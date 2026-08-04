Fregata typu GMF 140 – nowy typ okrętu od Rheinmetall dla nowej generacji działań morskich.

Nowy typ fregaty rakietowej

Rheinmetall zaprezentował fregatę rakietową typu GMF 140 jako nowej generacji okręt, projektowany dla flot NATO i państw sojuszniczych. Okręt ma długość ok. 140 metrów i wyporność rzędu 6 000 ton, a jego architektura zakłada wysoki stopień cyfryzacji oraz funkcjonowanie w konfiguracji tzw. "minimum manned" (jednostka o wysokim stopniu automatyzacji i minimalną załogą), z zasadniczą załogą ok. 90 osób i możliwością przyjęcia dodatkowych zespołów.

Projekt GMF 140 został zdefiniowany wokół czterech głównych ról: obrony przeciwlotniczej, obrony przed pociskami balistycznymi, zwalczania okrętów podwodnych oraz prowadzenia uderzeń na cele odległe. Zgodnie z danymi producenta okręt jest optymalizowany do działań na wodach oceanicznych, przy zachowaniu zdolności do operacji w rejonach przybrzeżnych oraz w ramach misji koalicyjnych. Rheinmetall akcentuje, że GMF 140 ma zapewniać poziom świadomości sytuacyjnej i zdolności kierowania ogniem typowym dotąd dla większych jednostek nawodnych.

Spółka wskazuje, że GMF 140 została opracowana specjalnie z myślą o wymaganiach sił morskich NATO, poszukujących efektywnego, ekonomicznego i interoperacyjnego okrętu nowej generacji, jak również z myślą o flotach modernizujących swoje siły w odpowiedzi na złożone wyzwania bezpieczeństwa w Europie, na Północnym Atlantyku i w regionie Indo‑Pacyfiku. W pierwszej kolejności okręt ma być oferowany w ramach programu pozyskania jednostek w Ameryce Północnej, a następnie proponowany innym sojuszniczym marynarkom.

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Zintegrowana obrona powietrzna, rakietowa i przeciwpodwodna

Konfiguracja typu GMF 140 przewiduje wykorzystanie systemu AEGIS jako zasadniczego systemu kierowania walką, z możliwością zastosowania systemu CMS330 firmy Lockheed Martin, co ma zapewnić otwartą, skalowalną architekturę oraz łatwą integrację europejskich sensorów i efektorów. Fregata jest projektowana z pakietem radarów pochodzenia amerykańskiego, w wariantach obejmujących pełną zdolność śledzenia pocisków balistycznych.

Zgodnie z komunikatem Rheinmetall GMF 140 ma dysponować 64 komorami pionowych wyrzutni rakiet typu Strike‑Length Vertical Launch System, kompatybilnymi z pełnym zakresem nowoczesnych pocisków przeciwlotniczych, przeciwrakietowych i manewrujących do rażenia celów lądowych. Uzupełnieniem modułu rakietowego są: pociski przeciwokrętowe, wyrzutnie torped, główne działo kalibru 5 cali, system laserowy, system bliskiej obrony CIWS, sensory optoelektroniczne oraz systemy walki elektronicznej. Okręt ma być wyposażony także w sonar kadłubowy i holowany oraz systemy stawiania celów pozornych, co wzmacnia jego profil jako jednostki ASW.

W obszarze zwalczania okrętów podwodnych projekt GMF 140 przewiduje kadłub o niskiej sygnaturze, zintegrowane zarządzanie sygnaturą akustyczną oraz pełne wsparcie dla działań lotnictwa pokładowego (śmigłowce) i bezzałogowych statków powietrznych. Producent podkreśla, że zestaw zdolności obejmujący obronę przeciwlotniczą, przeciwrakietową, zwalczanie okrętów podwodnych oraz dalekosiężne uderzenia pozycjonuje GMF 140 jako jedną z najbardziej zaawansowanych fregat w swojej kategorii.

Rheinmetall i Deutsche Marine: nowy typ fregaty, modernizacja floty

Deutsche Marine, odpowiada za ochronę szlaków morskich, obywateli oraz za udział w operacjach międzynarodowych, działaniach zapobiegających konfliktom, zarządzaniu kryzysami, pomocy humanitarnej i w razie potrzeby – za prowadzenie działań obronnych na morzu. Oficjalne materiały Bundeswehr podkreślają globalny charakter zaangażowania sił morskich, w tym udział w operacjach wielonarodowych oraz misjach stabilizacyjnych.

Na tle prezentacji GMF 140 Rheinmetall przypomina o swojej roli jako dostawcy usług modernizacyjnych i serwisowych na rzecz Deutsche Marine. Spółka została wybrana do przeprowadzenia modernizacji fregaty typu Brandenburg FGS "Bayern" (F217), która weszła do służby w 1996 roku. Kontrakt, zawarty w drugim kwartale 2026 roku i wyceniony na kilkaset milionów euro, ma zapewnić utrzymanie zdolności operacyjnych okrętu do co najmniej 2035 roku oraz dostosowanie jego systemów do obecnych wymagań operacyjnych.

Zakres prac modernizacyjnych obejmuje wymianę systemu kierowania walką, modernizację kluczowych systemów inżynieryjnych i zestawu radarów, remont napędu i układów napędowych oraz wzmocnienie zdolności zwalczania okrętów podwodnych. Fregata FGS "Bayern" przechodzi obecnie demontaż głównych komponentów na terenie stoczni Neue Jadewerft w Wilhelmshaven, należącej do Rheinmetall, po czym ma zostać przeniesiona do doku na zasadniczą fazę modernizacji. Rheinmetall akcentuje, iż kontrakt na tą jednostkę podkreśla znaczenie działalności serwisowej w ramach oddziału systemów morskich, obejmującej długoterminowe utrzymanie, modernizację i wsparcie cyklu życia złożonych systemów morskich.