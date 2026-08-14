Polska Grupa Zbrojeniowa prezentuje siłę na Święcie Wojska Polskiego. Jaki sprzęt zobaczymy na defiladzie i paradzie?

Obchody Święta Wojska Polskiego i rocznicy Bitwy Warszawskiej rozpoczęły się 13 sierpnia w Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie. Kulminacją święta będzie warszawska defilada, gdzie żołnierze zaprezentują nowoczesne uzbrojenie, w dużej mierze produkowane, modernizowane lub integrowane w zakładach Polskiej Grupy Zbrojeniowej. To wyjątkowa okazja, aby na własne oczy zobaczyć sprzęt, który stanowi o sile polskiej armii.

Defilada w Warszawie i Parada Morska w Gdyni: Co zobaczymy na lądzie i morzu?

Głównym punktem programu obchodów Święta Wojska Polskiego będzie defilada wojskowa w Warszawie, która odbędzie się na Wisłostradzie. Uczestnicy wydarzenia będą mieli możliwość podziwiania szerokiej gamy sprzętu wojskowego, który jest dumą polskiego przemysłu obronnego. Wśród prezentowanych maszyn znajdą się najnowsze bojowe wozy piechoty Borsuk, charakteryzujące się wysoką mobilnością i siłą ognia, a także pojazdy rozpoznawcze 4x4 Legwan, niezbędne w działaniach zwiadowczych. Nie zabraknie również kołowych transporterów opancerzonych Rosomak oraz Waran, które są podstawą transportu wojsk w wielu misjach.

Na defiladzie pojawią się także samobieżne haubice 155 mm Krab, stanowiące trzon polskiej artylerii, oraz zaawansowane systemy przeciwlotnicze Poprad i Pilica, kluczowe dla obrony przestrzeni powietrznej. Widzowie zobaczą również mobilne stacje radiolokacyjne TRS-15M, służące do wykrywania i śledzenia celów powietrznych, a także innowacyjne mosty mobilne Daglezja, umożliwiające szybkie pokonywanie przeszkód terenowych. Wszystkie te elementy podkreślają rosnący potencjał obronny Polski i zdolności produkcyjne krajowych zakładów.

Równolegle z warszawską defiladą, na Bałtyku odbędzie się spektakularna parada morska w Gdyni. W tym wydarzeniu wezmą udział m.in. niszczyciele min Kormoran II, których budowa jest efektem współpracy ze spółkami Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Oprócz Kormoranów II, na paradzie zobaczymy również trałowce, które przeszły gruntowne naprawy główne i dokowe w stoczniach należących do PGZ. Udział Polskiej Grupy Zbrojeniowej w tych wydarzeniach jest wyraźnym sygnałem zaangażowania w modernizację i rozwój polskiej armii, zarówno na lądzie, jak i na morzu.

🇵🇱 Jutro Święto Wojska Polskiego. Z tej okazji mamy dla Was coś specjalnego wspólnie z Wojsko Polskie i @MON_GOV_PL. Bądźmy tego dnia razem i spotkajmy się w specjalnych Strefach Wojskowych ze sprzętem w całej Polsce! 🤝🗓️ 15 sierpnia będziemy świętować razem z żołnierzami i… pic.twitter.com/6tIND0HLob— Polska Grupa Zbrojeniowa🇵🇱 (@PGZ_pl) August 14, 2026

Strefy "Polska SAFE – bezpieczna Polska": Gdzie i co czeka na odwiedzających?

Dla mieszkańców i gości w dziesięciu miastach Polski przygotowano specjalne strefy edukacyjno-kulturalne pod hasłem „Polska SAFE – bezpieczna Polska”. Będą one otwarte 15 sierpnia w godzinach 10:00-18:00, oferując bogaty program atrakcji dla całej rodziny. Celem tych stref jest przybliżenie społeczeństwu wojska i przemysłu obronnego w przystępny sposób. W tych lokalizacjach będzie można wspólnie obejrzeć połączoną transmisję z defilady i parady na telebimach, co pozwoli na śledzenie najważniejszych wydarzeń z różnych zakątków kraju.

Dodatkowo, odwiedzający będą mieli okazję posłuchać orkiestr wojskowych, które zapewnią oprawę muzyczną wydarzeń. Jedną z głównych atrakcji będzie możliwość zobaczenia sprzętu wojskowego, w tym również tego produkowanego przez spółki Polskiej Grupy Zbrojeniowej w ramach programu SAFE. Będą to pokazy wyposażenia i wyszkolenia żołnierzy, mobilne strzelnice oraz symulatory, które pozwolą poczuć się jak prawdziwy żołnierz. Dla najmłodszych przygotowano specjalne strefy dla dzieci, a wszyscy uczestnicy będą mogli skosztować wojskowego poczęstunku. Główne strefy zaplanowano w Cytadeli Warszawskiej oraz przy Skwerze Kościuszki w Gdyni, stanowiąc centralne punkty obchodów. Jednocześnie uruchomiona zostanie ogólnopolska kampania bilboardowa, telewizyjna i prasowa, prezentująca potencjał spółek wchodzących w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej, co ma na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat znaczenia krajowego przemysłu obronnego.

Szczegółowa rozpiska stref wojskowych „Polska SAFE – bezpieczna Polska” 15 sierpnia:

Piekary Śląskie (Lokalizacja: Kopiec Wyzwolenia; Spółka: Rosomak S.A.; Sprzęt: KTO Rosomak w wersji z obrotnicą, Legwan w wersji przedłużonej)

Stalowa Wola (Lokalizacja: Rozwadów; Spółka: Huta Stalowa Wola S.A.; Sprzęt: AHS Krab, BWP Borsuk, ZSSW-30 na KTO Rosomak, HOMAR-K, Daglezja, wóz dowodzenia do DMO Regina)

Radom (Lokalizacja: Plac Corazziego; Spółka: Fabryka Broni „Łucznik”-Radom sp. z o.o.; Sprzęt: rodzina karabinków MSBS Grot, granatnik samodzielny systemu MSBS, pistolety VIS 100 oraz MPS)

Bydgoszcz (Lokalizacja: Park Kultury i Wypoczynku – Myślęcinek; Spółka: Zakłady Chemiczne Nitro-Chem S.A., Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 S.A.; Sprzęt: materiały wybuchowe, system amunicji krążącej „Dragonfly”)

Tarnów (Lokalizacja: Rynek Główny; Spółka: Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A.; Sprzęt: system zwalczania BSL „Potwór z Tarnowa”, rodzina karabinów MWS, karabin wyborowy BOR, granatnik rewolwerowy RGP-30, karabin maszynowy UKM 2020S, moździerze LMC i Szerszeń)

Kraków (Lokalizacja: Barbakan; Spółka: Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A.; Sprzęt: rodzina karabinów MWS, karabin samopowtarzalny ALEX-338, karabin ZMT WKW 50, karabiny maszynowy UKM-2020S i WKM-Bm, granatnik RGP-40, lekki moździerz LMP-2017)

Warszawa (Lokalizacja: Cytadela; Spółka: Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A.; Sprzęt: strzelnica kontenerowa, rodzina karabinów MWS, karabin wyborowy TOR, granatnik rewolwerowy RGP-40, karabin maszynowy UKM-2020S, moździerz LMC)

Łódź (Lokalizacja: Bazylika Archikatedralna pw. św. Stanisława Kostki)

Gdynia (Lokalizacja: Skwer Kościuszki)

Giżycko (Lokalizacja: Plac Marszałka J. Piłsudskiego)

Adam Leszkiewicz o roli PGZ: Jak polski przemysł obronny buduje bezpieczeństwo?

W kontekście nadchodzących obchodów, głos zabrał Adam Leszkiewicz, prezes zarządu PGZ S.A., który podkreślił znaczenie tych wydarzeń dla świadomości społecznej i morale wojska. W swoim oświadczeniu Adam Leszkiewicz wyraził wdzięczność i szacunek dla wszystkich zaangażowanych w służbę na rzecz obronności kraju.

„Z okazji Święta Wojska Polskiego wszystkim żołnierzom i pracownikom wojska składam wyrazy najwyższego szacunku oraz serdeczne podziękowania za służbę i pracę, profesjonalizm i codzienne zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Defilada wojskowa to doskonała okazja, aby przybliżyć Polakom nowoczesne uzbrojenie, które znajduje się na wyposażeniu Wojska Polskiego” – powiedział Adam Leszkiewicz.

Prezes zarządu PGZ S.A. zaznaczył również, że większość prezentowanego sprzętu powstaje w polskich zakładach, co jest efektem ciężkiej pracy i zaangażowania wielu specjalistów.

„Większość z tego sprzętu powstaje w naszych zakładach. To efekt pracy i zaangażowania konstruktorów, inżynierów, specjalistów i pracowników zakładów Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Jako kluczowy partner Sił Zbrojnych RP czujemy się odpowiedzialni nie tylko za produkcję sprzętu zapewniającego bezpieczeństwo żołnierzy na polu walki, ale również za zwiększanie świadomości społecznej dotyczącej możliwości i potencjału polskiego przemysłu obronnego” – podkreślił Adam Leszkiewicz.

Jak mówił dalej: „Dlatego serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa na defiladę oraz do specjalnych stref edukacyjno-kulturalnych, gdzie zaprezentujemy, jak wspólnymi siłami produkujemy nasze wspólne bezpieczeństwo” – dodał prezes Adam Leszkiewicz, zachęcając do udziału w wydarzeniach. Wydarzenia te są doskonałą platformą do pokazania, że Polska Grupa Zbrojeniowa to nie tylko producent sprzętu, ale również istotny element strategii obronnej państwa, przyczyniający się do wzmacniania narodowego bezpieczeństwa.