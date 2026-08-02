Rheinmetall podpisuje kluczową umowę z Londynem. Dostarczy systemy dla brytyjskich RCH 155

31 lipca 2026 roku firma Rheinmetall podpisała kontrakt na realizację kluczowego projektu dla brytyjskich sił zbrojnych. Kontrakt na produkcję kompletnych zdalnie sterowanych zespołów uzbrojenia L/52 kal. 155 mm w Telfordzie, przeznaczonych do kołowych samobieżnych haubic 72 RCH 155 brytyjskiej armii ustalono na na drugi kwartał 2026 roku, a jego wartość jest szacowana na kilka milionów euro. Umowa, przyznana w drugim kwartale 2026 r. w ramach programu zakupowego „Mobile Fires Platform” Wielkiej Brytanii za pośrednictwem OCCAR i ARTEC GmbH, przewiduje seryjną produkcję mechanizmów podnoszących, luf, zamków, systemów odrzutu w nowym zakładzie Rheinmetall w Wielkiej Brytanii.

W maju 2026 roku Wielka Brytania oficjalnie złożyła zamówienie na 72 haubice kołowe RCH 155. Według publicznie dostępnych danych dotyczących zamówień publicznych szacuje się, że każda haubica RCH 155 będzie kosztować armię brytyjską około 12,5 mln funtów, czyli znacznie więcej niż koszt jednostkowy platformy Archer 155 mm, wynoszący 7,5 mln funtów.

Obecnie zarówno Wielka Brytania, jak i Niemcy, aktywnie uczestniczą w procesie kwalifikacji systemu uzbrojenia 155 mm L/52 RC (sterowanego zdalnie). Po pomyślnym zakończeniu tej weryfikacji, Rheinmetall dostarczy 72 zespoły oraz niezbędne oprzyrządowanie pokładowe. Oprócz samego sprzętu, w ramach kontraktu świadczone będą również dodatkowe usługi, obejmujące wsparcie w przygotowaniu materiałów szkoleniowych oraz kompleksowej dokumentacji technicznej. Produkcja tych zaawansowanych haubic będzie odbywać się w nowo uruchamianym zakładzie produkcji dział firmy Rheinmetall w Telford. Dostawa planowana jest na okres od maja 2028 r. do czerwca 2031 r.

Dostawy stanowią kluczowy element programu modernizacji armii brytyjskiej, a zarządzaniem dostawami zajmie się ARTEC, spółka joint venture Rheinmetall i KNDS Deutschland. Obie firmy działają jako podwykonawcy ARTEC. Dla armii brytyjskiej program wypełnia lukę w strukturze sił powstałą po przekazaniu Ukrainie 68 gąsienicowych haubic AS90. Wielka Brytania pozyskała w międzyczasie od Szwecji 14 haubic kołowych Archer jako rozwiązanie tymczasowe.

RCH 155: Połączenie mobilności i siły ognia

RCH 155 (Remote Controlled Howitzer 155 mm) to nowoczesny samobieżny system artyleryjski opracowany przez KNDS, łączący wysoką mobilność, precyzję i autonomię. Bazuje na kołowym podwoziu Boxer 8x8, co zapewnia prędkość do 100 km/h, doskonałą mobilność terenową i niższe koszty eksploatacji w porównaniu do gąsienicowych haubic. Wyposażony w automatyczną wieżę z haubicą 155 mm (L52), zgodną ze standardami NATO, umożliwia prowadzenie ognia w ruchu i zdalne sterowanie, co pozwala na obsługę przez minimalną załogę lub w trybie bezzałogowym.

Na szczególną uwagę zasługuje wyjątkowa zdolność RCH 155 do prowadzenia ognia w ruchu, co czyni ją jednym z zaawansowanych systemów tego typu na świecie. Ten kołowy system artyleryjski wyposażony jest w bezzałogową, w pełni zautomatyzowaną wieżę, co zwiększa bezpieczeństwo załogi i efektywność operacyjną. Rozwój RCH 155 to wspólne dzieło spółki ARTEC GmbH, będącej joint venture pomiędzy Rheinmetall a KNDS Deutschland, gdzie obie firmy pełnią rolę podwykonawców.

System osiąga zasięg do 40 km ze standardową amunicją, i nawet do 70 km przy użyciu pocisków z dodatkowym napędem, takich jak Vulcano GLR (Guided Long Range) lub podobnych, przy szybkostrzelności do 9 strzałów na minutę. Zaawansowany system kierowania ogniem umożliwia tryb MRSI, gdzie kilka pocisków trafia cel jednocześnie. Automatyczne ładowanie amunicji i modułowa konstrukcja ułatwiają obsługę i modernizację. RCH 155 integruje się z sieciocentrycznymi systemami dowodzenia, co zwiększa jego skuteczność w nowoczesnych konfliktach.