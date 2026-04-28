Ruszyła budowa trzeciej fregaty dla Marynarki Wojennej. Wiadomo, kiedy ORP Huragan dołączy do floty

W Gdyni rozpoczęto budowę ORP Huragan, trzeciej fregaty wielozadaniowej dla polskiej Marynarki Wojennej.

Program "Miecznik" to największe przedsięwzięcie modernizacyjne, mające na celu zastąpienie przestarzałych okrętów nowoczesnymi jednostkami.

ORP Huragan, nazwany na cześć przedwojennych tradycji, ma wejść do służby na przełomie 2031 i 2032 roku.

Program "Miecznik" - filar modernizacji Marynarki Wojennej

Program „Miecznik” stanowi obecnie największe przedsięwzięcie modernizacyjne w historii polskiej Marynarki Wojennej. Jego głównym celem jest stworzenie floty trzech nowoczesnych fregat wielozadaniowych, które przejmą rolę podstawowej siły bojowej, zastępując wysłużone okręty typu Oliver Hazard Perry. Obecnie trwają prace nad dwoma pierwszymi jednostkami – przyszłymi ORP Wicher i ORP Burza. Rozpoczęta we wtorek budowa ORP Huragan jest kontynuacją tego strategicznego projektu.

Uroczystość „palenia blach”, symbolizująca początek budowy, odbyła się w PGZ Stoczni Wojennej w Gdyni. W wydarzeniu wzięli udział m.in. sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Paweł Bejda, podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Konrad Gołota, a także parlamentarzyści, samorządowcy oraz przedstawiciele Marynarki Wojennej i pracownicy stoczni. Prezes PGZ Stoczni Wojennej, Marcin Ryngwelski, powitał zgromadzonych gości.

Wiceminister Bejda odczytał list od wicepremiera i szefa MON, Władysława Kosiniaka-Kamysza, który podkreślił wagę budowy trzeciej fregaty. Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że dzisiejsza uroczystość potwierdza konsekwencję w realizacji jednego z najważniejszych programów modernizacyjnych sił zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Dodał również, że nazwa ORP Huragan, nawiązująca do chlubnych tradycji przedwojennej polskiej marynarki, przypomina, że - budując nowoczesne zdolności - czerpiemy z dziedzictwa tych, którzy wcześniej strzegli bezpieczeństwa Rzeczypospolitej na morzu.

Charakterystyka i uzbrojenie fregat typu Miecznik

Fregaty typu Miecznik to zaawansowane jednostki wielozadaniowe, bazujące na brytyjskim projekcie Arrowhead 140, który został specjalnie dostosowany do wymogów polskiego wojska. W realizację projektu, poza koncernem PGZ Miecznik, zaangażowani są partnerzy zagraniczni, w tym przede wszystkim brytyjski Babcock, będący właścicielem projektu okrętu.

Jednym z kluczowych zadań nowych fregat będzie obrona przeciwlotnicza. Okręty zostaną wyposażone w wyrzutnie brytyjskich pocisków przeciwlotniczych CAMM i CAMM-ER. Na ich pokładzie znajdą się również armaty o zasięgu do 40 km oraz pociski przeciwokrętowe, zdolne do rażenia celów oddalonych o ponad 200 km.

Rozmowa z komandorem Tomaszem Witkiewiczem podczas konferencji Zdolności Marynarki Wojennej RP i ochrona infrastruktury krytycznej na Bałtyku

Mierzące ponad 140 metrów długości okręty będą odpowiedzialne za zabezpieczanie szlaków żeglugowych, ochronę infrastruktury energetycznej oraz wypełnianie zadań w ramach Stałych Zespołów Okrętów NATO. Umowa na budowę fregat została podpisana w 2021 roku pomiędzy Agencją Uzbrojenia a konsorcjum PGZ Miecznik. Początkowa wartość kontraktu wynosiła około 8 miliardów złotych, jednak po aneksach z końca 2023 roku wzrosła do około 15 miliardów złotych.

Obecnie trzon polskiej floty stanowią dwie fregaty rakietowe typu Oliver Hazard Perry - ORP Gen. T. Kościuszko i ORP Gen. K. Pułaski. Jednostki te weszły do służby we flocie USA w 1980 roku, a na początku XXI wieku zostały przekazane polskiej Marynarce Wojennej. Nowe fregaty typu Miecznik mają znacząco zwiększyć potencjał obronny Polski na morzu.