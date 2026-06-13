Spółki Dobrowolski i Elbo razem dla sektora obronnego. Połączone kompetencje pozwalają rozwijać nowoczesne technologie

2026-06-13 7:13 Materiał sponsorowany

Współpraca spółek Dobrowolski i Elbo w ramach Grupy Rekord stanowi przykład skutecznej konsolidacji kompetencji przemysłowych, która ma istotne znaczenie dla polskiej gospodarki. Połączenie doświadczenia, zaplecza technologicznego oraz potencjału produkcyjnego tych podmiotów pozwala na budowanie silnej, konkurencyjnej grupy kapitałowej opartej na polskim kapitale i polskiej myśli inżynierskiej.

ELBO
Autor: ELBO/ Materiały prasowe
  • Grupa Rekord integruje polskie kompetencje przemysłowe, łącząc spółki Dobrowolski i Elbo w produkcji zaawansowanych pojazdów specjalistycznych.
  • Ich oferta obejmuje solidne zabudowy wywrotek, przyczepy z wysokogatunkowej stali oraz flagową naczepę logistyczną DOB70W o ładowności 67,5 tony.
  • Odkryj, jak ta synergia dostarcza kluczowe rozwiązania logistyczne, wzmacniając suwerenność technologiczną Polski w sektorze obronnym.

Integracja działalności Elbo Sp. z o.o. ze spółką Dobrowolski

Integracja działalności Elbo Sp. z o. o., specjalizującej się od lat w projektowaniu i produkcji zabudów pojazdów użytkowych, z doświadczeniem spółki Dobrowolski w zakresie pojazdów specjalistycznych przeznaczonych do utrzymania infrastruktury, tworzy efekt synergii widoczny zarówno w sektorze cywilnym, jak i wojskowym. Dzięki temu możliwe jest nie tylko rozszerzenie oferty produktowej, ale także podniesienie jakości i innowacyjności oferowanych rozwiązań.

Istotnym elementem rozwoju jest również współpraca z ośrodkami naukowymi, która umożliwia prowadzenie prac badawczo-rozwojowych oraz wdrażanie innowacyjnych technologii. Dzięki temu spółki Dobrowolski i Elbo mogą tworzyć nowe rozwiązania odpowiadające na zmieniające się potrzeby rynku.

Produkty Elbo wyróżnia solidna konstrukcja z wysokogatunkowej stali

Kluczowym obszarem działalności Elbo Sp. z o. o.  jest tworzenie zabudów wywrotek, jedno-, dwu- i trójstronnych, dopasowanych do różnych typów podwozi oraz warunków eksploatacji. Produkty Elbo wyróżniają się solidną konstrukcją wykonaną z wysokogatunkowej stali, co przekłada się na ich trwałość, odporność na uszkodzenia oraz długą żywotność. Firma konsekwentnie stawia na funkcjonalność, oferując rozwiązania usprawniające załadunek i rozładunek materiałów oraz zwiększające komfort i bezpieczeństwo pracy.

Drugim filarem oferty spółki Elbo są przyczepy, zarówno wywrotki, jak i konstrukcje specjalistyczne, w tym przyczepy centralnoosiowe przeznaczone do transportu maszyn ciężkich. Charakteryzują się one wysoką ładownością, dopracowaną konstrukcją oraz możliwością indywidualnej konfiguracji zgodnie z wymaganiami klienta. Dzięki doświadczeniu, nowoczesnemu zapleczu technologicznemu oraz elastycznemu podejściu do projektowania, spółka Elbo dostarcza rozwiązania dopasowane do potrzeb rynku cywilnego i zastosowań specjalistycznych, umacniając swoją pozycję jako producent niezawodnych wywrotek i przyczep.

Polecany artykuł:

Warszawskie Targi Obronne 2026. Ruszyła sprzedaż biletów

Naczepa logistyczna DOB70W - flagowym produkt spółki Dobrowolski

Flagowym wyrobem produkcji Spółki Dobrowolski jest naczepa logistyczna DOB70W. W świecie nowoczesnej logistyki wojskowej liczy się niezawodność, mobilność i pełna gotowość do działania w każdych warunkach. Naczepa niskopodwoziowa DOB70W to zaawansowane rozwiązanie transportowe stworzone z myślą o najcięższych wyzwaniach, zarówno na drogach utwardzonych, jak i w wymagającym terenie.

Zaprojektowana do przewozu opancerzonych pojazdów gąsienicowych i kołowych, kontenerów oraz ładunków ponadgabarytowych, stanowi kluczowy element sprawnego systemu logistycznego nowoczesnych sił zbrojnych. Dzięki imponującej ładowności wynoszącej aż 67,5 tony, DOB70W bez problemu transportuje najcięższy sprzęt wojskowy, w tym czołgi podstawowe.

Współpraca spółek Dobrowolski i Elbo dla sektora obronnego

Warto również podkreślić szczególne znaczenie współpracy spółek Dobrowolski i Elbo dla sektora obronnego, który w obecnej sytuacji geopolitycznej odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa państwa. Połączone kompetencje obu firm umożliwiają projektowanie i produkcję specjalistycznych rozwiązań logistycznych, takich jak systemy wsparcia mobilności jednostek. Rozwój tego typu technologii w kraju ogranicza zależność od zagranicznych dostawców oraz wzmacnia suwerenność technologiczną Polski.

Firmy Elbo i Dobrowolski będą obecne na Warszawskich Targach Obronnych 19 i 20 czerwca. Pokażą swoją ofertę na jednym z naszych stoisk.

Warszawskie Targi Obronne
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Warszawskie Targi Obronne