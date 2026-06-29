Grupa WB i Saab zacieśniają partnerstwo. Współpraca nad systemem Gladius i bezzałogowcami

Podpisane porozumienie jest częścią szerszego procesu zacieśniania relacji między polskim i szwedzkim przemysłem obronnym. Jak wynika z komunikatu Grupy WB, „kooperacja wpisuje się w szerszy proces zacieśniania relacji pomiędzy polskim i szwedzkim przemysłem obronnym, stąd nieprzypadkowy termin złożenia podpisów pod dokumentem, podczas wydarzenia związanego z programem zakupu okrętów podwodnych Orka”. Celem strategicznego partnerstwa jest rozwój i wdrażanie rozwiązań, które zwiększą interoperacyjność sił zbrojnych Polski, Szwecji oraz państw NATO, wykorzystując wzajemnie uzupełniające się kompetencje obu wiodących firm.

Wzmocnienie interoperacyjności NATO: Jak polsko-szwedzki sojusz wpłynie na bezpieczeństwo?

Grupa WB i Saab zamierzają zintensyfikować współpracę w oparciu o zaawansowane rozwiązania dostarczane przez polską firmę. Wśród nich wymienia się przede wszystkim system rozpoznawczo-uderzeniowy Gladius, innowacyjną koncepcję plutonu załogowo-bezzałogowego Future Task Force oraz nowoczesne autonomiczne bezzałogowe platformy nawodne. Szczególny nacisk położono na dostosowanie systemu Gladius do specyficznych wymagań operacyjnych Sił Zbrojnych Szwecji.

Gladius jako system rozpoznawczo-uderzeniowy, jest już na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP, w tym 18. Dywizji Zmechanizowanej i innych jednostek Wojska Polskiego. Jego skuteczność i interoperacyjność zostały potwierdzone podczas międzynarodowego ćwiczenia „Baltic Shield”, w którym brały udział siły zbrojne Królestwa Danii. Jak podano w komunikacie, „podczas ćwiczenia „Baltic Shield”, z udziałem sił zbrojnych Królestwa Danii, Gladius potwierdził zdolność działania w środowisku sojuszniczym oraz pełną interoperacyjność z innymi rozwiązaniami państw NATO”.

Gladius na czele innowacji: Kluczowy system dla Sił Zbrojnych RP i Szwecji

Kluczowe cechy systemu Gladius to jego otwarta architektura oraz modułowa konstrukcja. Te atrybuty umożliwiają łatwą integrację z narodowymi systemami C5 (dowodzenia, kontroli, komputerów, łączności i cyberobrony), elastyczne dostosowanie do indywidualnych wymagań operacyjnych użytkownika, a także integrację wybranych komponentów, takich jak pojazdy, dostarczane przez lokalny przemysł. Ta uniwersalność, w połączeniu ze spełnianiem standardów Sojuszu Północnoatlantyckiego, znacząco zwiększa atrakcyjność Gladiusa dla potencjalnych nabywców. Dotyczy to zwłaszcza państw wschodniej flanki NATO, które poszukują rozwiązań łączących wysoką skuteczność bojową z suwerennością przemysłową i możliwością przyszłej rozbudowy.

Na podstawie komunikatu Grupy WB