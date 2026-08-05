Wojsko Polskie odbiera kolejną wyrzutnię iLauncher. Kluczowy element programu Pilica+

Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A. 4 sierpnia postanowiły się podzielić materiałem wideo z odbioru przez Siły Zbrojne RP zintegrowanej wyrzutni iLauncher. Jak podkreślono w komunikacie, takie dostarczenie to "kilkudniowa procedura polegająca na szczegółowym sprawdzeniu i przetestowaniu wszystkich systemów pojazdu". W materiale firmowym możemy zobaczyć jak przeszkolona i przygotowana do pracy na sprzęcie kadra wojskowa wraz z pracownikami WZU S.A. krok po kroku weryfikuje kolejne elementy wyposażenia oraz funkcjonalności wyrzutni.

Jak podkreślono we wpisie:

"Wyrzutnie rakiet iLauncher integrowane przez Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A. w ramach Programu Pilica+ są ważnym elementem systemu obrony powietrznej i przeciwrakietowej krótkiego i średniego zasięgu, który strzec będzie polskiego nieba"

Wzmocnienie polskiego nieba – czym jest system Pilica+?

Program Pilica+ to jeden z fundamentów modernizacji polskiej armii w zakresie obrony powietrznej bardzo krótkiego zasięgu (VSHORAD). Jego głównym zadaniem jest osłona kluczowych obiektów, takich jak bazy lotnicze, oraz uzupełnianie stref ognia systemów wyższego szczebla - „Narew” i „Wisła”. Pilica+ nie jest pojedynczym typem uzbrojenia, lecz złożonym systemem rakietowo-artyleryjskim, w którego skład wchodzi kilka wzajemnie uzupełniających się elementów.

W skład jednej baterii Pilica+ wchodzą:

Dwie wyrzutnie iLauncher na pociski rakietowe CAMM.

Sześć jednostek ogniowych ZUR-23-2SP Jodek, czyli zestawów artyleryjsko-rakietowych uzbrojonych w podwójne armaty kalibru 23 mm oraz przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe Grom lub Piorun.

Zdolna do przerzutu stacja radiolokacyjna Bystra, która odpowiada za wykrywanie i śledzenie celów.

Zautomatyzowane stanowisko dowodzenia Zenit-MP+, integrujące wszystkie sensory i efektory w jeden sprawny system.

Pojazdy transportowe i amunicyjne na podwoziach Jelcz.

Taka architektura pozwala na elastyczne dobieranie środków rażenia w zależności od rodzaju zagrożenia. Do zwalczania mniejszych i tańszych celów, jak drony, można użyć amunicji artyleryjskiej lub rakiet Piorun, rezerwując zaawansowane pociski CAMM do walki z samolotami, śmigłowcami czy pociskami manewrującymi.

iLauncher i pociski CAMM – duet o wysokiej skuteczności

Sercem rakietowego komponentu systemu Pilica+ jest wyrzutnia iLauncher, która jest konstrukcją brytyjskiej firmy MBDA. Każda wyrzutnia przenosi osiem pocisków typu CAMM (Common Anti-Air Modular Missile), które charakteryzują się wysoką skutecznością i nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi. Pociski CAMM mogą zwalczać cele powietrzne na dystansie do 25 kilometrów i pułapie do 10 km. Wykorzystują tzw. metodę zimnego startu, co oznacza, że pocisk jest najpierw wypychany z kontenera startowego, a dopiero na bezpiecznej wysokości uruchamia swój silnik rakietowy. Zwiększa to bezpieczeństwo obsługi i ułatwia maskowanie pozycji. Pociski posiadają aktywną głowicę radiolokacyjną, co pozwala im na samodzielne naprowadzanie się na cel w ostatniej fazie lotu. Choć wyrzutnie iLauncher pochodzą z Wielkiej Brytanii, kluczową rolę w programie odgrywa polski przemysł, w tym Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A. z Grudziądza. To właśnie tam specjaliści dokonują integracji brytyjskich wyrzutni z polskimi podwoziami ciężarowymi Jelcz P882.57 oraz z krajowymi systemami dowodzenia i łączności.

Element większej całości: Pilica+ w wielowarstwowej tarczy Polski

Pilica+ stanowi najniższą warstwę w budowanej od podstaw, zintegrowanej obronie powietrznej i przeciwrakietowej Polski. System ten został zaprojektowany do ścisłej współpracy z dwoma pozostałymi, kluczowymi programami:

Program „Narew” – system krótkiego zasięgu, który również będzie wykorzystywał pociski z rodziny CAMM, w tym wersję o wydłużonym zasięgu CAMM-ER (ponad 40 km).

Program „Wisła” – system średniego zasięgu, oparty na amerykańskich zestawach Patriot, zdolny do zwalczania m.in. taktycznych rakiet balistycznych.

Współdziałanie tych trzech systemów ma stworzyć szczelną i kompleksową „tarczę”, zdolną chronić przestrzeń powietrzną Polski przed szerokim spektrum zagrożeń od dronów, przez samoloty i śmigłowce, aż po pociski manewrujące i balistyczne. Zgodnie z zawartymi umowami, do Sił Zbrojnych RP ma trafić łącznie 22 baterie systemu Pilica+. Kontrakty obejmują dostawy m.in. 44 wyrzutni iLauncher oraz kilkuset pocisków CAMM, które mają być realizowane do 2029 roku. Regularne przekazywanie kolejnych komponentów systemu, jak opisywana wyrzutnia iLauncher, potwierdza, że harmonogram prac jest realizowany zgodnie z planem.