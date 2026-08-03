Nowy rozdział dla Polski w NATO i UE. Generał Błazeusz obejmuje kluczowe stanowisko wojskowe

Podkreśla się, że nowa funkcja wymaga najwyższych kompetencji, rozległego doświadczenia operacyjnego, strategicznego i dyplomatycznego. Generał broni Piotr Błazeusz wnosi do niej ponad trzy dekady służby dla Ojczyzny. Jego bogate doświadczenie obejmuje kluczowe stanowiska, takie jak I Zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dowódca Eurokorpusu, specjalista ds. NATO w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz zastępca attaché obrony w Waszyngtonie. Jest również absolwentem U.S. Air Force Academy.

Kim jest nowy reprezentant Polski w NATO i UE?

Cenne doświadczenie generał Błazeusz zdobywał także podczas misji poza granicami państwa, dowodząc X zmianą Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie. Jego wieloletnia służba w międzynarodowych strukturach wojskowych stanowi solidne podstawy do pełnienia nowej roli. Objęcie tej funkcji jest potwierdzeniem jego profesjonalizmu, kompetencji oraz wieloletniego zaangażowania w rozwój zdolności Sił Zbrojnych RP i umacnianie współpracy sojuszniczej.

Nowy rozdział służby dla Polski w strukturach NATO i UEGen. broni Piotr Błazeusz przystąpił do pełnienia obowiązków Polskiego Przedstawiciela Wojskowego RP przy Komitetach Wojskowych NATO i Unii Europejskiej, rozpoczynając nowy etap służby na rzecz bezpieczeństwa… pic.twitter.com/T1wewTTs2K— Sztab Generalny WP (@SztabGenWP) August 3, 2026

Podziękowania dla ustępującego generała

Jednocześnie, w komunikacie wyrażono wyrazy uznania i szczere podziękowania dla generała Sławomira Wojciechowskiego za cztery lata służby na stanowisku Polskiego Przedstawiciela Wojskowego RP przy Komitetach Wojskowych NATO i UE. Okres jego kadencji był szczególnie wymagający dla bezpieczeństwa Europy oraz funkcjonowania Sojuszu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej. Podkreślono jego profesjonalne reprezentowanie interesów Sił Zbrojnych RP, budowanie relacji z sojusznikami oraz wkład w umacnianie międzynarodowej pozycji Wojska Polskiego.