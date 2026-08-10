Intensywne, czterotygodniowe szkolenie w 10. Wrocławskiej Brygadzie Łączności przekształciło ochotników w pełnoprawnych żołnierzy.

Właśnie złożyli uroczystą przysięgę w ramach programu „Wakacje z Wojskiem”, symbolicznie rozpoczynając swoją służbę w Siłach Zbrojnych RP.

Cztery tygodnie szkolenia zakończone uroczystą przysięgą

Na placu apelowym 10 Wrocławskiej Brygady Łączności zakończył się drugi turnus programu „Wakacje z Wojskiem”. Dla ochotników, którzy zdecydowali się odbyć dobrowolną zasadniczą służbę wojskową, był to dzień szczególny. Uroczystość zwieńczyła cztery tygodnie intensywnego szkolenia podstawowego, obejmującego zarówno przygotowanie teoretyczne, jak i praktyczne. Program „Wakacje z Wojskiem” wymagał pełnego zaangażowania, odporności fizycznej i psychicznej oraz konsekwentnego przestrzegania wojskowej dyscypliny. Dla wielu uczestników był to pierwszy kontakt z wymaganiami służby wojskowej.

Dowódca 10 Wrocławskiej Brygady Łączności, płk Dariusz Pawelec, dziękując gościom za obecność, zwrócił się do żołnierzy, podkreślając, że przysięga wojskowa stanowi fundament żołnierskiej służby.

„Wypowiedziane przez was dzisiaj słowa Roty przysięgi wojskowej są zobowiązaniem żołnierza wobec kraju i jego obywateli. Przysięga składana na sztandar naszej brygady to nie tylko świadectwo odwagi i gotowości do poświęceń, to także przyjęcie na siebie obowiązku, który zapisany jest w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Dzisiaj staliście się spadkobiercami pokoleń, które przelewały krew w imię wolności i suwerenności naszej ojczyzny” – powiedział płk Pawelec.

Szczególny wymiar uroczystości nadały słowa szer. Józefa Bander, który wystąpił w imieniu żołnierzy składających przysięgę.

„Gdy rozpoczynaliśmy to szkolenie, byliśmy tylko przypadkową grupą obcych sobie ludzi. Z dnia na dzień, dzięki morderczemu wysiłkowi i hektolitrom potu, stawaliśmy się kimś więcej. Niektórzy po drodze zrezygnowali, to szkolenie pokazało, kto naprawdę ma w sobie dość determinacji, by dzisiaj stać w tym szeregu. Przeszliśmy to razem, bez podziałów, ramię w ramię, ucząc się, czym jest wspólna odpowiedzialność i braterstwo.”

Podczas uroczystości odczytano również list z życzeniami Wicepremiera i Ministra Obrony Narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza skierowany do składających przysięgę żołnierzy.

„Wszystkim Żołnierzom II turnusu składam serdeczne gratulacje. Życzę Wam satysfakcji z podjętej decyzji, nieustającej dumy z przebytego szkolenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.”

Przed nowymi żołnierzami 11 miesięcy szkolenia specjalistycznego

Dla uczestników programu „Wakacje z Wojskiem” tegoroczne lato z pewnością pozostanie czasem intensywnych doświadczeń, nauki i pierwszych sprawdzianów charakteru. Złożenie przysięgi wojskowej zwieńczyło etap szkolenia podstawowego, otwierając jednocześnie kolejny ważny rozdział w ich służbie.

Żołnierzy 10. Wrocławskiej Brygady Łączności czeka teraz jedenastomiesięczne szkolenie specjalistyczne. Na tym etapie będą zdobywać kwalifikacje w wybranych specjalnościach wojskowych, rozwijać kompetencje niezbędne w wojskach łączności i informatyki oraz przygotowywać się do dalszej służby i rozwoju zawodowego w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie informacji prasowej 10. WBŁ