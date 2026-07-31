Prezes Grupy WB, Piotr Wojciechowski, spotkał się z przedstawicielami filipińskiego resortu obrony, aby omówić możliwości pogłębienia współpracy przemysłowej i wzmocnienia obecności polskiej technologii w regionie. Wizyta ta nabiera szczególnego znaczenia w świetle niedawnej inauguracji polsko-filipińskiego Komitetu Współpracy Obronnej (JDCC), który stanowi nową platformę dialogu między administracjami i przemysłami obronnymi obu państw. Ten nowy etap współpracy ma na celu stworzenie ram dla długofalowych relacji w obszarze bezpieczeństwa.

Podczas spotkania delegacja filipińska miała okazję zapoznać się z flagowymi rozwiązaniami oferowanymi przez Grupę WB. Szczególną uwagę poświęcono polskim systemom bezzałogowym, łączności wojskowej oraz systemom dowodzenia. Goście mogli również dowiedzieć się o doświadczeniach związanych z użyciem tego sprzętu w rzeczywistych warunkach bojowych, co jest kluczowe dla oceny efektywności i niezawodności oferowanych technologii.

Bezzałogowe rozwiązania na miarę XXI wieku

Grupa WB intensywnie koncentruje się na rozwoju innowacyjnych technologii, które odpowiadają na współczesne wyzwania bezpieczeństwa. Jak podkreślił prezes Piotr Wojciechowski:

"Cieszymy się z możliwości spotkania z przedstawicielami filipińskiego Departamentu Obrony Narodowej, zaprezentowania naszych systemów, ze szczególnym naciskiem na bezzałogowe rozwiązania rozpoznawczo-uderzeniowe w domenie morskiej, lądowej i powietrznej oraz na bezpieczną komunikację militarną".

Prezentowane technologie, takie jak bezzałogowe systemy rozpoznawczo-uderzeniowe i zaawansowane systemy bezpiecznej komunikacji militarnej, są kluczowe w nowoczesnym konflikcie zbrojnym. Ich rola w zapewnianiu przewagi informacyjnej i operacyjnej jest nieoceniona, co czyni je atrakcyjnymi dla partnerów międzynarodowych poszukujących skutecznych i sprawdzonych rozwiązań.

Grupa WB umacnia pozycję w Azji Południowo-Wschodniej

Region Azji Południowo-Wschodniej jest strategicznym kierunkiem dla międzynarodowej działalności Grupy WB. Koncern konsekwentnie zwiększa swoją obecność na tym kontynencie, współpracując z lokalnymi partnerami i realizując projekty m.in. w Malezji i Indonezji. Spotkanie z delegacją z Filipin wpisuje się w tę strategię, otwierając drzwi do dalszego rozwoju relacji z państwami zainteresowanymi nowoczesnymi rozwiązaniami w obszarze wielodomenowych systemów rozpoznawczo-uderzeniowych i radiokomunikacji militarnej