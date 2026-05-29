Święto CSWOT po raz pierwszy w Grudziądzu

Uroczystości w nowej lokalizacji

Tegoroczne obchody święta CSWOT po raz pierwszy odbywają się w Grudziądzu, co wynika z przeniesienia oficjalnej siedziby jednostki z Torunia na początku 2026 roku. Program przewiduje wejście pododdziałów o 9.45, uroczysty apel od 10.00 do 11.00 przy akompaniamencie orkiestry reprezentacyjnej Wojsk Obrony Terytorialnej oraz piknik rodzinny od 11.00 do 14.00 z grochówką wojskową. Punktem centralnym pozostaje ceremoniał wojskowy podczas apelu, po którym organizatorzy przewidzieli otwartą część dla mieszkańców Grudziądza. Wydarzenie uświetnią również występy artystów. Taki układ wydarzenia łączy tradycyjny wojskowy ceremoniał z publiczną prezentacją jednostki i jej obecności w nowym miejscu stacjonowania.

🇵🇱 Tutaj najlepsi szkolą najlepszych!Dziś obchodzimy Święto Centrum Szkolenia WOT 🏅W minionym roku #CSWOT zrealizowało 80 edycji kursów i szkoleń dla ponad 1500 żołnierzy, rozwijając nowe kierunki szkoleniowe i wzmacniając kompetencje Terytorialsów.Dziękujemy za… pic.twitter.com/EO5VRRXzxv— Terytorialsi | Zawsze Gotowi, Zawsze Blisko! (@terytorialsi) May 29, 2026

Przeniesienie do Grudziądza

CSWOT przejęło – 2 stycznia 2026 roku – obiekty w Grudziądzu, zyskując własną bazę – dotychczas jednostka mieściła się na terenach innych formacji w Toruniu – oraz infrastrukturę sportową i logistyczną. Płk Marcin Piwowarczyk, komendant CSWOT, podkreślał, że przeprowadzka była wymagającym procesem logistycznym, jednak dobrze zaplanowanym, co pozwoliło na szybkie osiągnięcie pełnych możliwości szkoleniowych w nowej lokalizacji. Przeniesienie wynika z decyzji Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej dotyczących poszerzenia działalności szkoleniowej jednostki. Jak poinformował gen. dyw. dr Krzysztof Stańczyk – od początku 2027 roku – CSWOT ma prowadzić dla podchorążych Akademii Wojsk Lądowych sześcio- i dwunastomiesięczne kursy, co wymagało większej i lepiej wyposażonej bazy materialnej.

Centrum Szkolenia WOT od 2 stycznia 2026 r. działa w Grudziądzu.Nowa siedziba umożliwi rozwój szkolenia oraz kursów specjalistycznych.Szkolenia kinetyczne pozostają w Toruniu 🇵🇱#CSWOT #WOT #Szkolenie #WojskoPolskie pic.twitter.com/bCP33S2lou— Terytorialsi | Zawsze Gotowi, Zawsze Blisko! (@terytorialsi) January 12, 2026

Intensywny rok szkoleniowy

Miniony rok był dla Centrum okresem intensywnej pracy: zrealizowano 80 edycji kursów i szkoleń, w których wzięło udział ponad 1500 żołnierzy. Równocześnie CSWOT rozwijało nowe kierunki szkoleniowe, w tym przeprowadziło pierwsze szkolenia z granatników Carl Gustaf oraz – co podkreślają oficjalne materiały jednostki – pierwsze w Polsce bojowe strzelanie z tego systemu podczas ćwiczenia pk. "Ognista Burza". Miniony rok był również okresem dużych zmian organizacyjnych, w tym zmiany komendanta; obecnie jednostką dowodzi płk Marcin Piwowarczyk, którego zastępcą jest ppłk Mariusz Sacharczuk.

Centrum Szkolenia WOT działa od 2018 roku i konsekwentnie buduje kompetencje dowódcze, specjalistyczne oraz instruktorskie żołnierzy Terytorialsów, wzmacniając potencjał całych Sił Zbrojnych. Oficjalne materiały jednostki podkreślają, że CSWOT to miejsce, w którym doświadczenie instruktorów przekłada się na realne zdolności żołnierzy – zarówno w obszarze dowodzenia, jak i obsługi specjalistycznego sprzętu.

Grudziądz i Toruń – podział kompetencji

Mimo przeniesienia siedziby do Grudziądza, część działalności CSWOT pozostaje w Toruniu, gdzie nadal funkcjonuje Ośrodek Szkolenia realizujący szkolenia kinetyczne wymagające dostępu do poligonu toruńskiego. Płk Marcin Piwowarczyk wskazywał, że w Toruniu dalej prowadzone są kursy (m.in.) dla operatorów amunicji krążącej Warmate, obserwatorów, strzelców wyborowych i snajperów oraz obsługi systemów bezzałogowych. Toruński ośrodek utrzymuje również lektorat języka angielskiego i rosyjskiego, prowadząc kursy językowe na poziomie 1 i 2 według standardów STANAG.

Taki podział kompetencji między dwie lokalizacje ma – według komunikatu jednostki – umożliwić dalszy rozwój nowych kierunków kursów, szkoleń specjalistycznych oraz pełne wykorzystanie potencjału obu baz. Grudziądz staje się główną siedzibą odpowiedzialną za kursy dowódcze, instruktorskie oraz przyszłe szkolenie podchorążych, podczas gdy Toruń zachowuje specjalizację w zakresie szkoleń kinetycznych i językowych, korzystając z dostępu do infrastruktury poligonowej i doświadczonej kadry lektorów.

Materiał opracowany w oparciu o materiały CSWOT oraz WOT.