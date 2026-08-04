Pentagon przyspiesza produkcję pocisków Patriot i THAAD: Gigantyczne kontrakty na miliardy dolarów zmieniają globalną strategię obrony?

Kluczowe umowy na zwiększenie mocy produkcyjnych

Decyzja Pentagonu ma na celu radykalne zwiększenie zdolności produkcyjnych kluczowych systemów obronnych. Michael Duffey, zastępca szefa Pentagonu, podkreślił znaczenie nowych porozumień dla przyszłości amerykańskiej obronności. „Umowy ramowe z dostawcami komponentów do amunicji, takimi jak Northrop Grumman, mają kluczowe znaczenie dla trzykrotnego zwiększenia produkcji pocisków PAC-3 oraz czterokrotnego zwiększenia produkcji pocisków przechwytujących THAAD” – oświadczył Duffey.

Firma Northrop Grumman poinformowała, że łączna wartość zawartych wieloletnich umów ramowych przekracza 3 miliardy dolarów. Jest to znacząca inwestycja w zdolności obronne. W ubiegłym tygodniu Pentagon ogłosił również kontrakt dla firmy Lockheed Martin o wartości do 58,6 miliarda dolarów na produkcję pocisków przechwytujących Patriot, co świadczy o skali prowadzonych działań mających na celu wzmocnienie strategicznych zapasów.

Szeroki zakres inwestycji w obronność

Inwestycje w uzbrojenie nie ograniczają się jedynie do systemów Patriot i THAAD. Stany Zjednoczone zawarły także podobną umowę ramową z RTX, spółką-matką firmy Raytheon, aby zwiększyć produkcję pocisków manewrujących Tomahawk. Obecny poziom produkcji, wynoszący około 60 sztuk rocznie, ma zostać zwiększony aż do 1000 sztuk rocznie. Te szeroko zakrojone działania mają na celu odbudowę i wzmocnienie amerykańskich zdolności obronnych oraz wsparcie sojuszników w obliczu globalnych wyzwań bezpieczeństwa. Długoterminowe kontrakty zapewniają stabilność dostaw i umożliwiają planowanie produkcji na dużą skalę.

Dlaczego produkcja pocisków jest przyspieszana?

Głównym powodem przyspieszenia produkcji jest dynamiczna sytuacja geopolityczna i rosnące zapotrzebowanie na zaawansowane systemy obrony powietrznej. USA dostarczają znaczne ilości uzbrojenia swoim sojusznikom, co naturalnie prowadzi do uszczuplenia własnych zapasów. Dodatkowo, konflikty takie jak wojna w Ukrainie oraz napięcia związane z Iranem znacząco zwiększyły popyt na tego typu uzbrojenie. Pentagon odczuwa presję, aby wykonawcy zwiększyli tempo produkcji, aby sprostać rosnącym potrzebom zarówno krajowym, jak i międzynarodowym. Szybkie uzupełnianie i rozbudowa arsenału stają się priorytetem w obecnym środowisku bezpieczeństwa.

Niedobory pocisków: Sytuacja USA i Ukrainy

Według szacunków waszyngtońskiego think tanku CSIS, wojsko USA dysponuje obecnie mniej niż 1000 pocisków przechwytujących Patriot oraz mniej niż 250 pocisków przechwytujących THAAD. Te liczby podkreślają skalę wyzwania, przed którym stoi amerykańska obronność i konieczność szybkiego uzupełnienia zapasów. Sytuacja jest szczególnie krytyczna dla Ukrainy, która boryka się z dotkliwym niedoborem pocisków Patriot.

Pozostają one jedyną bronią w jej arsenale zdolną do skutecznego zestrzeliwania pocisków balistycznych, co czyni je kluczowymi w obronie przed rosyjskimi atakami. Przyspieszenie produkcji jest zatem strategicznym posunięciem mającym na celu zarówno wzmocnienie bezpieczeństwa USA, jak i wsparcie kluczowych partnerów, co ma bezpośredni wpływ na globalną stabilność.