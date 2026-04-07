Gen. Błazeusz nominowany na jedno z kluczowych stanowisk dla bezpieczeństwa Polski

W poście zamieszczonym na platformie X Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił znaczenie nominacji: „Dziś wręczyłem akt mianowania na jedno z kluczowych stanowisk dla bezpieczeństwa Polski”. Nominacja ma na celu rozwijanie międzynarodowych relacji wojskowych w obliczu aktualnych wyzwań geopolitycznych. „To niezwykle odpowiedzialna misja, mająca istotne znaczenie dla wzmacniania pozycji Polski oraz rozwijania współpracy międzynarodowej. Panie Generale, życzę powodzenia oraz wielu sukcesów w realizacji powierzonych zadań” - podkreślił szef MON.

WAŻNE❗Dziś wręczyłem akt mianowania na jedno z kluczowych stanowisk dla bezpieczeństwa Polski. W sierpniu generał broni Piotr Błazeusz obejmie funkcję Polskiego Przedstawiciela Wojskowego RP przy Komitetach Wojskowych NATO i UE. To niezwykle odpowiedzialna misja, mająca… pic.twitter.com/rio5BdGqPw— Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) April 7, 2026

Kariera wojskowa generała Błazeusza

Generał broni Piotr Błazeusz rozpoczął karierę wojskową w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, gdzie w 1994 roku uzyskał pierwszy stopień oficerski - podporucznika. Dwa lata później objął stanowisko dowódcy plutonu szturmowego w 10. batalionie desantowo–szturmowym należącym do 6. Brygady Desantowo–Szturmowej. Po ukończeniu tej służby pracował w Ministerstwie Obrony Narodowej jako specjalista ds. NATO w sekretariacie sekretarza stanu. Kolejne etapy jego kariery obejmowały funkcję zastępcy attaché obrony w Waszyngtonie, starszego specjalisty w Zarządzie Planowania Strategicznego P-5 Sztabu Generalnego WP oraz dyrektora sekretariatu Ministra Obrony Narodowej.

W 2007 roku został szefem Centrum Dowodzenia Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych RP, a następnie kierował szkoleniem w 1 Dywizji Zmechanizowanej w Legionowie. 15 sierpnia 2009 roku, dowodząc 15. Giżycką Brygadą Zmechanizowaną, awansował na stopień generała brygady. Od października 2011 do kwietnia 2012 roku pełnił funkcję dowódcy Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie (X zmiana). Po powrocie, od 2013 roku, był szefem pionu operacyjnego NATO i zastępcą Polskiego Przedstawiciela Wojskowego przy Komitetach Wojskowych NATO oraz UE w Brukseli.

W 2017 roku został mianowany szefem Zarządu Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych – P5 w Sztabie Generalnym WP, a dwa lata później objął stanowisko szefa Sztabu Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. W tym samym roku rozpoczął służbę w Naczelnym Dowództwie Połączonych Sił NATO w Europie (SHAPE), gdzie zajmował funkcję zastępcy szefa sztabu ds. strategicznego rozwoju i przygotowań. W tym czasie otrzymał awans na generała dywizji. W połowie 2021 roku został zastępcą szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, a 15 sierpnia 2022 roku mianowano go generałem broni. Od września tego samego roku pełni funkcję pierwszego zastępcy szefa Sztabu Generalnego WP.

Generał Błazeusz ukończył Akademię Sił Powietrznych USA, Uniwersytet Warszawski, Akademię Humanistyczną w Pułtusku oraz Podyplomowe Studia Polityki Obronnej w Akademii Obrony Narodowej. Za służbę został odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi, Wojskowym Krzyżem Zasługi, Medalem NATO za Wzorową Służbę, Gwiazdą Afganistanu, amerykańską Brązową Gwiazdą (US Bronze Star) oraz afgańskim medalem za wkład w zapewnienie bezpieczeństwa i suwerenności kraju. Wykonał ponad 500 skoków spadochronowych i posiada uprawnienia instruktora spadochronowego Sił Powietrznych USA.