrony powietrznej. Była to pierwsza oficjalna misja gospodarcza PGZ od początku inwazji. W kwietniu 2025 r. we Lwowie odbyło się Forum Przemysłu Obronnego Polska-Ukraina, gdzie PGZ dyskutowała z ukraińskim MON i producentami o dostawach (np. haubice Krab, Rosomaki) oraz wspólnej produkcji dronów i technologii rakietowych, dzieląc się doświadczeniami z frontu.

Pod koniec lipca 2025 r. w Kijowie Paweł Kowal, przewodniczący Rady Współpracy z Ukrainą, oraz wiceprezes PGZ Jan Grabowski spotkali się z zastępcą ministra obrony Serhijem Bojewem i deputowanymi Rady Najwyższej. Rozmowy w Ambasadzie RP dotyczyły oferty PGZ dla ukraińskich sił zbrojnych, projektów w polskich Specjalnych Strefach Ekonomicznych oraz funduszy UE (SAFE). Zapowiedziano konkretne działania na jesień, w tym wspólne projekty w dronach nawodnych i lądowych. W sierpniu 2025 r. Jan Grabowski kontynuował rozmowy w Kijowie, podkreślając wysoką ocenę ukraińskiego przemysłu przez PGZ i plany produkcji ukraińskiej broni w Polsce dla bezpieczeństwa. Dyskutowano o współpracy w dronach, artylerii i rakietach. We wrześniu 2025 r. minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz oraz prezes PGZ Adam Leszkiewicz spotkali się w Kijowie z ukraińskimi władzami obronnymi, ustalając zacieśnienie współpracy, w tym remonty sprzętu na froncie i eksport (Ukraina stanowi ok. 50% eksportu PGZ). Omówiono też polsko-amerykańsko-ukraińskie joint ventures.