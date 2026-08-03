Dębliński oddział HSW S.A. stanowi ważne ogniwo krajowego przemysłu obronnego. Zakład specjalizuje się w produkcji, remontach, modernizacji oraz serwisie sprzętu wojskowego, realizując zarówno kompletne wyroby, jak i specjalistyczne podzespoły wykorzystywane w najważniejszych programach realizowanych przez Hutę Stalowa Wola S.A. W ostatnich latach zakres realizowanych zadań znacząco się rozszerzył. W Dęblinie powstają elementy i zespoły wykorzystywane w nowoczesnych systemach uzbrojenia, a także prowadzone są prace montażowe oraz serwisowe zapewniające utrzymanie wysokiej gotowości technicznej sprzętu eksploatowanego przez Siły Zbrojne RP. Doświadczenie inżynierów i nowoczesne zaplecze techniczne przekładają się na realne zdolności obronne kraju.

BAOBAB-K

Dziś Oddział HSW w Dęblinie nie jest już wyłącznie miejscem napraw sprzętu wojskowego. To nowoczesny zakład produkcyjny, którego znaczenie systematycznie rośnie. Jednym z nowoczesnych projektów realizowanych w Dęblinie jest Pojazd Minowania Narzutowego BAOBAB-K. To system nowej generacji przeznaczony do błyskawicznego tworzenia zapór minowych, który pozwala w pełni automatycznie rozmieszczać pola minowe zgodnie z wcześniej zaprogramowanymi parametrami. System wykorzystuje cyfrowe mapy, nawigację satelitarną oraz komputer pokładowy, dzięki czemu załoga może prowadzić działania z dużą precyzją i bezpieczeństwem. To rozwiązanie zaprojektowane z myślą o współczesnym polu walki, gdzie liczy się szybkość działania, mobilność i pełna integracja z systemami dowodzenia. Pojazd został zbudowany na podwoziu Jelcz 8×8 i jest to jedna z najnowocześniejszych konstrukcji tego typu opracowanych w Europie, realizowana w Dęblinie.

Autor: Jacek Faraś/ Materiały prasowe BAOBAB-K

Parki Pontonowe PFM

Kolejnym ważnym obszarem jest integracja parków pontonowych PFM produkcji francuskiej firmy CNIM Systèmes Industriels. System ten pozwala na szybkie budowanie przepraw mostowych i promowych dla ciężkiego sprzętu wojskowego, zapewniając wojskom lądowym wysoką mobilność podczas działań operacyjnych. Każdy komplet umożliwia budowę mostu pontonowego o długości 100 metrów lub utworzenie dwóch promów zdolnych do przeprawy najcięższych pojazdów wojskowych. Oznacza to stabilny i wieloletni program integracji i montażu oraz możliwość rozwoju kompetencji w zakresie innowacyjnych systemów inżynieryjnych.

Autor: Jacek Faraś/ Materiały prasowe Parki Pontonowe PFM

GLADIUS

HSW S.A. oddział w Dęblinie uczestniczy w programie Gladius, w ramach tego zadania zakład wykonuje mobilne wyrzutnie bezzałogowych statków powietrznych, mocowane na podwoziu Tatra 4x4, przeznaczone dla Sił Zbrojnych RP. Ten zaawansowany system przeznaczony jest do wystrzeliwania i wsparcia operacji bojowych z użyciem dronów klasy amunicji krążącej (loitering munition). Pojazd BSP został zaprojektowany z myślą o precyzyjnym zwalczaniu celów na dużych odległościach oraz wsparcia operacji rozpoznawczych. W bieżącym roku planowane jest przekazanie 13 wyrzutni BSP, co potwierdza rosnącą rolę Oddziału w obszarze produkcji specjalistycznych pojazdów dla nowoczesnych systemów rozpoznawczo-uderzeniowych. Przekazanie systemów do jednostek Wojska Polskiego stanowi kolejny krok w procesie modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP.

Autor: Jacek Faraś/ Materiały prasowe GLADIUS

WR-40 Langusta

W Dęblinie wykonywane są również wozy dowodzenia przeznaczone dla systemu rakietowego WR-40 Langusta. Pojazdy te stanowią centrum dowodzenia dywizjonu artylerii rakietowej, zapewniając planowanie działań, wymianę informacji oraz kierowanie ogniem wyrzutni. Wyposażone w nowoczesne systemy łączności i kierowania ogniem wspierają skuteczną koordynację działań pododdziałów na współczesnym polu walki. Podpisane w ostatnich latach umowy na dostawy sprzętu artyleryjskiego i wozów towarzyszących zapewniają realizację kolejnych dostaw wozów dowodzenia dla polskich żołnierzy w najbliższych latach. Dla HSW o. w Dęblinie oznacza to perspektywę wieloletniej produkcji oraz utrzymania wysokiego poziomu wykorzystania potencjału zakładu.

Autor: Rafał Mniedło/ Materiały prasowe WR-40 Langusta

Produkcja specjalistycznych komponentów oraz serwis posprzedażowy

Istotną część działalności stanowi także produkcja specjalistycznych komponentów dla programów realizowanych przez Hutę Stalowa Wola S.A. Są to między innymi gąsienice do samobieżnych haubic KRAB, układy wydechowe, pojemniki amunicyjne, kanały powietrzne oraz szereg innych elementów konstrukcyjnych, podzespołów wykorzystywanych w nowoczesnych pojazdach wojskowych. Choć często pozostają niewidoczne dla odbiorcy końcowego, ich jakość i niezawodność mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo oraz skuteczność całego systemu uzbrojenia.

Nie mniej ważnym obszarem działalności pozostaje serwis posprzedażowy. Oddział zapewnia remonty, modernizacje oraz obsługę techniczną sprzętu wojskowego, wspierając utrzymanie jego pełnej sprawności przez wiele lat eksploatacji. Dzięki temu Wojsko Polskie może utrzymywać wysoką gotowość operacyjną użytkowanych systemów.

Przed HSW S.A. Oddziałem w Dęblinie otwierają się obecnie nowe perspektywy rozwoju. Program SAFE, oznacza dla Huty Stalowa Wola rekordowy portfel zamówień obejmujący kolejne systemy artyleryjskie, wozy dowodzenia, pojazdy wsparcia oraz inne projekty realizowane dla Sił Zbrojnych RP. W praktyce oznacza to również wieloletnie obciążenie pracą dla Oddziału w Dęblinie.

Perspektywa realizacji kolejnych programów obronnych sprawia, że przed HSW S.A. oddziałem w Dęblinie otwiera się okres intensywnego rozwoju. Wraz ze wzrostem liczby zamówień rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników oraz rozwój infrastruktury i zdolności produkcyjnych, które pozwolą sprostać oczekiwaniom Wojska Polskiego. Inwestując w ludzi i technologie HSW oddział w Dęblinie będzie nadal odgrywał istotna rolę we wzmacnianiu bezpieczeństwa Polski.

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