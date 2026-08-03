Polski samolot patrolowy w akcji na Morzu Śródziemnym. Misja UE wymierza cios w rosyjską "flotę cieni"

W niedzielę polski samolot patrolowo-rozpoznawczy aktywnie wsparł działania sił misji wojskowej Unii Europejskiej EUNAVFOR MED Irini na Morzu Śródziemnym. Celem operacji była kontrola tankowca z rosyjskiej „floty cieni”, co stanowi istotny krok w egzekwowaniu nałożonych na Rosję sankcji UE. Jak podało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, interwencja potwierdziła wysoką skuteczność międzynarodowej współpracy.

Żołnierze z włoskiego okrętu wojennego Thaon di Revel, będącego flagową jednostką operacji EUNAVFOR MED Irini, weszli na pokład tankowca w pobliżu włoskiej wyspy Pantelleria. Działania te, prowadzone przy wsparciu greckiego okrętu oraz polskiego samolotu patrolowego, trwały około dwóch godzin i zakończyły się bez incydentów. Kontroli poddano tankowiec Toa Payoh, pływający pod banderą Kamerunu, który wypłynął 16 lipca z portu Cotonou w Beninie i zmierza do Stambułu. Statek ten jest objęty sankcjami Unii Europejskiej.

🇵🇱 M28 Bryza B1R Polskiego Kontyngentu Wojskowego IRINI wsparła z powietrza działania sił @EUNAVFOR_MED podczas kontroli tankowca objętego sankcjami Unii Europejskiej.Operacja, przeprowadzona na wodach międzynarodowych, potwierdziła wysoki poziom wyszkolenia, profesjonalizmu i… https://t.co/tHnpo03WVx— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) August 2, 2026

Polski samolot M28 Bryza B1R wspiera unijną operację

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych szczegółowo opisało udział polskiego kontyngentu w operacji. W niedzielnym wpisie na platformie X zaznaczono:

„M28 Bryza B1R Polskiego Kontyngentu Wojskowego IRINI wsparła z powietrza działania sił EUNAVFOR MED Irini podczas kontroli tankowca objętego sankcjami Unii Europejskiej. Operacja, przeprowadzona na wodach międzynarodowych, potwierdziła wysoki poziom wyszkolenia, profesjonalizmu i skutecznej współpracy państw uczestniczących w misji".

Czym jest rosyjska „flota cieni” i dlaczego jest celem misji?

Termin „flota cieni” odnosi się do sieci starszych tankowców, często działających pod nieprzejrzystymi strukturami właścicielskimi i zmieniającymi bandery. Według państw zachodnich, statki te pomagają Rosji w utrzymywaniu przychodów z eksportu surowców energetycznych, mimo nałożonych sankcji po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Ich działania mają na celu omijanie międzynarodowych restrykcji, co czyni je kluczowym celem misji takich jak EUNAVFOR MED Irini.

Kontynuacja działań: Polski Kontyngent Wojskowy IRINI w gotowości

Polski Kontyngent Wojskowy IRINI nieprzerwanie wspiera realizację operacji, prowadząc zadania rozpoznawcze i monitorując sytuację na Morzu Śródziemnym. Jest to element szerszych działań mających na celu zapewnienie przestrzegania embarga na broń oraz monitorowanie nielegalnego eksportu ropy naftowej. Wcześniej, 20 lipca, siły uczestniczące w unijnej operacji Irini poddały kontroli inny tankowiec, Mv South Star.