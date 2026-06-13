Spółki Dobrowolski i Elbo razem dla sektora obronnego. Połączone kompetencje pozwalają rozwijać nowoczesne technologie

Grupa Rekord integruje polskie kompetencje przemysłowe, łącząc spółki Dobrowolski i Elbo w produkcji zaawansowanych pojazdów specjalistycznych.

Ich oferta obejmuje solidne zabudowy wywrotek, przyczepy z wysokogatunkowej stali oraz flagową naczepę logistyczną DOB70W o ładowności 67,5 tony.

Odkryj, jak ta synergia dostarcza kluczowe rozwiązania logistyczne, wzmacniając suwerenność technologiczną Polski w sektorze obronnym.

Integracja działalności Elbo Sp. z o.o. ze spółką Dobrowolski

Integracja działalności Elbo Sp. z o. o., specjalizującej się od lat w projektowaniu i produkcji zabudów pojazdów użytkowych, z doświadczeniem spółki Dobrowolski w zakresie pojazdów specjalistycznych przeznaczonych do utrzymania infrastruktury, tworzy efekt synergii widoczny zarówno w sektorze cywilnym, jak i wojskowym. Dzięki temu możliwe jest nie tylko rozszerzenie oferty produktowej, ale także podniesienie jakości i innowacyjności oferowanych rozwiązań.

Istotnym elementem rozwoju jest również współpraca z ośrodkami naukowymi, która umożliwia prowadzenie prac badawczo-rozwojowych oraz wdrażanie innowacyjnych technologii. Dzięki temu spółki Dobrowolski i Elbo mogą tworzyć nowe rozwiązania odpowiadające na zmieniające się potrzeby rynku.

Produkty Elbo wyróżnia solidna konstrukcja z wysokogatunkowej stali

Kluczowym obszarem działalności Elbo Sp. z o. o. jest tworzenie zabudów wywrotek, jedno-, dwu- i trójstronnych, dopasowanych do różnych typów podwozi oraz warunków eksploatacji. Produkty Elbo wyróżniają się solidną konstrukcją wykonaną z wysokogatunkowej stali, co przekłada się na ich trwałość, odporność na uszkodzenia oraz długą żywotność. Firma konsekwentnie stawia na funkcjonalność, oferując rozwiązania usprawniające załadunek i rozładunek materiałów oraz zwiększające komfort i bezpieczeństwo pracy.

Drugim filarem oferty spółki Elbo są przyczepy, zarówno wywrotki, jak i konstrukcje specjalistyczne, w tym przyczepy centralnoosiowe przeznaczone do transportu maszyn ciężkich. Charakteryzują się one wysoką ładownością, dopracowaną konstrukcją oraz możliwością indywidualnej konfiguracji zgodnie z wymaganiami klienta. Dzięki doświadczeniu, nowoczesnemu zapleczu technologicznemu oraz elastycznemu podejściu do projektowania, spółka Elbo dostarcza rozwiązania dopasowane do potrzeb rynku cywilnego i zastosowań specjalistycznych, umacniając swoją pozycję jako producent niezawodnych wywrotek i przyczep.

Naczepa logistyczna DOB70W - flagowym produkt spółki Dobrowolski

Flagowym wyrobem produkcji Spółki Dobrowolski jest naczepa logistyczna DOB70W. W świecie nowoczesnej logistyki wojskowej liczy się niezawodność, mobilność i pełna gotowość do działania w każdych warunkach. Naczepa niskopodwoziowa DOB70W to zaawansowane rozwiązanie transportowe stworzone z myślą o najcięższych wyzwaniach, zarówno na drogach utwardzonych, jak i w wymagającym terenie.

Zaprojektowana do przewozu opancerzonych pojazdów gąsienicowych i kołowych, kontenerów oraz ładunków ponadgabarytowych, stanowi kluczowy element sprawnego systemu logistycznego nowoczesnych sił zbrojnych. Dzięki imponującej ładowności wynoszącej aż 67,5 tony, DOB70W bez problemu transportuje najcięższy sprzęt wojskowy, w tym czołgi podstawowe.

Współpraca spółek Dobrowolski i Elbo dla sektora obronnego

Warto również podkreślić szczególne znaczenie współpracy spółek Dobrowolski i Elbo dla sektora obronnego, który w obecnej sytuacji geopolitycznej odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa państwa. Połączone kompetencje obu firm umożliwiają projektowanie i produkcję specjalistycznych rozwiązań logistycznych, takich jak systemy wsparcia mobilności jednostek. Rozwój tego typu technologii w kraju ogranicza zależność od zagranicznych dostawców oraz wzmacnia suwerenność technologiczną Polski.

Firmy Elbo i Dobrowolski będą obecne na Warszawskich Targach Obronnych 19 i 20 czerwca. Pokażą swoją ofertę na jednym z naszych stoisk.