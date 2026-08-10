Druga edycja Warszawskich Targów Obronnych w 2027 roku stanie się trzydniowym centrum innowacji, łączącym cały ekosystem polskiego bezpieczeństwa.

Wydarzenie zapewni unikalną platformę do spotkań B2B/B2G dla decydentów oraz dzień otwarty dla szerokiej publiczności, maksymalizując potencjał biznesowy.

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Warszawskie Targi Obronne 2027: dwa dni dla biznesu

Druga edycja Warszawskich Targów Obronnych będzie większa i dłuższa. Wydarzenie potrwa aż trzy dni. Formuła drugiej edycji WTO, które odbędą się od 24 do 26 czerwca 2027 w warszawskim EXPO XXI, została zaplanowana tak, aby odpowiadała na różne cele wystawców i firm z branży obronności i szeroko pojętego bezpieczeństwa. Wydarzenie ponownie organizują Portal Obronny i Grupa ZPR Media.

24 i 25 czerwca 2027 będą dniami branżowymi w formule B2B i B2G, przeznaczonymi na spotkania z przedstawicielami administracji publicznej, Wojska Polskiego, służb mundurowych i ratowniczych, spółek Skarbu Państwa, samorządów, przemysłu obronnego, uczelni i instytutów badawczych, a także z partnerami i klientami. To czas na rozmowy handlowe i instytucjonalne, prezentowanie oferty osobom uczestniczącym w procesach decyzyjnych, rozwijanie sieci współpracy oraz udział w konferencji i networkingu.

Trzeci dzień Warszawskich Targów Obronnych 2027 będzie dla publiczności

26 czerwca 2027 targi otworzą się również na publiczność. Dzień otwarty w formule B2B, B2G i B2C da wystawcom możliwość prezentacji produktów szerszej grupie odbiorców zainteresowanych obronnością, wyposażeniem, strzelectwem, ochroną ludności, ratownictwem oraz praktycznym przygotowaniem na sytuacje kryzysowe. To okazja do pokazów, bezpośrednich rozmów z użytkownikami końcowymi, zbierania opinii oraz budowania rozpoznawalności i zaufania do marki.

Pełny ekosystem obronności i bezpieczeństwa w jednym miejscu

Warszawskie Targi Obronne 2027 będą miejscem prezentacji sprzętu, systemów i usług odpowiadających na potrzeby wojska, służb, administracji publicznej oraz odbiorców cywilnych. Do udziału zapraszamy przedstawicieli sektora obronnego i bezpieczeństwa, m.in. z następujących obszarów:

Broń, amunicja i wyposażenie indywidualne

Pojazdy, transport i logistyka

Łączność i komunikacja

Bezzałogowce i systemy antydronowe

Medycyna taktyczna i ratownictwo

Usługi, doradztwo i szkolenia

Badania, nauka i instytucje

Ochrona ludności i infrastruktury krytycznej

Przemysł, materiały i technologie produkcyjne

Pozostałe rozwiązania dla obronności i bezpieczeństwa

Tak szeroki zakres ma praktyczne znaczenie. Pozwala spotkać w jednym miejscu producentów gotowych systemów, dostawców podzespołów, integratorów, odbiorców instytucjonalnych, ekspertów i użytkowników. Dla wystawcy oznacza to możliwość nie tylko pozyskania klienta, ale także znalezienia partnera technologicznego, wykonawcy, dystrybutora czy dostawcy.

Zostań wystawcą Warszawskich Targów Obronnych 2027

Udział w WTO to inwestycja w dostęp do rynku, relacje i rozpoznawalność. To możliwość spotkania w Warszawie przedstawicieli biznesu, administracji publicznej, Wojska Polskiego, służb mundurowych, nauki i środowiska eksperckiego, a następnie zaprezentowania oferty również szerokiemu gronu świadomych odbiorców.

Jeśli zatem twoja firma działa w sektorze obronności, bezpieczeństwa, branży związanej z bronią palną lub obszarach pokrewnych, to idealny moment, aby zgłosić swój udział w Warszawskich Targach Obronnych. Możesz to zrobić przez stronę Warszawskich Targów Obronnych, wchodząc na www.warszawskietargiobronne.pl. Zgłoś udział swojej firmy już dziś!

Jakie są korzyści dla wystawców podczas drugiej edycji WTO?

Korzyści dla wystawców podczas Warszawskich Targów Obronnych 2027 będzie wiele. Oto najważniejsze z nich:

dwutorowy zasięg: dwa dni B2B/B2G - relacje i rozmowy biznesowe; trzeci dzień B2C – prezentacja oferty klientom cywilnym;

prezentacja najnowszych technologii: sprzęt, wyposażenie i innowacyjne rozwiązania dla bezpieczeństwa;

dotarcie do decydentów i ekspertów - możliwość spotkań z osobami decydującymi o wdrażaniu nowych rozwiązań i technologii w sektorze bezpieczeństwa i obronności;

budowanie relacji biznesowych: networking z producentami, dystrybutorami i użytkownikami końcowymi, dedykowana strefa networkingowa;

widoczność w mediach i branży - promocja marki i wizerunku w profesjonalnym otoczeniu;

dostęp do konferencji i paneli eksperckich - uczestnictwo w strategicznych dyskusjach branżowych.

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Pierwsza edycja WTO była dużym sukcesem

Przypomnijmy, że w pierwszej edycji Warszawskich Targów Obronnych, które odbyły się 19 i 20 czerwca w hali EXPO XXI, wzięło udział 110 wystawców, Polska Grupa Zbrojeniowa, Grupa WB, Niewiadów Polska Grupa Militarna, Works 11, Radiotechnika Marketing, Guns Concept, House of Guns, Muzeum Wojska Polskiego oraz przedstawiciele branży strzeleckiej, producentów broni, noktowizji, systemów bezzałogowych, schronów, ratownictwa i nowoczesnych technologii.

Były trzy sceny konferencyjne, zorganizowaliśmy prawie 50 debat i prezentacji, a wydarzenie odwiedziło 5 tysięcy osób oraz dodatkowo - setki osób na terenie wystawy zewnętrznej. Program uzupełniło ponad 30 prezentacji, warsztatów i prelekcji dotyczących m.in. ochrony ludności, rozwój przemysłu obronnego, cyberbezpieczeństwa oraz przygotowania na sytuacje kryzysowe.

Wśród gości byli m.in. wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, wiceministra obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, wiceminister aktywów państwowych Konrad Gołota i ambasador Stanów Zjednoczonych Tom Rose.