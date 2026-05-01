SAFE: Jak wydać 30 mld euro w 30 dni? Wyzwanie dla przemysłu i państwa

Program SAFE, wart dziesiątki miliardów euro, ma zmodernizować polskie siły zbrojne i przemysł obronny, ale presja czasu jest ogromna.

Polska ma czas tylko do końca maja na zakontraktowanie 30 miliardów euro w krajowym przemyśle, co stanowi wyzwanie logistyczne i biurokratyczne.

Pomimo potencjału, brak długoterminowej strategii obronnej i niedobór kadr mogą zagrozić realizacji programu.

W rozmowie, która porusza kwestie strategiczne dla bezpieczeństwa Polski, Mariusz Cielma zwraca uwagę na kluczowe aspekty programu SAFE, jego wpływ na polski przemysł zbrojeniowy oraz szerszy kontekst geopolityczny. Podkreśla pilność działania i skalę wyzwań, przed którymi stoi polska administracja i przemysł.

Krótki termin na zakontraktowanie środków, bo do końca maja, wynika z unikalnej konstrukcji programu SAFE, który umożliwia w tym okresie podpisywanie umów z jednym krajem. Po tym terminie, aby skorzystać z finansowania, Polska będzie musiała znaleźć partnerów zagranicznych, co może skomplikować i wydłużyć proces zakupowy. Tymczasem zarówno płatności, jak i dostawy muszą zostać zrealizowane do końca 2030 roku.

Warto jednak pamiętać, że są to kredyty odwleczone w spłacie o 10 lat. Środki te są bardzo potrzebne, nie tylko ze względu na zagrożenie ze strony Rosji, ale też dekady zaniedbań i kosztowne zakupy, których dokonano w poprzednich latach. Czołgi K2 i Abrams, śmigłowce Apache, myśliwce F-35A Husarz. To są kosztowne programy, które obecnie są spłacane. 10 lat opóźnienia spłat programu SAFE zapewnia Polsce szansę, na uporządkowanie tych spraw.

"W praktyce dla państwa, dla Ministerstwa Finansów, dla tego, który zarządza Funduszem Wsparcia Sił Zbrojnych, będzie o tyle łatwiej, że tutaj już mamy tą linię kredytową. Nie musimy szukać dla każdego programu skąd weźmiemy te środki finansowe, te papiery dłużne i zwykle jeszcze na wyższy procent. Tutaj ma to być atrakcyjny procent i spłaty bardzo odległe w czasie." – zauważa Cielma, podkreślając finansową atrakcyjność programu. Jednocześnie ostrzega przed ryzykiem, że po początkowym boomie inwestycyjnym, po 2030 roku, polski przemysł zbrojeniowy może ponownie znaleźć się w trudnej sytuacji, jeśli zabraknie długofalowej wizji i stałego wsparcia.

