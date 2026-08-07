System Arrow po kluczowym teście. Nowe zdolności obrony przeciwrakietowej Izraela

W środę (5 sierpnia) w ramach zaplanowanego programu modernizacyjnego, przeprowadzono test systemu uzbrojenia Arrow. Test odbył się w ramach wieloletniego programu mającego na celu rozwój i modernizację systemu. Inicjatywa ta jest wspólnym przedsięwzięciem Izraelskiej Organizacji Obrony Przeciwrakietowej (IMDO), działającej w strukturach Dyrekcji Badań i Rozwoju Obronnego (DDR&D) przy izraelskim Ministerstwie Obrony (IMOD), oraz amerykańskiej Agencji Obrony Przeciwrakietowej (MDA). W procesie testowania aktywnie uczestniczyły również Siły Obronne Izraela (IDF) oraz Izraelskie Przemysły Lotnicze i Kosmiczne (IAI). Test zrealizowano z poligonu w centralnej części kraju.

Wielowarstwowa obrona Izraela: Jak działa system Arrow?

System uzbrojenia Arrow stanowi najwyższą warstwę zaawansowanego, wielowarstwowego systemu obrony powietrznej i przeciwrakietowej Izraela. Oprócz niego w skład tej kompleksowej tarczy wchodzą również systemy obronne takie jak „David’s Sling”, „Iron Dome” oraz „Iron Beam”. Zdolności systemu uzbrojenia Arrow obejmują wykrywanie i klasyfikację zagrożeń za pomocą radarów „Green Pine” i „Super Green Pine”. Całość uzupełniają zaawansowany system dowodzenia i kontroli, precyzyjny system kierowania ogniem oraz pociski przechwytujące, które umożliwiają skuteczne unieszkodliwianie zagrożeń poza atmosferą, na ekstremalnych wysokościach i zasięgach. Rozwój i produkcja tych zaawansowanych systemów są koordynowane przez izraelskie Ministerstwo Obrony za pośrednictwem IMDO w ramach DDR&D, a także realizowane we współpracy z amerykańską agencją MDA.

W terenie systemy te są eksploatowane przez Dowództwo Obrony Powietrznej izraelskich Sił Powietrznych. Głównym twórcą systemu uzbrojenia Arrow jest firma IAI poprzez swoją grupę Systems, Missiles & Space, a także grupę ELTA, odpowiedzialną za opracowanie układu radarowego do wykrywania. Firma Elbit Systems zajmuje się rozwojem systemu kierowania ogniem. Kluczowymi podwykonawcami w pracach nad pociskami przechwytującymi Arrow są państwowa firma zbrojeniowa Tomer, Rafael Advanced Defense Systems oraz amerykańska firma STARK Aerospace. Test przeprowadzono przy udziale wysokich rangą urzędników i przedstawicieli amerykańskiej agencji MDA, która jest strategicznym partnerem w pracach nad rozwojem i produkcją systemu uzbrojenia Arrow.

Głosy ekspertów: Dlaczego Arrow jest tak ważny?

Minister obrony Izraela Katz podkreślił znaczenie przeprowadzonego testu, mówiąc:

„Dzisiejszy test systemu Arrow stanowi kolejny dowód siły izraelskiego aparatu obronnego, przemysłu obronnego oraz potencjału technologicznego kraju. System Arrow sprawdził się w warunkach wojennych, skutecznie przechwytując liczne zagrożenia ze strony Iranu i innych obszarów oraz chroniąc obywateli Izraela. Nieustannie ulepszamy jego możliwości, a Izrael pozostaje gotowy w każdej chwili, zarówno na obecne, jak i przyszłe zagrożenia. Będziemy nadal inwestować w rozwój najbardziej zaawansowanych na świecie systemów obronnych, jednocześnie wzmacniając nasze zdolności ofensywne, aby zapewnić Izraelowi przewagę w zakresie bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwo jego obywateli”.

Dyrektor generalny Ministerstwa Obrony Izraela, generał dywizji (w rezerwie) Amir Baram, dodał:

„Ten przełomowy test systemu Arrow stanowi praktyczną realizację podstawowych filarów strategii izraelskiego Ministerstwa Obrony: utrzymywanie przewagi technologicznej poprzez opracowywanie »kolejnych niespodzianek« oraz wzmacnianie niezależności Izraela w zakresie uzbrojenia. Nawet teraz, po naszym sukcesie w kampanii przeciwko Iranowi, pozostajemy w trybie gotowości, radykalnie przyspieszając produkcję i ulepszając możliwości systemu. Dzięki decyzjom podjętym w ciągu ostatniego roku zapasy izraelskich pocisków przechwytujących stale rosną, wspierane przez nowe i nieustannie rozwijające się możliwości”.

Boaz Levy, prezes zarządu IAI, zaznaczył strategiczną rolę systemu:

„System Arrow odgrywa bezpośrednią, decydującą rolę w sposobie, w jaki Izrael stawia czoła zagrożeniom ze strony Iranu i jego sojuszników, i jest to kolejny dowód strategicznej i technologicznej przewagi, jaką IAI zapewnia krajowi. Nasza głęboka, wieloletnia współpraca z izraelskimi i amerykańskimi instytucjami obronnymi nieustannie napędza przełomowe osiągnięcia i unikalne technologie, które budzą prawdziwe zainteresowanie naszych sojuszników na całym świecie, jednocześnie bezpośrednio wzmacniając bezpieczeństwo i gospodarkę Izraela. W miarę jak zagrożenia powietrzne stają się coraz bardziej złożone i zróżnicowane, IAI nieustannie intensyfikuje prace nad zaawansowanymi rozwiązaniami technologicznymi, które chronią narody, ludność cywilną i zasoby strategiczne”.

Przyszłość obrony powietrznej: Innowacje i doświadczenia wojenne

Szef DDR&D, generał brygady (w rezerwie) dr Daniel Gold, podkreślił znaczenie testu dla przyszłości obrony powietrznej:

„Ten udany i znaczący test w ramach rozwoju systemu Arrow stanowi niezwykle ważny krok w kierunku dalszego wzmacniania izraelskiej obrony powietrznej. Te nowe osiągnięcia czerpią z doświadczeń wojennych z jednej strony, a z drugiej – z dalekowzrocznej wizji, aby stawić czoła ewoluującym zagrożeniom i zapewnić Izraelowi przewagę nad wrogami. Chciałbym wyrazić wdzięczność wszystkim inżynierom i pracownikom zaangażowanym w działania DDR&D, Sił Zbrojnych Izraela (IDF), MDA oraz przemysłu obronnego”.

Prezes i dyrektor generalny IAI, Guy Bar Lev, dodał:

„System Arrow, zbudowany przez IAI w ścisłej współpracy z izraelskim Ministerstwem Obrony, amerykańską agencją MDA oraz izraelskimi Siłami Powietrznymi, po raz kolejny pokazuje, że Izrael dysponuje najbardziej zaawansowaną na świecie technologią obrony przeciwrakietowej. Test ten poddał system próbie w obliczu przyszłych zagrożeń i dostarczył danych, które nasi inżynierowie wykorzystają do stworzenia kolejnej generacji systemu obrony powietrznej. Systemy IAI stanowią rdzeń każdej warstwy izraelskiej obrony, identyfikując, klasyfikując i śledząc każde zagrożenie w przestrzeni powietrznej. Wszystko to jest możliwe dzięki pracownikom IAI, którzy pracują przez całą dobę, wykazując się profesjonalizmem i prawdziwym poczuciem misji, by chronić Izrael”.

Moshe Patel, dyrektor IMDO, podsumował znaczenie ciągłego rozwoju:

„Wojna o Odkupienie udowodniła znaczenie wielowarstwowego systemu obrony powietrznej, który izraelskie Ministerstwo Obrony opracowywało i budowało przez kilka dziesięcioleci. W ramach tego testu zakończyliśmy ważny i znaczący etap rozwoju systemu uzbrojenia Arrow. W tych nowych rozwiązaniach wykorzystaliśmy zaawansowane technologie, sztuczną inteligencję, wnioski wyciągnięte z doświadczeń bojowych oraz przejście na zautomatyzowaną produkcję. Test ten stanowi znaczący krok w kierunku dalszego wyposażania Sił Obronnych Izraela (IDF) w ten system. IMDO nieustannie wprowadza innowacje i zapewnia bezpieczeństwo Izraela przed zagrożeniami zarówno dzisiejszymi, jak i przyszłymi”.