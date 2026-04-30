Awanse w Wojsku Polskim. Prezydent mianował 12 oficerów na stopnie generalskie i admiralski

Prezydenckie nominacje w Wojsku Polskim

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego (BBN) poinformowało w czwartek o decyzji prezydenta Karola Nawrockiego o mianowaniu dwunastu oficerów Wojska Polskiego na wyższe stopnie. Jedenastu z nich otrzyma stopnie generalskie, a jeden - admiralski. Uroczystość wręczenia aktów mianowania zaplanowano na 2 maja, na godzinę 12:00, na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Decyzja ta jest odpowiedzią na wniosek ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Wśród mianowanych na stopień generała dywizji znaleźli się:

gen. bryg. Dariusz Lewandowski – dowódca 18. Dywizji Zmechanizowanej

gen. bryg. Michał Strzelecki – dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych

Na stopień generała brygady mianowani zostali:

płk Dariusz Dróżdż – dowódca 20. Brygady Zmechanizowanej

płk Krzysztof Duda – dowódca 12. Brygady Zmechanizowanej

płk Marcin Dusza – dowódca 21. Brygady Strzelców Podhalańskich

płk Piotr Gołos – dowódca 25. Brygady Kawalerii Powietrznej

płk Jarosław Kowalski – I zastępca dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej

płk Andrzej Kupis – szef Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych

płk Andrzej Lis – zastępca Dowódcy Transformacji i Szkolenia Sił Zbrojnych

płk Piotr Męczyński – dowódca 18. Brygady Artylerii

płk Robert Polak – zastępca Szefa Zarządu Szkolenia P7 w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego

Awans na kontradmirała i znaczenie nominacji

Stopień kontradmirała otrzyma kmdr Przemysław Karaś, który pełni funkcję zastępcy dowódcy Centrum Operacji Morskich oraz zastępcy dowódcy Komponentu Morskiego.

Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że nominacje te mają na celu uregulowanie sytuacji, w której „w wojsku zostali powołani dowódcy na stanowiska, które są normalnie stanowiskami generalskimi, a często pełnią je pułkownicy na etatach generalskich”. Minister wyraził nadzieję, że „szczególnie dla tych, którzy są na linii, dowodzą określonymi brygadami, dowodzą dywizjami czy są ich zastępcami” nominacje zostaną zatwierdzone. Ostateczne akty mianowania zostaną wręczone przez prezydenta w wyznaczonym terminie, co ma wzmocnić strukturę dowodzenia Wojska Polskiego.

