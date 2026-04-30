MilTech Akces NCBR wspiera innowacje dla obronności. 12 projektów z dotacjami

12 laureatów programu MilTech Akces NCBR otrzyma dotacje finansowe (300 tys. zł bezzwrotnego grantu) oraz wsparcie eksperckie (100 tys. zł w usługach mentorskich).

Program, realizowany we współpracy z MON, ma na celu wspieranie rozwoju technologii w sektorze bezpieczeństwa i obronności, a najlepsze projekty mają zostać wdrożone do armii.

Wśród laureatów są m.in. projekty dotyczące monitorowania promieniowania dla satelitów, zaawansowanego systemu AI dla wywiadu, symulatora C2-ISR oraz technologii autonomicznej nawigacji dla dronów.

Program MilTech Akces NCBR oficjalnie ruszył w środę w Warszawie w siedzibie Akces NCBR, spółki zawiązanej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Program MilTech Akces NCBR ma na celu wspieranie innowacyjności w sektorze obronności, a jego głównym założeniem jest stworzenie systemu, który nie tylko weryfikuje projekty, ale przede wszystkim doprowadza do ich realnego wdrożenia. Jak podkreśliła prezes Akces NCBR Arleta Malasińska, „innowacje przestają być już tylko wyborem - są już koniecznością. Nie da się budować bezpieczeństwa państwa bez technologii, nie da się rozwijać technologii bez współpracy”.

Wśród dwunastu laureatów, którzy otrzymali wsparcie finansowe i eksperckie, znalazły się projekty o strategicznym znaczeniu dla obronności. Na przykład SigmaLabs rozwija system monitorowania promieniowania dla satelitów, co ma kluczowe znaczenie w kontekście bezpieczeństwa kosmicznego. Vector B.altic pracuje nad zaawansowanym systemem AI do wsparcia wywiadu i ochrony infrastruktury krytycznej, co może znacząco zwiększyć zdolności obronne kraju w obszarze cyberbezpieczeństwa i analizy danych.

Kolejnym wyróżnionym projektem jest C2-SENSE, który rozwija zaawansowany symulator C2-ISR dla Centrów Operacji Taktycznych. Symulator ten ma odpowiadać na potrzebę realistycznego szkolenia w warunkach nadmiaru danych i niepewności pola walki, co jest niezwykle istotne dla przygotowania dowódców i sztabów do współczesnych konfliktów. Wreszcie, A.I.R. rozwija technologię autonomicznej nawigacji i rozpoznania celów dla dronów, działającą niezależnie od GPS. To rozwiązanie może znacząco zwiększyć efektywność i bezpieczeństwo operacji z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych.

Od badań do wdrożenia: Synergia i potrzeby armii

Arleta Malasińska zaznaczyła, że kluczowa dla sukcesu programu jest synergia w grupie NCBR, tak aby projekty z fazy B+R (badawczo-rozwojowej) płynnie przechodziły do Akces NCBR i były rozwijane aż po wdrożenie. Program powstał, aby „odpowiadać na konkretne potrzeby w obszarze bezpieczeństwa i ogromności”, a jego mechanizm ma być uniwersalny i koncentrować się na technologiach dual-use (podwójnego zastosowania), czyli takich, które mogą być wykorzystywane zarówno w celach cywilnych, jak i wojskowych.

„Najpierw identyfikujemy wyzwania, potem szybko wybieramy zespoły, a na końcu będziemy sprawdzać, czy ta technologia w praktyce działa, a nie tylko na slajdach i w mądrych publikacjach” – wyjaśniła Malasińska, zapowiadając jednocześnie kolejną edycję programu.

Wiceminister obrony Cezary Tomczyk podkreślił, że w obliczu rozwoju nowoczesnych technologii walki, widocznych m.in. w wojnie w Ukrainie, Polska „nie może być w tyle”. Stwierdził, że program Akces NCBR świadczy o dokonującej się zmianie filozofii państwa, gdzie innowacje są traktowane priorytetowo.

„My jesteśmy tutaj naprawdę dla was odbiorcą i zrobimy wszystko, żeby te najlepsze wynalazki, projekty weszły na stan Sił Zbrojnych” – zapewnił Tomczyk, zwracając się do przedstawicieli zwycięskich inicjatyw.

Wsparcie dla polskiej gospodarki i przyszłość innowacji

Wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Marek Gzik zaznaczył, że program buduje „warunki dla wyzwolenia potencjału i kapitału ludzkiego polskich pracowników” w obszarze tak ważnym i strategicznym jak bezpieczeństwo państwa. Wyraził nadzieję, że projekty wyłonione w programie MilTech Akces NCBR będą budowały silną, innowacyjną polską gospodarkę.

„Głęboko wierzę, że wszystkie te dwanaście projektów zakończy się sukcesem” – dodał prof. Gzik.

Akces NCBR realizuje zadania ustawowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w zakresie wspierania i finansowania komercjalizacji wyników prac B+R, rozwoju kadry naukowej, pobudzania inwestycji przedsiębiorców w działalność naukową oraz zwiększania udziału polskich podmiotów w realizacji międzynarodowych programów B+R. Głównym celem Akces NCBR jest podnoszenie jakości projektów z udziałem B+R oraz wzrost liczby i wartości inwestycji w projekty oparte o wyniki prac badawczych, istotnie podnoszących konkurencyjność polskiej gospodarki. Program MilTech Akces NCBR stanowi zatem kluczowy element strategii państwa, mającej na celu wzmocnienie potencjału obronnego i gospodarczego Polski poprzez inwestycje w innowacyjne technologie.