Najnowszy roczny raport japońskiego Ministerstwa Obrony, zatytułowany „Bezpieczeństwo dla przyszłości”, to dokument przełomowy nie tylko ze względu na treść, ale i formę. Zamiast tradycyjnych zdjęć żołnierzy i sprzętu wojskowego, jego okładkę zdobi ilustracja w stylu anime autorstwa popularnej artystki Hitomi Kariya. Przedstawia ona uśmiechniętą rodzinę na tle futurystycznego miasta. Jak tłumaczą urzędnicy, celem było stworzenie „futurystycznego obrazu”, w którym postęp technologiczny i bezpieczeństwo gwarantują szczęśliwą przyszłość.

To przesłanie jest spójne z kluczową tezą dokumentu: inwestycje w obronność przynoszą korzyści całej gospodarce i życiu ludzi. Ta narracja wpisuje się w szerszą strategię gospodarczą premier Sanae Takaichi, która postrzega strategiczne wydatki państwowe jako narzędzie do stymulowania wzrostu. Biała księga jest zapowiedzią rewizji trzech kluczowych dokumentów bezpieczeństwa Japonii, która ma nastąpić do końca 2026 roku i może na stałe zmienić oblicze japońskiej polityki.

W najnowszej białej księdze obrony na 2026 rok, rząd Japonii stawia na innowacje technologiczne jako klucz do zapewnienia bezpieczeństwa narodowego. W obliczu dynamicznie zmieniającego się krajobrazu globalnego, dokument wskazuje na konieczność adaptacji do „nowych sposobów prowadzenia wojny”, które opierają się na zaawansowanych technologiach. Shinjiro Koizumi, japoński minister obrony, w przedmowie do raportu zaznaczył: „Wyciągając wnioski z agresji Rosji na Ukrainę, państwa na całym świecie w szybkim tempie przygotowują się na nowe sposoby walki, takie jak masowe użycie systemów bezzałogowych, a także szykują się na przedłużające się konflikty”. W opracowaniu po raz pierwszy wydzielono obszerny rozdział poświęcony innowacjom, z naciskiem na technologie podwójnego zastosowania oraz błyskawiczne przetwarzanie danych operacyjnych przy pomocy AI. Priorytetem staje się także budowanie odpornych łańcuchów dostaw amunicji i wzmocnienie krajowego przemysłu obronnego.

Chiny jako "największe wyzwanie strategiczne"

Zmiana paradygmatu w Tokio nie bierze się z próżni. Biała księga szczegółowo analizuje coraz bardziej niestabilne otoczenie międzynarodowe, wskazując na trzy główne źródła zagrożeń, które motywują bezprecedensową rozbudowę sił zbrojnych. W dokumencie, liczącym rekordowe 598 stron, Japonia podtrzymała zeszłoroczną ocenę, że działania Pekinu stanowią „poważny powód do niepokoju”. Dokument jednoznacznie określa działania Chin jako „bezprecedensowe i największe wyzwanie strategiczne, na które Japonia powinna odpowiedzieć, wykorzystując całą swoją siłę narodową” we współpracy z USA i sojusznikami. Tokio uważa, że należy stawiać im czoła przy użyciu „całkowitej siły państwa” i we współpracy z sojusznikami. W raporcie wymieniono szereg prowokacyjnych działań Pekinu, w tym incydent z grudnia 2025 roku, kiedy chiński myśliwiec przez około 30 minut namierzał radarem samolot Japońskich Powietrznych Sił Samoobrony. Inne przykłady eskalacji wskazano na rejsy chińskich lotniskowców na Pacyfiku oraz „niebezpieczne manewry” z udziałem lotnictwa Chin wobec maszyn Japońskich Sił Samoobrony. Szczególną uwagę zwrócono na działania Chińskiej Republiki Ludowej wokół Tajwanu, które mają służyć „tworzeniu faktów dokonanych”, czyli przyzwyczajaniu świata do stałej obecności wojsk przy granicach wyspy, oraz „podnoszeniu realnych zdolności bojowych”. Tokio z uwagą obserwuje rosnącą presję militarną Chin na wyspę, obawiając się, że ewentualny konflikt, np. w formie blokady morskiej, mógłby stanowić bezpośrednie zagrożenie dla przetrwania Japonii. Ostre komentarze premier Takaichi w tej sprawie doprowadziły do zamrożenia stosunków dyplomatycznych z Pekinem.

Rosja i Korea Północna: Dodatkowe źródła niepokoju

Poza Chinami, Japonia wyraża poważne zaniepokojenie innymi regionalnymi zagrożeniami. Działania Korei Północnej, a w szczególności rozwijany przez reżim Kim Dzong Una program rakietowy i jądrowy, zostały ponownie uznane za „jeszcze bardziej poważne i naglące zagrożenie” dla państwa. Również aktywność Rosji, zwłaszcza w kontekście jej strategicznego partnerstwa z Chinami, jest źródłem „silnego zaniepokojenia o bezpieczeństwo” w regionie. Jednocześnie działania Rosji, która kontynuuje rozmieszczanie nowoczesnego sprzętu wojskowego na Dalekim Wschodzie, w tym zaawansowanych myśliwców i rakiet, są postrzegane jako kolejny element destabilizujący region.

Od Pacyfizmu do przemysłowej potęgi: Gospodarczy wymiar zbrojeń

Przez dekady japoński przemysł obronny funkcjonował na marginesie gospodarki, skrępowany pacyfistyczną konstytucją i surowymi zakazami eksportu broni. Niskie marże i ograniczenie zamówień wyłącznie do krajowych Sił Samoobrony sprawiły, że wiele firm, jak Komatsu czy Sumitomo Heavy Industries, ograniczyło lub całkowicie wycofało się z tego sektora. Teraz sytuacja zmienia się diametralnie. Kluczowe reformy mają przekształcić sektor obronny w konkurencyjną na skalę globalną gałąź gospodarki. Ustawa z 2023 roku wprowadziła bezpośrednie wsparcie rządowe dla firm zbrojeniowych, podnosząc maksymalne marże zysku dla wykonawców z 8% do 15%. Decyzja z kwietnia 2026 roku złagodziła zasady eksportu, pozwalając na sprzedaż śmiercionośnej broni do 17 krajów partnerskich, co otworzyło nowe rynki i umożliwiło produkcję na większą skalę. Tokio aktywnie wspiera też cywilne startupy technologiczne, stawiając na innowacje o podwójnym zastosowaniu – cywilnym i wojskowym – zwłaszcza w dziedzinie dronów i sztucznej inteligencji. Jednocześnie dynamicznie rośnie zaangażowanie małych i średnich przedsiębiorstw: w roku 2026 aż 124 ze 164 zatwierdzonych przez rząd „Stabilnych Planów Produkcyjnych” dotyczyło MŚP, co świadczy o budowie szerokiego i zdywersyfikowanego łańcucha dostaw.

Finansowanie i wyzwania: Jak Japonia zapłaci za swoją tarczę?

Ambitny plan rozbudowy sił zbrojnych Japonii wiąże się z ogromnymi kosztami. Rząd zobowiązał się do podniesienia wydatków na obronę do 2% PKB, co już stanowi historyczny wzrost. Jednak w tle pojawiają się naciski, m.in. ze strony administracji USA, oraz porównania do sojuszników (NATO, Korea Południowa), którzy wyznaczają sobie cele na poziomie 3-3,5% PKB. Premier Takaichi nie przedstawiła jeszcze jasnego planu, jak sfinansować dalszą ekspansję bez nadmiernego obciążania i tak już napiętych finansów publicznych. Rząd musi godzić wydatki na obronność z innymi pilnymi potrzebami, takimi jak ochrona gospodarstw domowych przed rosnącymi kosztami energii.